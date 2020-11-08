Рух Львов
2:2
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Ингулец
12' Желтая карточкаБойчук Богдан
12' Желтая карточкаКучеренко Александр
0:1
17' ПенальтиБартулович Младен
30' Желтая карточкаПарамонов Вадим
37' Желтая карточкаСеменко Андрей
39' Вторая желтая карточкаКучеренко Александр
1:1
51' ГолМысык Марьян
2:1
55' ПенальтиКондраков Даниил
57' Желтая карточкаКондраков Даниил
2:2
57' ГолКозак Александр
74' Желтая карточкаСитчинава Ника
90' Желтая карточкаБартулович Младен
90' Желтая карточкаКрынский Владимир
30
Копына
Юрий
17
Мысык
Марьян
39
Балан
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Бойчук ИгорьПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
Ход матча
12'
17'
30'
37'
51'
1:1
55'
2:1
57'
57'
2:2
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русин Ростислав
|1
|0.11
|2.
|Федорчук Валерий
|1
|0.11
|3.
|Мысык Марьян
|1
|0.11
|4.
|Бойчук Игорь
|1
|0.11
|5.
|Климчук Юрий
|1
|0.11
|6.
|Кондраков Даниил
|1 (1)
|0.11
|7.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|8.
|Копына Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балан Денис
|2
|0.22
|2.
|Ситчинава Ника
|2 (1)
|0.22
|3.
|Янаков Денис
|2 (1)
|0.22
|4.
|Бартулович Младен
|2 (2)
|0.22
|5.
|Коваленко Илья
|1
|0.11
|6.
|Козак Александр
|1
|0.11
|7.
|Щедрый Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартынюк Ярослав
|3
|1
|2.
|Мысык Марьян
|4
|0
|3.
|Дуць Игорь
|3
|0
|4.
|Кухаревич Николай
|3
|0
|5.
|Парамонов Вадим
|1
|1
|6.
|Бойчук Богдан
|2
|0
|7.
|Erik Gliha
|2
|0
|8.
|Кухарук Андрей
|2
|0
|9.
|Roman Gagun
|0
|1
|10.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|11.
|Брикнер Иван
|1
|0
|12.
|Заставный Владимир
|1
|0
|13.
|Русин Ростислав
|1
|0
|14.
|Климчук Юрий
|1
|0
|15.
|Кондраков Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кучеренко Александр
|4
|1
|2.
|Лупашко Владислав
|5
|0
|3.
|Козак Александр
|3
|1
|4.
|Квасный Николай
|4
|0
|5.
|Коваленко Илья
|3
|0
|6.
|Бартулович Младен
|2
|0
|7.
|Щедрый Артём
|2
|0
|8.
|Ситчинава Ника
|2
|0
|9.
|Синегуб Олег
|2
|0
|10.
|Крынский Владимир
|2
|0
|11.
|Семенко Андрей
|2
|0
|12.
|Павлов Виталий
|0
|1
|13.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|14.
|Балан Денис
|1
|0
|15.
|Янаков Денис
|1
|0
|16.
|Запорожец Евгений
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Ингулец
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|30% (3)
|0
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =8 -7Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов
Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов
Ингулец Последние 20 матчей: +6 =12 -2Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай
Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт
Последние игры между собой
Рух Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Ингулец: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|9.
|Заря
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 9
|10
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|9
|0
|7
|2
|10 - 13
|7
|12.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|13.
|Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рух Львов» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рух Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рух Львов» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|8.20
|1.06
|6.10
|1.10
|—
|—
|4.00
|1.24
|—
|—
|2.75
|1.44
|1.79
|2.02
|1.72
|2.08
|—
|—
|1.30
|3.50
|—
|—
|1.30
|4.60
|1.05
|9.50
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.12
|6.10
|1.09
|7.20
|1.07
|8.40
|
|7.30
|1.05
|5.90
|1.09
|—
|—
|2.69
|1.41
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.61
|2.38
|—
|—
|1.27
|3.54
|—
|—
|1.18
|4.25
|1.04
|7.70
|1.03
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.65
|1.29
|2.79
|1.46
|3.91
|1.26
|3.13
|1.38
|2.14
|1.74
|1.77
|2.10
|1.55
|2.50
|1.33
|3.36
|1.26
|3.88
|1.33
|3.38
|—
|—
|1.44
|2.87
|1.25
|4.07
|1.58
|2.45
|1.39
|3.07
|1.29
|3.69
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Рух Львов 2:2 Ингулец
Исход игры
Рух Львов
41.2% (63)
Ничья
42.5% (65)
Ингулец
16.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
16.67% (25)
Меньше
83.33% (125)
Обе команды забьют
Да
54% (81)
Нет
46% (69)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (56)
1:0 Рух Львов
25.5% (39)
2:1 Рух Львов
11.1% (17)
0:1 Ингулец
11.1% (17)
0:0 Ничья
5.2% (8)
1:2 Ингулец
3.9% (6)
2:0 Рух Львов
2.6% (4)
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