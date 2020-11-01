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  3. Украина
Львов
1:0
Конец матча

Стадион:
Ворскла
0'
6' Желтая карточка
Ныч Назарий
8' Желтая карточка
Кулач Владислав
1:0
27' Гол
Ныч Назарий
41' Желтая карточка
Грисьо Максим
50' Желтая карточка
Щербак Дмитрий
59' Желтая карточка
Махмутович Энес
89' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
90' Желтая карточка
Кане Ибрахим
1:0
90' Не забитый пенальти
Кане Ибрахим
90' Желтая карточка
Maroine Mihoubi
90' Желтая карточка
 90'+9
12
Костик
Орест
47
Грисьо
Максим
22
Махмутович
Энес
99
Maroine
Mihoubi
20
Клименчук
Егор
25
Чирьяк
Фране
8
Borislav
Topic
II
96
Рафаэль
да
Сильва
7
Шина
Алвес
13
Ныч
Назарий
19
Казлаускас
Донатас
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
82
Ребенок
Павел
50
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
5
Якубу
Наджиб
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
Львов
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 1 0.14
2. Maks Juraj Celic 1 0.14
3. Ныч Назарий 1 0.14
4. Кравчук Юрий 1 0.14
5. Кошман Игорь 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 5 0.63
2. Степанюк Руслан 3 0.38
3. Пуцлин Давид 2 0.25
4. Кане Ибрахим 2 (1) 0.25
5. Скляр Александр 1 0.13
6. Пердута Игорь 0 0
7. Васин Денис 0 0
8. Щербак Дмитрий 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 5 0
2. Maroine Mihoubi 3 1
3. Рафаэль да Сильва 2 0
4. Богунов Ярослав 2 0
5. Кошман Игорь 2 0
6. Клименчук Егор 2 0
7. Казлаускас Донатас 1 0
8. Чирьяк Фране 1 0
9. Махмутович Энес 1 0
10. Борзенко Сергей 1 0
11. Borislav Topic II 1 0
12. Шина Алвес 1 0
13. Ныч Назарий 1 0
14. Кравчук Юрий 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Кане Ибрахим 3 1
2. Кулач Владислав 4 0
3. Пуцлин Давид 4 0
4. Скляр Александр 2 1
5. Ндиайе Пап-Альюн II 2 1
6. Якубу Наджиб 2 1
7. Чеснаков Владимир 2 0
8. Ребенок Павел 1 0
9. Пердута Игорь 1 0
10. Степанюк Руслан 1 0
11. Пешич Иван 1 0
12. Щербак Дмитрий 1 0
13. Ризнык Дмитрий 1 0
14. Семилет Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 0 75% (3) 0 0 25% (1) 0
 Ворскла 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3) 0

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: + = -
Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря
Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов
Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь
Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Львов 2:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Львов Премьер-лига Львов 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:2 Львов Премьер-лига
Львов 0:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Ворскла Заявка 8 4 3 1 13 - 6 15
4. Десна Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Олимпик Донецк Заявка 8 4 0 4 12 - 13 12
6. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
7. Мариуполь Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Александрия Заявка 8 3 1 4 16 - 14 10
9. Заря Заявка 7 2 3 2 14 - 8 9
10. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 12 - 15 8
11. Минай Заявка 7 1 3 3 4 - 11 6
12. Ингулец Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
13. Львов Заявка 7 1 1 5 4 - 20 4
14. Рух Львов Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Грисьо Максим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Nazarii Nych бьет в цель!
  • 23'
    Кулач Владислав уходит с поля. Пешич Иван выходит вместо него
  • Желтая карточка
    8'
    Кулач Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Nazarii Nych получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Львов 13.6% (21)
X 14.3% (22)
Ворскла 72.1% (111)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.93 3.35 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 3.35 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.60 4.30 1.41
  1.35 3.92 15.10

Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.80 1.03 7.20 1.07 1.80 1.95 2.40 1.59 1.98 1.83 1.12 5.80 1.37 2.95 1.09 6.50 1.10 6.30 1.07 7.00 1.01 12.50
9.30 1.02 6.95 1.06 2.98 1.34 2.31 1.57 1.76 2.11 1.36 2.97 1.30 3.20 1.08 6.35 1.06 6.95 1.00 10.75
1.64 2.27 1.38 3.01 1.13 5.71 1.43 2.80 1.71 2.14 1.50 2.58 1.45 2.73 1.27 3.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.78 2.04 1.45 2.70 1.11 6.50 1.04 9.25
2.70 1.43 1.80 1.95 1.36 2.97
1.88 1.94 1.55 2.45 1.79 2.06 1.50 2.64 1.25 3.84 1.13 5.88
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.46 1.51 1.61 2.26 1.23 3.85
2.38 1.54 1.57 2.33 1.26 3.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.50
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Букмекер Да Нет
4.10 1.18
Где смотреть матч Львов 1:0 Ворскла онлайн

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Прогнозы на матч Львов 1:0 Ворскла

Исход игры
Львов
13.6% (21)
Ничья
14.3% (22)
Ворскла
72.1% (111)
Тотал 2.5
Больше
25.83% (39)
Меньше
74.17% (112)
Обе команды забьют
Да
35.76% (54)
Нет
64.24% (97)
Популярный счёт
0:2 Ворскла
29.9% (46)
0:1 Ворскла
22.1% (34)
1:2 Ворскла
16.2% (25)
1:1 Ничья
9.7% (15)
1:0 Львов
7.1% (11)
2:1 Львов
3.9% (6)
1:3 Ворскла
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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