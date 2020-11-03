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Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0' 4'
1
Диудис
Сократис
55
Sotiris
Alexandropoulos
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
47
Vasilios
Zagaritis
11
Хадзийованнис
Анастасиос
58
Молло
Йоан
88
José
Maurisio1
7
Шавьер
Антониу
9
Македа
Федерико
10
Карлитос
Карлос
13
Верхульст
Давино
6
Dimos
Baxevanidis
5
Dias
VII
4
Christos
Lisgaras
2
Бручич
Карло
23
Sotiris
Tsiloulis
17
Marc
Fernandez
14
Сливка
Выкинтас
64
Anthony
Fatjon
10
Томас
Бединелли
20
Savvas
Tsambouris
Панатинаикос
4-4-1-1
Аполлон Смирнис
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 4 0.67
2. Македа Федерико 2 0.33
3. Санчес Факундо 0 0
4. Хадзийованнис Анастасиос 0 0
5. José Maurisio1 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иоаннидис Николаос 1 0.25
2. Anthony Fatjon 1 (1) 0.25

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 4 0
2. Курбелис Димитрис 4 0
3. Македа Федерико 2 0
4. Шенквельд Барт 1 0
5. Хуанкар 1 0
6. Велес Фран 1 0
7. Пуггурас Ахиллеас 1 0
8. Карлитос Карлос 1 0
9. Dimitrios Seprezis 1 0
10. Vasilios Zagaritis 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Marc Fernandez 2 0
2. Anthony Fatjon 2 0
3. Vasilios Vitlis 2 0
4. Savvas Tsambouris 1 0
5. Christos Lisgaras 1 0
6. Dimos Baxevanidis 1 0
7. Сливка Выкинтас 1 0
8. Dias VII 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 16.67% (1) 16.67% (1) 0 50% (3) 0 16.67% (1)
 Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: + = -
Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники
Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса
Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис АОК Керкира 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ПАС Янина Платаниас 0:1 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Аполлон Смирнис 1:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 5:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Аполлон Смирнис 3:4 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 3:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
3. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
4. ПАОК 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Астерас 6 3 1 2 6 - 6 10
7. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Атромитос 7 2 2 3 6 - 11 8
9. Панатинаикос 6 1 3 2 6 - 6 6
10. ОФИ 7 1 3 3 8 - 12 6
11. Аполлон Смирнис 4 1 0 3 2 - 5 3
12. Панетоликос 7 0 3 4 3 - 11 3
13. Лариса 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Аполлон Смирнис
1.47
4.40
9.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.40 9.00
  1.47 4.07 8.07

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.79 1.44 2.45 1.56 2.08 1.76 1.77 2.08 1.59 2.38 1.43 2.86 1.41 2.83 1.20 4.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
2.61 1.50 2.14 1.74 1.64 2.28 1.41 2.94 1.32 3.38
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