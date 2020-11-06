Днепр-1
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Днепр-Арена
Колос Ковалёвка
20' Желтая карточкаПетров Кирилл
24' Желтая карточкаЛогинов Сергей
0:1
25' ПенальтиСелезнёв Евгений
27' Желтая карточкаКогут Игорь
30' Желтая карточкаХобленко Алексей
17
Лукас
Тэйлор
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
20'
24'
25'
0:1
27'
30'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаренко Александр
|3
|0.33
|2.
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.22
|3.
|Хобленко Алексей
|2
|0.22
|4.
|Когут Игорь
|1
|0.11
|5.
|Цуриков Андрей
|1
|0.11
|6.
|Булеца Сергей
|1
|0.11
|7.
|Чичиков Алексей
|1
|0.11
|8.
|Адамюк Владимир
|1
|0.11
|9.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|10.
|Пихалёнок Александр
|0
|0
|11.
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|12.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селезнёв Евгений
|2 (2)
|0.22
|2.
|Лысенко Владимир
|2
|0.22
|3.
|Морозко Евгений
|2
|0.22
|4.
|Исаенко Евгений
|1
|0.11
|5.
|Милько Вадим
|1
|0.11
|6.
|Гавриш Виталий
|1
|0.11
|7.
|Костишин Денис
|1
|0.11
|8.
|Данфа Мамаду
|1
|0.11
|9.
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.11
|10.
|Богданов Андрей
|0
|0
|11.
|Кравченко Никита
|0
|0
|12.
|Ильин Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|3
|1
|2.
|Цуриков Андрей
|2
|1
|3.
|Адамюк Владимир
|3
|0
|4.
|Игнатенко Даниил
|3
|0
|5.
|Назаренко Александр
|3
|0
|6.
|Кравченко Сергей
|2
|0
|7.
|Сваток Александр
|2
|0
|8.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|9.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|10.
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|11.
|Логинов Сергей
|1
|0
|12.
|Дуглас Силва
|1
|0
|13.
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Задоя Евгений
|3
|0
|2.
|Селезнёв Евгений
|2
|0
|3.
|Милько Вадим
|2
|0
|4.
|Ильин Олег
|2
|0
|5.
|Лысенко Владимир
|1
|0
|6.
|Гавриш Виталий
|1
|0
|7.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|8.
|Петров Кирилл
|1
|0
|9.
|Новак Евгений
|1
|0
|10.
|Максименко Максим
|1
|0
|11.
|Кравченко Никита
|1
|0
|12.
|Ореховский Павел
|1
|0
|13.
|Черноморец Александр
|1
|0
|14.
|Костишин Денис
|1
|0
|15.
|Антюх Денис
|1
|0
|16.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|17.
|Волынец Евгений
|1
|0
|18.
|Емец Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|0
|25% (3)
|Колос Ковалёвка
|8.33% (1)
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +10 =3 -7Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла
Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =3 -8Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|4.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|5.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 13
|12
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 14
|10
|9.
|Заря
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 9
|10
|10.
|Днепр-1
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 11
|6
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|8 - 11
|6
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 20
|4
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Днепр-1» – «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Днепр-1» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Днепр-1» – «Колос Ковалёвка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.77
|1.08
|6.50
|1.11
|2.85
|1.42
|2.08
|1.72
|2.15
|1.70
|1.62
|2.27
|1.90
|1.90
|1.28
|3.60
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.14
|4.44
|1.16
|5.10
|1.02
|8.50
|1.03
|9.10
|
|9.00
|1.02
|7.90
|1.03
|3.48
|1.26
|2.97
|1.36
|—
|—
|2.03
|1.82
|—
|—
|1.58
|2.29
|—
|—
|1.34
|2.98
|1.16
|4.45
|1.12
|5.10
|1.03
|8.80
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.86
|1.26
|3.16
|1.37
|2.42
|1.59
|2.06
|1.81
|1.83
|2.03
|1.60
|2.40
|1.47
|2.73
|1.39
|3.06
|—
|—
|1.12
|6.50
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Днепр-1 0:1 Колос Ковалёвка
Исход игры
Днепр-1
61.7% (95)
Ничья
25.3% (39)
Колос Ковалёвка
13% (20)
Тотал 2.5
Больше
45.03% (68)
Меньше
54.97% (83)
Обе команды забьют
Да
68.87% (104)
Нет
31.13% (47)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
33.8% (52)
1:1 Ничья
24% (37)
1:0 Днепр-1
22.7% (35)
1:2 Колос Ковалёвка
7.8% (12)
2:0 Днепр-1
2.6% (4)
0:1 Колос Ковалёвка
2.6% (4)
0:2 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
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