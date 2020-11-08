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Динамо Киев
 
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Стадион:
Шахтёр Донецк
Динамо Киев
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 4 (1) 0.5
2. Супряга Владислав 2 0.25
3. Вербич Беньямин 2 0.25
4. Буяльский Виталий 1 0.13
5. Шапаренко Николай 1 0.13
6. Де Пена Карлос 1 0.13
7. Родригес Жерсон 1 0.13
8. Андриевский Александр 1 0.13
9. Попов Денис II 1 0.13
10. Караваев Александр 0 0
11. Кедзёра Томаш 0 0
12. Миколенко Виталий 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коваленко Виктор 4 0.5
2. Патрик Алан 3 (2) 0.38
3. Манор Соломон 2 0.25
4. Тайсон Фреда 2 (1) 0.25
5. Марлос Ромеро 2 0.25
6. Дентиньо 2 0.25
7. Антонио Маркос 1 0.13
8. Мораес Жуниор 1 0.13
9. Кривцов Сергей 1 0.13
10. Судаков Георгий 1 0.13
11. Тете 0 0
12. Матвиенко Николай 0 0
13. Майкон Барберан 0 0
14. Додо Домилсон 0 0
15. Корниенко Виктор 0 0
16. Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 1 1
2. Сидорчук Сергей 2 0
3. Кедзёра Томаш 2 0
4. Де Пена Карлос 2 0
5. Попов Денис II 2 0
6. Забарный Илья 2 0
7. Буяльский Виталий 1 0
8. Родригес Жерсон 1 0
9. Супряга Владислав 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 3 0
2. Бондарь Валерий 1 1
3. Антонио Маркос 1 0
4. Кривцов Сергей 1 0
5. Марлос Ромеро 1 0
6. Патрик Алан 1 0
7. Мораес Жуниор 1 0
8. Матвиенко Николай 1 0
9. Майкон Барберан 1 0
10. Додо Домилсон 1 0
11. Вакула Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4)
 Шахтёр Донецк 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия
Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла
Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Шахтёр Донецк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Кубок Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Десна Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
4. Ворскла Заявка 8 4 3 1 13 - 6 15
5. Колос Ковалёвка Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Александрия Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
7. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
8. Мариуполь Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
9. Заря Заявка 8 2 4 2 15 - 9 10
10. Днепр-1 Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
11. Ингулец Заявка 9 0 7 2 10 - 13 7
12. Минай Заявка 8 1 3 4 4 - 12 6
13. Львов Заявка 8 1 1 6 4 - 21 4
14. Рух Львов Заявка 9 0 4 5 7 - 19 4
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к украинскому футболу! В рамках 9-го тура УПЛ сойдутся лицом к лицу футболисты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтёра». Встреча состоится в Киеве, на стадионе «НСК Олимпийский». Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 148
Динамо Киев 25% (37)
X 31.1% (46)
Шахтёр Донецк 43.9% (65)
Все прогнозы
2.1 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Шахтёр Донецк
4.40
4.20
1.82
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 4.20 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 4.00 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.92 1.75
  4.16 3.88 1.82

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.70 1.03 3.90 1.21 3.10 1.29 2.14 1.71 1.91 1.89 1.68 2.18 1.40 2.80 1.21 4.20 1.17 5.10 1.05 8.80 1.04 9.50
11.75 1.00 11.00 1.00 4.40 1.17 3.62 1.26 2.31 1.64 1.77 1.98 1.48 2.46 1.23 3.64 1.17 4.30 1.05 7.30 1.04 7.90
4.36 1.22 2.56 1.52 2.14 1.72 1.92 1.92 1.68 2.21 1.54 2.51 1.44 2.79 1.17 5.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.11 1.68 1.50 2.50 1.17 4.70
3.42 1.28 2.33 1.56 1.56 2.33 1.21 4.10
3.31 1.34 2.83 1.44 2.22 1.67 1.73 2.15 1.51 2.60 1.34 3.32
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.35 1.81 1.93 1.36 2.95
3.32 1.30 1.88 1.86 1.41 2.77

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.10
Букмекер Да Нет
3.90 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Шахтёр Донецк

Исход игры
Динамо Киев
24.7% (37)
Ничья
30.7% (46)
Шахтёр Донецк
44.7% (67)
Тотал 2.5
Больше
67.35% (99)
Меньше
32.65% (48)
Обе команды забьют
Да
89.12% (131)
Нет
10.88% (16)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.3% (56)
1:1 Ничья
21.3% (32)
2:1 Динамо Киев
18.7% (28)
2:2 Ничья
6.7% (10)
0:1 Шахтёр Донецк
4% (6)
2:0 Динамо Киев
2.7% (4)
1:0 Динамо Киев
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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