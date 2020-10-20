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Динамо Киев
 
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Стадион:
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 4 (1) 0.5
2. Супряга Владислав 2 0.25
3. Вербич Беньямин 2 0.25
4. Буяльский Виталий 1 0.13
5. Шапаренко Николай 1 0.13
6. Де Пена Карлос 1 0.13
7. Родригес Жерсон 1 0.13
8. Андриевский Александр 1 0.13
9. Попов Денис II 1 0.13
10. Караваев Александр 0 0
11. Кедзёра Томаш 0 0
12. Миколенко Виталий 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коваленко Виктор 4 0.5
2. Патрик Алан 3 (2) 0.38
3. Манор Соломон 2 0.25
4. Тайсон Фреда 2 (1) 0.25
5. Марлос Ромеро 2 0.25
6. Дентиньо 2 0.25
7. Антонио Маркос 1 0.13
8. Мораес Жуниор 1 0.13
9. Кривцов Сергей 1 0.13
10. Судаков Георгий 1 0.13
11. Тете 0 0
12. Матвиенко Николай 0 0
13. Майкон Барберан 0 0
14. Додо Домилсон 0 0
15. Корниенко Виктор 0 0
16. Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 1 1
2. Сидорчук Сергей 2 0
3. Кедзёра Томаш 2 0
4. Де Пена Карлос 2 0
5. Попов Денис II 2 0
6. Забарный Илья 2 0
7. Буяльский Виталий 1 0
8. Родригес Жерсон 1 0
9. Супряга Владислав 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 3 0
2. Бондарь Валерий 1 1
3. Антонио Маркос 1 0
4. Кривцов Сергей 1 0
5. Марлос Ромеро 1 0
6. Патрик Алан 1 0
7. Мораес Жуниор 1 0
8. Матвиенко Николай 1 0
9. Майкон Барберан 1 0
10. Додо Домилсон 1 0
11. Вакула Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4)
 Шахтёр Донецк 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия
Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла
Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Шахтёр Донецк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Кубок Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Ворскла Заявка 8 4 3 1 13 - 6 15
4. Десна Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Олимпик Донецк Заявка 8 4 0 4 12 - 13 12
6. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
7. Мариуполь Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Александрия Заявка 8 3 1 4 16 - 14 10
9. Заря Заявка 8 2 4 2 15 - 9 10
10. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 12 - 15 8
11. Минай Заявка 7 1 3 3 4 - 11 6
12. Ингулец Заявка 8 0 6 2 8 - 11 6
13. Львов Заявка 7 1 1 5 4 - 20 4
14. Рух Львов Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 2 дня 14 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Динамо Киев 30.9% (17)
    X 41.8% (23)
    Шахтёр Донецк 27.3% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    3.10
    3.90
    2.19
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.80 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.90 2.17
    Бонус: 5 000 ₽ 2.97 3.58 2.15
      3.00 3.85 2.19

    Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.80 1.03 3.95 1.22 3.15 1.33 2.10 1.74 1.87 1.93 1.65 2.25 1.41 2.75 1.19 4.30 1.15 5.00 1.05 8.70 1.04 9.40
    11.00 1.00 9.70 1.02 3.92 1.21 3.12 1.33 2.11 1.76 1.62 2.21 1.41 2.69 1.17 4.30 1.13 4.95 1.03 8.70 1.04 8.20
    4.20 1.22 2.49 1.53 2.10 1.74 1.87 1.95 1.62 2.29 1.49 2.62 1.40 2.93 1.14 5.63
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    2.08 1.74 1.47 2.60 1.15 5.00
    3.20 1.32 2.14 1.66 1.51 2.45
    3.32 1.33 2.74 1.45 2.15 1.71 1.68 2.19 1.48 2.66
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90
    3.04 1.35 1.78 1.97 1.34 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.21
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
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    Прогнозы на матч Динамо Киев - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Динамо Киев
    30.9% (17)
    Ничья
    41.8% (23)
    Шахтёр Донецк
    27.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (34)
    Меньше
    37.04% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    92.59% (50)
    Нет
    7.41% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (16)
    1:2 Шахтёр Донецк
    25.5% (14)
    2:1 Динамо Киев
    25.5% (14)
    2:2 Ничья
    9.1% (5)
    1:0 Динамо Киев
    3.6% (2)
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