Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Шахтёр Донецк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|4 (1)
|0.5
|2.
|Супряга Владислав
|2
|0.25
|3.
|Вербич Беньямин
|2
|0.25
|4.
|Буяльский Виталий
|1
|0.13
|5.
|Шапаренко Николай
|1
|0.13
|6.
|Де Пена Карлос
|1
|0.13
|7.
|Родригес Жерсон
|1
|0.13
|8.
|Андриевский Александр
|1
|0.13
|9.
|Попов Денис II
|1
|0.13
|10.
|Караваев Александр
|0
|0
|11.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|12.
|Миколенко Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коваленко Виктор
|4
|0.5
|2.
|Патрик Алан
|3 (2)
|0.38
|3.
|Манор Соломон
|2
|0.25
|4.
|Тайсон Фреда
|2 (1)
|0.25
|5.
|Марлос Ромеро
|2
|0.25
|6.
|Дентиньо
|2
|0.25
|7.
|Антонио Маркос
|1
|0.13
|8.
|Мораес Жуниор
|1
|0.13
|9.
|Кривцов Сергей
|1
|0.13
|10.
|Судаков Георгий
|1
|0.13
|11.
|Тете
|0
|0
|12.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|13.
|Майкон Барберан
|0
|0
|14.
|Додо Домилсон
|0
|0
|15.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|16.
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шапаренко Николай
|1
|1
|2.
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|3.
|Кедзёра Томаш
|2
|0
|4.
|Де Пена Карлос
|2
|0
|5.
|Попов Денис II
|2
|0
|6.
|Забарный Илья
|2
|0
|7.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|8.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|9.
|Супряга Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|2.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|3.
|Антонио Маркос
|1
|0
|4.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|5.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|6.
|Патрик Алан
|1
|0
|7.
|Мораес Жуниор
|1
|0
|8.
|Матвиенко Николай
|1
|0
|9.
|Майкон Барберан
|1
|0
|10.
|Додо Домилсон
|1
|0
|11.
|Вакула Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|Шахтёр Донецк
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =4 -3Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия
Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =6 -4Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла
Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Шахтёр Донецк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Кубок Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|9.
|Заря
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 9
|10
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|9
|0
|7
|2
|10 - 13
|7
|12.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|13.
|Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.70
|1.03
|3.90
|1.21
|3.10
|1.29
|—
|—
|2.14
|1.71
|1.91
|1.89
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.40
|2.80
|1.21
|4.20
|1.17
|5.10
|1.05
|8.80
|1.04
|9.50
|
|11.75
|1.00
|11.00
|1.00
|4.40
|1.17
|3.62
|1.26
|—
|—
|2.31
|1.64
|—
|—
|1.77
|1.98
|—
|—
|1.48
|2.46
|1.23
|3.64
|1.17
|4.30
|1.05
|7.30
|1.04
|7.90
|
|—
|—
|—
|—
|4.36
|1.22
|—
|—
|2.56
|1.52
|2.14
|1.72
|1.92
|1.92
|1.68
|2.21
|1.54
|2.51
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.17
|5.17
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Динамо Киев - Шахтёр Донецк
Исход игры
Динамо Киев
24.7% (37)
Ничья
30.7% (46)
Шахтёр Донецк
44.7% (67)
Тотал 2.5
Больше
67.35% (99)
Меньше
32.65% (48)
Обе команды забьют
Да
89.12% (131)
Нет
10.88% (16)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.3% (56)
1:1 Ничья
21.3% (32)
2:1 Динамо Киев
18.7% (28)
2:2 Ничья
6.7% (10)
0:1 Шахтёр Донецк
4% (6)
2:0 Динамо Киев
2.7% (4)
1:0 Динамо Киев
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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