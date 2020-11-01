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  3. Украина
Ингулец
1:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Заря
0'
27' Желтая карточка
Семенко Андрей
45' Желтая карточка
Коваленко Илья
63' Желтая карточка
Иванисеня Дмитрий
1:0
64' Гол
Янаков Денис
69'
1
Шуст
Богдан
39
Балан
Денис
90
Семенко
Андрей
55
Ковалёв
Максим
99
Квасный
Николай
80
Лупашко
Владислав
10
Козак
Александр
5
Запорожец
Евгений
11
Бартулович
Младен
13
Коваленко
Илья
18
Мкомола
Йохана
30
Шевченко
Никита
5
Руфати
Агрон
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
10
Хомченовский
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
21
Иванисеня
Дмитрий
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
11
Гладкий
Александр
Ингулец
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балан Денис 2 0.25
2. Ситчинава Ника 2 (1) 0.25
3. Коваленко Илья 1 0.13
4. Бартулович Младен 1 (1) 0.13
5. Янаков Денис 1 (1) 0.13
6. Щедрый Артём 0 0
7. Козак Александр 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 4 0.5
2. Гладкий Александр 3 0.38
3. Юрченко Владлен 2 (1) 0.25
4. Громов Артём 2 0.25
5. Фаворов Денис 1 0.13
6. Иванисеня Дмитрий 1 0.13
7. Сайяд Аллахьяр 1 0.13
8. Кабаев Владислав 0 0
9. Хомченовский Дмитрий 0 0
10. Назарина Егор 0 0
11. Руфати Агрон 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 5 0
2. Козак Александр 3 1
3. Коваленко Илья 3 0
4. Квасный Николай 3 0
5. Щедрый Артём 2 0
6. Синегуб Олег 2 0
7. Кучеренко Александр 2 0
8. Павлов Виталий 0 1
9. Бартулович Младен 1 0
10. Ковалёв Максим 1 0
11. Балан Денис 1 0
12. Ситчинава Ника 1 0
13. Янаков Денис 1 0
14. Крынский Владимир 1 0
15. Семенко Андрей 1 0
Заря
# Игрок      
1. Цвек Ловро 4 0
2. Вернидуб Виталий 3 0
3. Фаворов Денис 3 0
4. Юрченко Владлен 1 1
5. Кабаев Владислав 2 0
6. Абу-Ханна Джоэл 2 0
7. Кочергин Владислав 2 0
8. Гречкин Максим 2 0
9. Хомченовский Дмитрий 1 0
10. Иванисеня Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1) 28.57% (2) 0
 Заря 14.29% (2) 21.43% (3) 28.57% (4) 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: + = -
Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец
Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец
Заря Последние 20 матчей: + = -
Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка
Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Заря: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ингулец 2:1 Заря Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Ворскла Заявка 8 4 3 1 13 - 6 15
4. Десна Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Олимпик Донецк Заявка 8 4 0 4 12 - 13 12
6. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
7. Мариуполь Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Александрия Заявка 8 3 1 4 16 - 14 10
9. Заря 0:0 Заявка 8 2 4 2 14 - 8 10
10. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 12 - 15 8
11. Минай Заявка 7 1 3 3 4 - 11 6
12. Ингулец 0:0 Заявка 8 0 6 2 7 - 10 6
13. Львов Заявка 7 1 1 5 4 - 20 4
14. Рух Львов Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Прогнозы 156
Ингулец 3.2% (5)
X 17.9% (28)
Заря 78.8% (123)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Заря
6.83
4.25
1.83
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 4.25 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 2.95 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 3.84 1.66
  6.83 2.74 1.83

Самый высокий коэффициент на матч «Ингулец» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ингулец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ингулец» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.45 1.18 8.30 1.05 2.20 1.65 2.65 1.38 2.17 1.69 1.22 4.00 1.78 2.04 1.57 2.41 1.03 10.00 1.13 5.30 1.11 6.10 1.02 9.70 1.03 9.20
9.50 1.02 8.30 1.03 3.40 1.27 2.70 1.43 1.92 1.92 1.53 2.40 1.31 3.14 1.14 5.15 1.10 5.85 1.02 9.70 1.03 8.60
3.28 1.33 2.67 1.47 2.00 1.83 1.69 2.17 1.48 2.63 1.38 3.01 1.64 2.26 1.50 2.59 1.75 2.09 1.51 2.53 1.47 2.70 1.34 3.25 1.12 6.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.85 1.90 1.94 1.86 1.14 5.30 1.12 5.60
2.97 1.36 2.02 1.74 1.45 2.62
1.61 2.32 1.36 3.12 1.89 1.93 1.54 2.47 1.46 2.74 1.33 3.35
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
2.66 1.44 1.67 2.12 1.27 3.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Ингулец 1:0 Заря онлайн

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Прогнозы на матч Ингулец 1:0 Заря

Исход игры
Ингулец
3.2% (5)
Ничья
17.9% (28)
Заря
78.8% (123)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (75)
Меньше
50.98% (78)
Обе команды забьют
Да
64.05% (98)
Нет
35.95% (55)
Популярный счёт
1:2 Заря
39.1% (61)
0:1 Заря
22.4% (35)
1:1 Ничья
16% (25)
0:2 Заря
9.6% (15)
1:3 Заря
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:1 Ингулец
1.3% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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