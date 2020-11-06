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Днепр-1
0:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
20' Желтая карточка
Петров Кирилл
24' Желтая карточка
Логинов Сергей
0:1
25' Пенальти
Селезнёв Евгений
27' Желтая карточка
Когут Игорь
30' Желтая карточка
Хобленко Алексей
36'
23
Сарнавский
Богдан
17
Лукас
Тэйлор
3
Адамюк
Владимир
15
Логинов
Сергей
24
Дубинчак
Владислав
29
Назаренко
Александр
44
Батагов
Арсений
76
Пихалёнок
Александр
10
Булеца
Сергей
8
Когут
Игорь
9
Хобленко
Алексей
25
Волынец
Евгений
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
21
Новак
Евгений
23
Кравченко
Никита
90
Богданов
Андрей
48
Ореховский
Павел
15
Черноморец
Александр
8
Смирный
Евгений
9
Антюх
Денис
11
Селезнёв
Евгений
Днепр-1
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаренко Александр 3 0.33
2. Довбик Артём 2 (1) 0.22
3. Хобленко Алексей 2 0.22
4. Когут Игорь 1 0.11
5. Цуриков Андрей 1 0.11
6. Булеца Сергей 1 0.11
7. Чичиков Алексей 1 0.11
8. Адамюк Владимир 1 0.11
9. Кравченко Сергей 0 0
10. Пихалёнок Александр 0 0
11. Лукас Тэйлор 0 0
12. Дубинчак Владислав 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селезнёв Евгений 2 (2) 0.22
2. Лысенко Владимир 2 0.22
3. Морозко Евгений 2 0.22
4. Исаенко Евгений 1 0.11
5. Милько Вадим 1 0.11
6. Гавриш Виталий 1 0.11
7. Костишин Денис 1 0.11
8. Данфа Мамаду 1 0.11
9. Ореховский Павел 1 (1) 0.11
10. Богданов Андрей 0 0
11. Кравченко Никита 0 0
12. Ильин Олег 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 3 1
2. Цуриков Андрей 2 1
3. Адамюк Владимир 3 0
4. Игнатенко Даниил 3 0
5. Назаренко Александр 3 0
6. Кравченко Сергей 2 0
7. Сваток Александр 2 0
8. Ди Франко Франсиско 2 0
9. Вакулко Юрий 2 0
10. Дубинчак Владислав 2 0
11. Логинов Сергей 1 0
12. Дуглас Силва 1 0
13. Пихалёнок Александр 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 3 0
2. Селезнёв Евгений 2 0
3. Милько Вадим 2 0
4. Ильин Олег 2 0
5. Лысенко Владимир 1 0
6. Гавриш Виталий 1 0
7. Бондаренко Александр 1 0
8. Петров Кирилл 1 0
9. Новак Евгений 1 0
10. Максименко Максим 1 0
11. Кравченко Никита 1 0
12. Ореховский Павел 1 0
13. Черноморец Александр 1 0
14. Костишин Денис 1 0
15. Антюх Денис 1 0
16. Данфа Мамаду 1 0
17. Волынец Евгений 1 0
18. Емец Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 0 25% (3)
 Колос Ковалёвка 8.33% (1) 25% (3) 0 8.33% (1) 16.67% (2) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла
Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Премьер-лига Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Ворскла Заявка 8 4 3 1 13 - 6 15
4. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
5. Десна Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6. Олимпик Донецк Заявка 8 4 0 4 12 - 13 12
7. Мариуполь Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Александрия Заявка 8 3 1 4 16 - 14 10
9. Заря Заявка 8 2 4 2 15 - 9 10
10. Днепр-1 0:1 Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
11. Минай Заявка 7 1 3 3 4 - 11 6
12. Ингулец Заявка 8 0 6 2 8 - 11 6
13. Львов Заявка 7 1 1 5 4 - 20 4
14. Рух Львов Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Днепр-1 61.7% (95)
X 25.3% (39)
Колос Ковалёвка 13% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Колос Ковалёвка
2.05
3.64
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.20 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.55 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.98 3.42 3.68
  2.00 3.64 3.71

Самый высокий коэффициент на матч «Днепр-1» – «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Днепр-1» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Днепр-1» – «Колос Ковалёвка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.08 6.50 1.11 2.85 1.42 2.08 1.72 2.15 1.70 1.62 2.27 1.90 1.90 1.28 3.60 1.20 4.44 1.14 4.44 1.16 5.10 1.02 8.50 1.03 9.10
9.00 1.02 7.90 1.03 3.48 1.26 2.97 1.36 2.03 1.82 1.58 2.29 1.34 2.98 1.16 4.45 1.12 5.10 1.03 8.80
3.86 1.26 3.16 1.37 2.42 1.59 2.06 1.81 1.83 2.03 1.60 2.40 1.47 2.73 1.39 3.06 1.12 6.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.15 1.70 1.38 3.00 1.20 4.44 1.12 4.80
2.85 1.39 2.01 1.75 1.44 2.66
3.21 1.36 2.65 1.50 2.08 1.79 1.65 2.29 1.46 2.78 1.30 3.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 3.15 1.45 1.70 2.15 1.38 2.90 1.24 4.00
2.77 1.41 1.77 1.98 1.33 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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Прогнозы на матч Днепр-1 0:1 Колос Ковалёвка

Исход игры
Днепр-1
61.7% (95)
Ничья
25.3% (39)
Колос Ковалёвка
13% (20)
Тотал 2.5
Больше
45.03% (68)
Меньше
54.97% (83)
Обе команды забьют
Да
68.87% (104)
Нет
31.13% (47)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
33.8% (52)
1:1 Ничья
24% (37)
1:0 Днепр-1
22.7% (35)
1:2 Колос Ковалёвка
7.8% (12)
2:0 Днепр-1
2.6% (4)
0:1 Колос Ковалёвка
2.6% (4)
0:2 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
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