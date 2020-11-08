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Рух Львов
0:1
Перерыв

Стадион:
Ингулец
0'
12' Желтая карточка
Бойчук Богдан
12' Желтая карточка
Кучеренко Александр
0:1
17' Пенальти
Бартулович Младен
30' Желтая карточка
Парамонов Вадим
37' Желтая карточка
Семенко Андрей
39' Вторая желтая карточка
Кучеренко Александр
33
Бандура
Александр
30
Копына
Юрий
32
Стаменкович
Милош
67
Парамонов
Вадим
17
Мысык
Марьян
7
Климчук
Юрий
18
Мартынюк
Ярослав
5
Федорчук
Валерий
23
Бойчук
Богдан
88
Кухарук
Андрей
19
Кондраков
Даниил
14
Крынский
Владимир
39
Балан
Денис
90
Семенко
Андрей
28
Павлов
Виталий
20
Фатеев
Дмитрий
10
Козак
Александр
23
Кучеренко
Александр
11
Бартулович
Младен
13
Коваленко
Илья
5
Запорожец
Евгений
49
Ситчинава
Ника
Рух Львов
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Русин Ростислав 1 0.11
2. Федорчук Валерий 1 0.11
3. Бойчук Игорь 1 0.11
4. Климчук Юрий 1 0.11
5. Копына Юрий 0 0
Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балан Денис 2 0.22
2. Ситчинава Ника 2 (1) 0.22
3. Янаков Денис 2 (1) 0.22
4. Бартулович Младен 2 (2) 0.22
5. Коваленко Илья 1 0.11
6. Щедрый Артём 0 0
7. Козак Александр 0 0

Карточки

Рух Львов
# Игрок      
1. Мартынюк Ярослав 3 1
2. Мысык Марьян 4 0
3. Дуць Игорь 3 0
4. Кухаревич Николай 3 0
5. Парамонов Вадим 1 1
6. Бойчук Богдан 2 0
7. Erik Gliha 2 0
8. Кухарук Андрей 2 0
9. Roman Gagun 0 1
10. Стаменкович Милош 1 0
11. Брикнер Иван 1 0
12. Заставный Владимир 1 0
13. Русин Ростислав 1 0
14. Климчук Юрий 1 0
Ингулец
# Игрок      
1. Кучеренко Александр 4 1
2. Лупашко Владислав 5 0
3. Козак Александр 3 1
4. Квасный Николай 4 0
5. Коваленко Илья 3 0
6. Щедрый Артём 2 0
7. Синегуб Олег 2 0
8. Семенко Андрей 2 0
9. Павлов Виталий 0 1
10. Бартулович Младен 1 0
11. Ковалёв Максим 1 0
12. Балан Денис 1 0
13. Ситчинава Ника 1 0
14. Янаков Денис 1 0
15. Крынский Владимир 1 0
16. Запорожец Евгений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 Ингулец 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3) 0

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов
Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов
Ингулец Последние 20 матчей: +6 =12 -2
Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай
Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт

Последние игры между собой

Рух Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Ингулец: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Ингулец 1:1 Рух Львов Первый дивизион Рух Львов 1:0 Ингулец Первый дивизион Ингулец 0:0 Рух Львов Первый дивизион Рух Львов 0:1 Ингулец Первый дивизион
Ингулец 1:0 Рух Львов Первый дивизион Рух Львов 1:1 Ингулец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Десна Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
4. Ворскла Заявка 8 4 3 1 13 - 6 15
5. Колос Ковалёвка Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Александрия Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
7. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
8. Мариуполь Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
9. Заря Заявка 8 2 4 2 15 - 9 10
10. Ингулец 1:0 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
11. Днепр-1 Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
12. Минай Заявка 8 1 3 4 4 - 12 6
13. Львов Заявка 8 1 1 6 4 - 21 4
14. Рух Львов 0:1 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Рух Львов 41.2% (63)
X 42.5% (65)
Ингулец 16.3% (25)
-2
выиграет Ингулец, со счетом 0:2
Победа гостей 0:2
fussball_01 #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Ингулец
6.20
3.40
2.57
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.20 3.40 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 2.95 2.37
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 3.14 2.54
  3.16 2.94 2.57

Самый высокий коэффициент на матч «Рух Львов» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рух Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рух Львов» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.20 1.06 6.10 1.10 4.00 1.24 2.75 1.44 1.79 2.02 1.72 2.08 1.30 3.50 1.30 4.60 1.05 9.50 1.04 10.00 1.01 15.00
7.30 1.05 5.90 1.09 2.69 1.41 2.05 1.72 1.61 2.38 1.27 3.54 1.18 4.25 1.04 7.70 1.03 8.40
3.65 1.29 2.79 1.46 2.42 1.59 4.24 1.23 2.67 1.49 2.12 1.76 1.85 2.02 1.55 2.50 1.42 2.94 1.33 3.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.44 1.20 1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00
2.54 1.48 1.66 2.14 1.31 3.26
2.51 1.55 2.06 1.81 1.59 2.42 1.38 3.10 1.23 4.31 1.11 6.76 1.22 4.40 1.16 5.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.60 1.28 2.45 1.72 1.60 2.63 1.19 4.40
3.14 1.33 2.12 1.67 1.49 2.51 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 3.05
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Рух Львов 0:1 Ингулец онлайн

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Прогнозы на матч Рух Львов 0:1 Ингулец

Исход игры
Рух Львов
41.2% (63)
Ничья
42.5% (65)
Ингулец
16.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
16.67% (25)
Меньше
83.33% (125)
Обе команды забьют
Да
54% (81)
Нет
46% (69)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (56)
1:0 Рух Львов
25.5% (39)
2:1 Рух Львов
11.1% (17)
0:1 Ингулец
11.1% (17)
0:0 Ничья
5.2% (8)
1:2 Ингулец
3.9% (6)
2:0 Рух Львов
2.6% (4)
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