Ингулец
1:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Славутич-Арена
Заря
27' Желтая карточкаСеменко Андрей
45' Желтая карточкаКоваленко Илья
63' Желтая карточкаИванисеня Дмитрий
1:0
64' ГолЯнаков Денис
39
Балан
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
27'
45'
64'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балан Денис
|2
|0.25
|2.
|Ситчинава Ника
|2 (1)
|0.25
|3.
|Коваленко Илья
|1
|0.13
|4.
|Бартулович Младен
|1 (1)
|0.13
|5.
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.13
|6.
|Щедрый Артём
|0
|0
|7.
|Козак Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|4
|0.5
|2.
|Гладкий Александр
|3
|0.38
|3.
|Юрченко Владлен
|2 (1)
|0.25
|4.
|Громов Артём
|2
|0.25
|5.
|Фаворов Денис
|1
|0.13
|6.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.13
|7.
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0.13
|8.
|Кабаев Владислав
|0
|0
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|10.
|Назарина Егор
|0
|0
|11.
|Руфати Агрон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|5
|0
|2.
|Козак Александр
|3
|1
|3.
|Коваленко Илья
|3
|0
|4.
|Квасный Николай
|3
|0
|5.
|Щедрый Артём
|2
|0
|6.
|Синегуб Олег
|2
|0
|7.
|Кучеренко Александр
|2
|0
|8.
|Павлов Виталий
|0
|1
|9.
|Бартулович Младен
|1
|0
|10.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|11.
|Балан Денис
|1
|0
|12.
|Ситчинава Ника
|1
|0
|13.
|Янаков Денис
|1
|0
|14.
|Крынский Владимир
|1
|0
|15.
|Семенко Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цвек Ловро
|4
|0
|2.
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|3.
|Фаворов Денис
|3
|0
|4.
|Юрченко Владлен
|1
|1
|5.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|6.
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|7.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|8.
|Гречкин Максим
|2
|0
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0
|10.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|Заря
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: + = -Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец
Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец
Заря Последние 20 матчей: + = -Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка
Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Ингулец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Заря: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 13
|12
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 14
|10
|9.
|Заря
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 8
|10
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 11
|6
|12.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|8
|0
|6
|2
|7 - 10
|6
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 20
|4
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ингулец» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ингулец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ингулец» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|4.45
|1.18
|—
|—
|8.30
|1.05
|—
|—
|2.20
|1.65
|—
|—
|2.65
|1.38
|2.17
|1.69
|1.22
|4.00
|1.78
|2.04
|1.57
|2.41
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.13
|5.30
|1.11
|6.10
|1.02
|9.70
|1.03
|9.20
|
|9.50
|1.02
|—
|—
|8.30
|1.03
|—
|—
|3.40
|1.27
|—
|—
|2.70
|1.43
|—
|—
|1.92
|1.92
|—
|—
|1.53
|2.40
|—
|—
|1.31
|3.14
|1.14
|5.15
|1.10
|5.85
|1.02
|9.70
|1.03
|8.60
|
|—
|—
|3.28
|1.33
|2.67
|1.47
|2.00
|1.83
|1.69
|2.17
|1.48
|2.63
|1.38
|3.01
|1.64
|2.26
|1.50
|2.59
|1.75
|2.09
|1.51
|2.53
|1.47
|2.70
|1.34
|3.25
|—
|—
|1.12
|6.52
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ингулец 1:0 Заря
Исход игры
Ингулец
3.2% (5)
Ничья
17.9% (28)
Заря
78.8% (123)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (75)
Меньше
50.98% (78)
Обе команды забьют
Да
64.05% (98)
Нет
35.95% (55)
Популярный счёт
1:2 Заря
39.1% (61)
0:1 Заря
22.4% (35)
1:1 Ничья
16% (25)
0:2 Заря
9.6% (15)
1:3 Заря
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:1 Ингулец
1.3% (2)
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