Львов
1:0
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Ворскла
6' Желтая карточкаНыч Назарий
8' Желтая карточкаКулач Владислав
1:0
27' ГолНыч Назарий
41' Желтая карточкаГрисьо Максим
50' Желтая карточкаЩербак Дмитрий
59' Желтая карточкаМахмутович Энес
89' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
90' Желтая карточкаКане Ибрахим
1:0
90' Не забитый пенальтиКане Ибрахим
90' Желтая карточкаMaroine Mihoubi
12
Костик
Орест
25
Чирьяк
Фране
13
Ныч
Назарий
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
6'
27'
1:0
41'
50'
59'
90'
90'
1:0
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|1
|0.14
|2.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.14
|3.
|Ныч Назарий
|1
|0.14
|4.
|Кравчук Юрий
|1
|0.14
|5.
|Кошман Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|5
|0.63
|2.
|Степанюк Руслан
|3
|0.38
|3.
|Пуцлин Давид
|2
|0.25
|4.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.25
|5.
|Скляр Александр
|1
|0.13
|6.
|Пердута Игорь
|0
|0
|7.
|Васин Денис
|0
|0
|8.
|Щербак Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|5
|0
|2.
|Maroine Mihoubi
|3
|1
|3.
|Рафаэль да Сильва
|2
|0
|4.
|Богунов Ярослав
|2
|0
|5.
|Кошман Игорь
|2
|0
|6.
|Клименчук Егор
|2
|0
|7.
|Казлаускас Донатас
|1
|0
|8.
|Чирьяк Фране
|1
|0
|9.
|Махмутович Энес
|1
|0
|10.
|Борзенко Сергей
|1
|0
|11.
|Borislav Topic II
|1
|0
|12.
|Шина Алвес
|1
|0
|13.
|Ныч Назарий
|1
|0
|14.
|Кравчук Юрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кане Ибрахим
|3
|1
|2.
|Кулач Владислав
|4
|0
|3.
|Пуцлин Давид
|4
|0
|4.
|Скляр Александр
|2
|1
|5.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|2
|1
|6.
|Якубу Наджиб
|2
|1
|7.
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|8.
|Ребенок Павел
|1
|0
|9.
|Пердута Игорь
|1
|0
|10.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|11.
|Пешич Иван
|1
|0
|12.
|Щербак Дмитрий
|1
|0
|13.
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|14.
|Семилет Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|0
|75% (3)
|0
|0
|25% (1)
|0
|Ворскла
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|0
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: + = -Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря
Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь
Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 13
|12
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 14
|10
|9.
|Заря
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 8
|9
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 11
|6
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 20
|4
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.80
|1.03
|7.20
|1.07
|1.80
|1.95
|—
|—
|2.40
|1.59
|1.98
|1.83
|1.12
|5.80
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.09
|6.50
|1.10
|6.30
|1.07
|7.00
|1.01
|12.50
|
|9.30
|1.02
|6.95
|1.06
|2.98
|1.34
|—
|—
|2.31
|1.57
|—
|—
|1.76
|2.11
|—
|—
|1.36
|2.97
|1.30
|3.20
|1.08
|6.35
|1.06
|6.95
|1.00
|10.75
|
|—
|—
|—
|—
|1.64
|2.27
|1.38
|3.01
|1.13
|5.71
|1.43
|2.80
|1.71
|2.14
|1.50
|2.58
|1.45
|2.73
|1.27
|3.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Львов 1:0 Ворскла
Исход игры
Львов
13.6% (21)
Ничья
14.3% (22)
Ворскла
72.1% (111)
Тотал 2.5
Больше
25.83% (39)
Меньше
74.17% (112)
Обе команды забьют
Да
35.76% (54)
Нет
64.24% (97)
Популярный счёт
0:2 Ворскла
29.9% (46)
0:1 Ворскла
22.1% (34)
1:2 Ворскла
16.2% (25)
1:1 Ничья
9.7% (15)
1:0 Львов
7.1% (11)
2:1 Львов
3.9% (6)
1:3 Ворскла
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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