Заря
0:0
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
Ворскла
15' Желтая карточкаЮрченко Владлен
24' Желтая карточкаКабаев Владислав
47' Желтая карточкаРебенок Павел
50' Желтая карточкаПердута Игорь
59' Красная карточкаХомченовский Дмитрий
69' Вторая желтая карточкаРебенок Павел
89' Желтая карточкаКравчук Даниил
28
Громов
Артём
50
Кане
Ибрахим
28
Пуцлин
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
15'
24'
47'
50'
69'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|4
|0.44
|2.
|Юрченко Владлен
|3 (2)
|0.33
|3.
|Гладкий Александр
|3
|0.33
|4.
|Громов Артём
|2
|0.22
|5.
|Фаворов Денис
|1
|0.11
|6.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.11
|7.
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0.11
|8.
|Кабаев Владислав
|0
|0
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|10.
|Назарина Егор
|0
|0
|11.
|Руфати Агрон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|5
|0.56
|2.
|Степанюк Руслан
|3
|0.33
|3.
|Пуцлин Давид
|2
|0.22
|4.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.22
|5.
|Скляр Александр
|1
|0.11
|6.
|Пердута Игорь
|0
|0
|7.
|Васин Денис
|0
|0
|8.
|Щербак Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|2.
|Цвек Ловро
|4
|0
|3.
|Юрченко Владлен
|2
|1
|4.
|Фаворов Денис
|3
|0
|5.
|Кабаев Владислав
|3
|0
|6.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|1
|7.
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|8.
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|9.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|10.
|Гречкин Максим
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кане Ибрахим
|3
|1
|2.
|Кулач Владислав
|4
|0
|3.
|Пуцлин Давид
|4
|0
|4.
|Ребенок Павел
|2
|1
|5.
|Скляр Александр
|2
|1
|6.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|2
|1
|7.
|Якубу Наджиб
|2
|1
|8.
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|9.
|Пердута Игорь
|2
|0
|10.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|11.
|Пешич Иван
|1
|0
|12.
|Щербак Дмитрий
|1
|0
|13.
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|14.
|Кравчук Даниил
|1
|0
|15.
|Семилет Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Ворскла
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|0
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +6 =7 -7Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов
Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =8 -6Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла
Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Последние игры между собой
Заря: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ворскла: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Ворскла Премьер-лига Заря 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига Ворскла 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Ворскла Премьер-лига Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:2 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|23 - 9
|19
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|4.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|9.
|Заря
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|9
|0
|7
|2
|10 - 13
|7
|12.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|13.
|Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|1.11
|6.50
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.22
|4.20
|—
|—
|1.03
|12.00
|2.02
|1.83
|1.02
|13.00
|1.72
|2.11
|1.05
|9.50
|1.04
|10.00
|1.11
|6.50
|1.09
|6.80
|1.01
|12.00
|1.04
|9.70
|
|8.30
|1.03
|—
|—
|7.40
|1.05
|—
|—
|3.14
|1.31
|—
|—
|2.43
|1.52
|—
|—
|1.76
|2.11
|—
|—
|1.40
|2.81
|1.24
|3.64
|1.09
|5.95
|1.07
|6.65
|1.00
|11.00
|—
|—
|
|—
|—
|1.88
|1.93
|2.63
|1.48
|1.93
|1.89
|1.63
|2.27
|1.43
|2.80
|1.36
|3.10
|1.50
|2.57
|1.69
|2.17
|1.52
|2.53
|1.43
|2.86
|1.30
|3.53
|—
|—
|1.11
|6.74
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Заря 0:0 Ворскла
Исход игры
Заря
64.5% (100)
Ничья
28.4% (44)
Ворскла
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.06% (62)
Меньше
58.94% (89)
Обе команды забьют
Да
64.9% (98)
Нет
35.1% (53)
Популярный счёт
2:1 Заря
32.3% (50)
1:1 Ничья
23.2% (36)
1:0 Заря
21.3% (33)
2:0 Заря
7.7% (12)
1:2 Ворскла
3.2% (5)
0:1 Ворскла
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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