Заря
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Славутич-Арена
Ворскла
28
Громов
Артём
50
Кане
Ибрахим
28
Пуцлин
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|4
|0.5
|2.
|Юрченко Владлен
|3 (2)
|0.38
|3.
|Гладкий Александр
|3
|0.38
|4.
|Громов Артём
|2
|0.25
|5.
|Фаворов Денис
|1
|0.13
|6.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.13
|7.
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0.13
|8.
|Кабаев Владислав
|0
|0
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|10.
|Назарина Егор
|0
|0
|11.
|Руфати Агрон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|5
|0.63
|2.
|Степанюк Руслан
|3
|0.38
|3.
|Пуцлин Давид
|2
|0.25
|4.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.25
|5.
|Скляр Александр
|1
|0.13
|6.
|Пердута Игорь
|0
|0
|7.
|Васин Денис
|0
|0
|8.
|Щербак Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|2.
|Цвек Ловро
|4
|0
|3.
|Фаворов Денис
|3
|0
|4.
|Юрченко Владлен
|1
|1
|5.
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|6.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|7.
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|8.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|9.
|Гречкин Максим
|2
|0
|10.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кане Ибрахим
|3
|1
|2.
|Кулач Владислав
|4
|0
|3.
|Пуцлин Давид
|4
|0
|4.
|Скляр Александр
|2
|1
|5.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|2
|1
|6.
|Якубу Наджиб
|2
|1
|7.
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|8.
|Ребенок Павел
|1
|0
|9.
|Пердута Игорь
|1
|0
|10.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|11.
|Пешич Иван
|1
|0
|12.
|Щербак Дмитрий
|1
|0
|13.
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|14.
|Семилет Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Ворскла
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|0
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +6 =7 -7Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов
Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =8 -6Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла
Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Последние игры между собой
Заря: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ворскла: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Ворскла Премьер-лига Заря 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига Ворскла 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Ворскла Премьер-лига Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:2 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|23 - 9
|19
|3.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|9.
|Заря
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 9
|10
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|9
|0
|7
|2
|10 - 13
|7
|12.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|13.
|Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.00
|1.03
|7.40
|1.07
|3.15
|1.35
|—
|—
|2.48
|1.55
|2.02
|1.83
|1.78
|2.04
|1.72
|2.11
|1.39
|2.85
|1.25
|3.55
|1.11
|6.00
|1.09
|6.80
|1.01
|12.00
|1.04
|9.70
|
|8.30
|1.03
|7.40
|1.05
|3.14
|1.31
|—
|—
|2.43
|1.52
|—
|—
|1.76
|2.11
|—
|—
|1.40
|2.81
|1.24
|3.64
|1.09
|5.95
|1.07
|6.65
|1.00
|11.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.40
|1.32
|2.95
|1.41
|2.56
|1.52
|2.05
|1.78
|1.79
|2.06
|1.61
|2.35
|1.43
|2.86
|1.30
|3.53
|—
|—
|1.11
|6.74
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Заря 0:0 Ворскла
Исход игры
Заря
64.5% (100)
Ничья
28.4% (44)
Ворскла
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.06% (62)
Меньше
58.94% (89)
Обе команды забьют
Да
64.9% (98)
Нет
35.1% (53)
Популярный счёт
2:1 Заря
32.3% (50)
1:1 Ничья
23.2% (36)
1:0 Заря
21.3% (33)
2:0 Заря
7.7% (12)
1:2 Ворскла
3.2% (5)
0:1 Ворскла
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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