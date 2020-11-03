Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Аполлон Смирнис
58
Молло
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
58 Молло ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Варкас ЯннисНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|4
|0.67
|2.
|Македа Федерико
|2
|0.33
|3.
|Санчес Факундо
|0
|0
|4.
|Хадзийованнис Анастасиос
|0
|0
|5.
|José Maurisio1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.25
|2.
|Anthony Fatjon
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|4
|0
|2.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|3.
|Македа Федерико
|2
|0
|4.
|Шенквельд Барт
|1
|0
|5.
|Хуанкар
|1
|0
|6.
|Велес Фран
|1
|0
|7.
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|8.
|Карлитос Карлос
|1
|0
|9.
|Dimitrios Seprezis
|1
|0
|10.
|Vasilios Zagaritis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Marc Fernandez
|2
|0
|2.
|Anthony Fatjon
|2
|0
|3.
|Vasilios Vitlis
|2
|0
|4.
|Savvas Tsambouris
|1
|0
|5.
|Christos Lisgaras
|1
|0
|6.
|Dimos Baxevanidis
|1
|0
|7.
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|8.
|Dias VII
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: + = -Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники
Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса
Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис АОК Керкира 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ПАС Янина Платаниас 0:1 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|ПАОК
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Астерас
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Атромитос
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|Панатинаикос
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|10.
|ОФИ
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|12.
|Панетоликос
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Лариса
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|Ламия
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Победитель
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