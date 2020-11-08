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Заря
0:0
Конец матча

Стадион:
Ворскла
0'
15' Желтая карточка
Юрченко Владлен
24' Желтая карточка
Кабаев Владислав
47' Желтая карточка
Ребенок Павел
50' Желтая карточка
Пердута Игорь
59' Красная карточка
Хомченовский Дмитрий
69' Вторая желтая карточка
Ребенок Павел
89' Желтая карточка
Кравчук Даниил
90'+6
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
5
Руфати
Агрон
20
Абу-Ханна
Джоэл
10
Хомченовский
Дмитрий
7
Кочергин
Владислав
80
Юрченко
Владлен
21
Иванисеня
Дмитрий
28
Громов
Артём
22
Кабаев
Владислав
11
Гладкий
Александр
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
50
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
5
Якубу
Наджиб
11
Степанюк
Руслан
99
Щербак
Дмитрий
Заря
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 4 0.44
2. Юрченко Владлен 3 (2) 0.33
3. Гладкий Александр 3 0.33
4. Громов Артём 2 0.22
5. Фаворов Денис 1 0.11
6. Иванисеня Дмитрий 1 0.11
7. Сайяд Аллахьяр 1 0.11
8. Кабаев Владислав 0 0
9. Хомченовский Дмитрий 0 0
10. Назарина Егор 0 0
11. Руфати Агрон 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 5 0.56
2. Степанюк Руслан 3 0.33
3. Пуцлин Давид 2 0.22
4. Кане Ибрахим 2 (1) 0.22
5. Скляр Александр 1 0.11
6. Пердута Игорь 0 0
7. Васин Денис 0 0
8. Щербак Дмитрий 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 4 0
2. Цвек Ловро 4 0
3. Юрченко Владлен 2 1
4. Фаворов Денис 3 0
5. Кабаев Владислав 3 0
6. Хомченовский Дмитрий 1 1
7. Иванисеня Дмитрий 2 0
8. Абу-Ханна Джоэл 2 0
9. Кочергин Владислав 2 0
10. Гречкин Максим 2 0
Ворскла
# Игрок      
1. Кане Ибрахим 3 1
2. Кулач Владислав 4 0
3. Пуцлин Давид 4 0
4. Ребенок Павел 2 1
5. Скляр Александр 2 1
6. Ндиайе Пап-Альюн II 2 1
7. Якубу Наджиб 2 1
8. Чеснаков Владимир 2 0
9. Пердута Игорь 2 0
10. Степанюк Руслан 1 0
11. Пешич Иван 1 0
12. Щербак Дмитрий 1 0
13. Ризнык Дмитрий 1 0
14. Кравчук Даниил 1 0
15. Семилет Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3)
 Ворскла 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3) 0

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов
Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла
Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла

Последние игры между собой

Заря: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ворскла: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Заря 4:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Заря Премьер-лига Заря 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Заря Премьер-лига
Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Ворскла Премьер-лига Заря 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига Ворскла 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Ворскла Премьер-лига Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:2 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Ворскла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 5 4 0 23 - 9 19
3. Ворскла Заявка 9 4 4 1 13 - 6 16
4. Десна Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
5. Колос Ковалёвка Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Александрия Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
7. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
8. Мариуполь Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
9. Заря Заявка 9 2 5 2 15 - 9 11
10. Днепр-1 Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
11. Ингулец Заявка 9 0 7 2 10 - 13 7
12. Минай Заявка 8 1 3 4 4 - 12 6
13. Львов Заявка 8 1 1 6 4 - 21 4
14. Рух Львов Заявка 9 0 4 5 7 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Кабаев Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Юрченко Владлен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Заря 64.5% (100)
X 28.4% (44)
Ворскла 7.1% (11)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.20 1.17 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 1.12 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.50 4.50
  4.26 1.93 3.25

Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.11 6.50 1.40 2.90 1.22 4.20 1.03 12.00 2.02 1.83 1.02 13.00 1.72 2.11 1.05 9.50 1.04 10.00 1.11 6.50 1.09 6.80 1.01 12.00 1.04 9.70
8.30 1.03 7.40 1.05 3.14 1.31 2.43 1.52 1.76 2.11 1.40 2.81 1.24 3.64 1.09 5.95 1.07 6.65 1.00 11.00
1.88 1.93 2.63 1.48 1.93 1.89 1.63 2.27 1.43 2.80 1.36 3.10 1.50 2.57 1.69 2.17 1.52 2.53 1.43 2.86 1.30 3.53 1.11 6.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50 1.10 5.80
2.73 1.42 1.84 1.90 1.36 2.97
1.48 2.65 1.27 3.71 1.58 2.38 1.55 2.49 1.39 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
4.05 1.23 2.85 1.50 1.75 2.05 1.22 4.00
2.36 1.55 1.57 2.31 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Где смотреть матч Заря 0:0 Ворскла онлайн

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Прогнозы на матч Заря 0:0 Ворскла

Исход игры
Заря
64.5% (100)
Ничья
28.4% (44)
Ворскла
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.06% (62)
Меньше
58.94% (89)
Обе команды забьют
Да
64.9% (98)
Нет
35.1% (53)
Популярный счёт
2:1 Заря
32.3% (50)
1:1 Ничья
23.2% (36)
1:0 Заря
21.3% (33)
2:0 Заря
7.7% (12)
1:2 Ворскла
3.2% (5)
0:1 Ворскла
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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