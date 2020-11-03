Панатинаикос
1:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Аполлон Смирнис
26' Желтая карточкаБручич Карло
1:0
27' ПенальтиХадзийованнис Анастасиос
36' Желтая карточкаDias VII
45' Желтая карточкаChristos Lisgaras
57' Желтая карточкаМолло Йоан
72' Желтая карточкаSotiris Tsiloulis
90' Вторая желтая карточкаМолло Йоан
90' Желтая карточкаДиудис Сократис
90' Желтая карточкаSavvas Tsambouris
90' Желтая карточкаТомас Бединелли
58
Молло
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
-
58 Молло ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Варкас ЯннисНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
26'
27'
36'
57'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|4
|0.57
|2.
|Македа Федерико
|2
|0.29
|3.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.14
|4.
|Санчес Факундо
|0
|0
|5.
|José Maurisio1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.2
|2.
|Anthony Fatjon
|1 (1)
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|4
|0
|2.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|3.
|Молло Йоан
|1
|1
|4.
|Македа Федерико
|2
|0
|5.
|Шенквельд Барт
|1
|0
|6.
|Диудис Сократис
|1
|0
|7.
|Хуанкар
|1
|0
|8.
|Велес Фран
|1
|0
|9.
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|10.
|Карлитос Карлос
|1
|0
|11.
|Dimitrios Seprezis
|1
|0
|12.
|Vasilios Zagaritis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Savvas Tsambouris
|2
|0
|2.
|Marc Fernandez
|2
|0
|3.
|Christos Lisgaras
|2
|0
|4.
|Anthony Fatjon
|2
|0
|5.
|Dias VII
|2
|0
|6.
|Vasilios Vitlis
|2
|0
|7.
|Томас Бединелли
|1
|0
|8.
|Бручич Карло
|1
|0
|9.
|Dimos Baxevanidis
|1
|0
|10.
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|11.
|Sotiris Tsiloulis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники
Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +11 =2 -7Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса
Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис АОК Керкира 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ПАС Янина Платаниас 0:1 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|ПАОК
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Астерас
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Панатинаикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|8.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Атромитос
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|10.
|ОФИ
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|12.
|Панетоликос
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Лариса
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|Ламия
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Победитель
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