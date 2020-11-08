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Заря
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Ворскла
0' 2'
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
5
Руфати
Агрон
20
Абу-Ханна
Джоэл
10
Хомченовский
Дмитрий
7
Кочергин
Владислав
80
Юрченко
Владлен
21
Иванисеня
Дмитрий
28
Громов
Артём
22
Кабаев
Владислав
11
Гладкий
Александр
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
50
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
5
Якубу
Наджиб
11
Степанюк
Руслан
99
Щербак
Дмитрий
Заря
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 4 0.5
2. Юрченко Владлен 3 (2) 0.38
3. Гладкий Александр 3 0.38
4. Громов Артём 2 0.25
5. Фаворов Денис 1 0.13
6. Иванисеня Дмитрий 1 0.13
7. Сайяд Аллахьяр 1 0.13
8. Кабаев Владислав 0 0
9. Хомченовский Дмитрий 0 0
10. Назарина Егор 0 0
11. Руфати Агрон 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 5 0.63
2. Степанюк Руслан 3 0.38
3. Пуцлин Давид 2 0.25
4. Кане Ибрахим 2 (1) 0.25
5. Скляр Александр 1 0.13
6. Пердута Игорь 0 0
7. Васин Денис 0 0
8. Щербак Дмитрий 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 4 0
2. Цвек Ловро 4 0
3. Фаворов Денис 3 0
4. Юрченко Владлен 1 1
5. Иванисеня Дмитрий 2 0
6. Кабаев Владислав 2 0
7. Абу-Ханна Джоэл 2 0
8. Кочергин Владислав 2 0
9. Гречкин Максим 2 0
10. Хомченовский Дмитрий 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Кане Ибрахим 3 1
2. Кулач Владислав 4 0
3. Пуцлин Давид 4 0
4. Скляр Александр 2 1
5. Ндиайе Пап-Альюн II 2 1
6. Якубу Наджиб 2 1
7. Чеснаков Владимир 2 0
8. Ребенок Павел 1 0
9. Пердута Игорь 1 0
10. Степанюк Руслан 1 0
11. Пешич Иван 1 0
12. Щербак Дмитрий 1 0
13. Ризнык Дмитрий 1 0
14. Семилет Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3)
 Ворскла 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3) 0

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов
Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла
Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла

Последние игры между собой

Заря: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ворскла: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Заря 4:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Заря Премьер-лига Заря 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Заря Премьер-лига
Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Ворскла Премьер-лига Заря 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига Ворскла 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Ворскла Премьер-лига Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:2 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Ворскла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 5 4 0 23 - 9 19
3. Десна Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
4. Ворскла Заявка 8 4 3 1 13 - 6 15
5. Колос Ковалёвка Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Александрия Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
7. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
8. Мариуполь Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
9. Заря Заявка 8 2 4 2 15 - 9 10
10. Днепр-1 Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
11. Ингулец Заявка 9 0 7 2 10 - 13 7
12. Минай Заявка 8 1 3 4 4 - 12 6
13. Львов Заявка 8 1 1 6 4 - 21 4
14. Рух Львов Заявка 9 0 4 5 7 - 19 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Заря 64.5% (100)
X 28.4% (44)
Ворскла 7.1% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Ворскла
1.91
3.70
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.87 3.70 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.50 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.50 4.50
  1.86 3.70 4.16

Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 7.40 1.07 3.15 1.35 2.48 1.55 2.02 1.83 1.78 2.04 1.72 2.11 1.39 2.85 1.25 3.55 1.11 6.00 1.09 6.80 1.01 12.00 1.04 9.70
8.30 1.03 7.40 1.05 3.14 1.31 2.43 1.52 1.76 2.11 1.40 2.81 1.24 3.64 1.09 5.95 1.07 6.65 1.00 11.00
3.40 1.32 2.95 1.41 2.56 1.52 2.05 1.78 1.79 2.06 1.61 2.35 1.43 2.86 1.30 3.53 1.11 6.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.90 1.90 1.36 3.00 1.10 5.80
2.73 1.42 1.84 1.90 1.36 2.97
3.05 1.39 2.49 1.55 1.92 1.92 1.55 2.49 1.39 3.05
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00
2.36 1.55 1.57 2.31 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.84
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Заря 0:0 Ворскла онлайн

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Прогнозы на матч Заря 0:0 Ворскла

Исход игры
Заря
64.5% (100)
Ничья
28.4% (44)
Ворскла
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.06% (62)
Меньше
58.94% (89)
Обе команды забьют
Да
64.9% (98)
Нет
35.1% (53)
Популярный счёт
2:1 Заря
32.3% (50)
1:1 Ничья
23.2% (36)
1:0 Заря
21.3% (33)
2:0 Заря
7.7% (12)
1:2 Ворскла
3.2% (5)
0:1 Ворскла
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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