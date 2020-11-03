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Панатинаикос
1:0
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
26' Желтая карточка
Бручич Карло
1:0
27' Пенальти
Хадзийованнис Анастасиос
36' Желтая карточка
Dias VII
45' Желтая карточка
Christos Lisgaras
57' Желтая карточка
Молло Йоан
72' Желтая карточка
Sotiris Tsiloulis
90' Вторая желтая карточка
Молло Йоан
90' Желтая карточка
Диудис Сократис
90' Желтая карточка
Savvas Tsambouris
90' Желтая карточка
Томас Бединелли
90'+6
1
Диудис
Сократис
58
Молло
Йоан
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
47
Vasilios
Zagaritis
11
Хадзийованнис
Анастасиос
88
José
Maurisio1
55
Sotiris
Alexandropoulos
7
Шавьер
Антониу
9
Македа
Федерико
10
Карлитос
Карлос
13
Верхульст
Давино
5
Dias
VII
4
Christos
Lisgaras
2
Бручич
Карло
20
Savvas
Tsambouris
64
Anthony
Fatjon
14
Сливка
Выкинтас
6
Dimos
Baxevanidis
17
Marc
Fernandez
23
Sotiris
Tsiloulis
10
Томас
Бединелли
Панатинаикос
4-4-1-1
Аполлон Смирнис
3-4-3

Ход матча

26'
 
Бручич Карло
27'
Хадзийованнис Анастасиос
1:0
36'
 
Dias VII
45'
 
Christos Lisgaras
46'
 
Иоаннидис Николаос
Marc Fernandez
57'
Молло Йоан
 
57'
Dimitrios Seprezis
Sotiris Alexandropoulos
 
72'
 
Sotiris Tsiloulis
73'
Канталапьерда Аитор
Македа Федерико
 
74'
 
Israel Coll
Anthony Fatjon
77'
Dimitrios Karagiannis
Пуггурас Ахиллеас
 
77'
Вильяфаньес Лукас
Шавьер Антониу
 
81'
 
Лагос Тасcос
Dimos Baxevanidis
90'
Молло Йоан
 
90'
Диудис Сократис
 
90'
 
Savvas Tsambouris
90'
 
Томас Бединелли

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 4 0.57
2. Македа Федерико 2 0.29
3. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.14
4. Санчес Факундо 0 0
5. José Maurisio1 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иоаннидис Николаос 1 0.2
2. Anthony Fatjon 1 (1) 0.2

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 4 0
2. Курбелис Димитрис 4 0
3. Молло Йоан 1 1
4. Македа Федерико 2 0
5. Шенквельд Барт 1 0
6. Диудис Сократис 1 0
7. Хуанкар 1 0
8. Велес Фран 1 0
9. Пуггурас Ахиллеас 1 0
10. Карлитос Карлос 1 0
11. Dimitrios Seprezis 1 0
12. Vasilios Zagaritis 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Savvas Tsambouris 2 0
2. Marc Fernandez 2 0
3. Christos Lisgaras 2 0
4. Anthony Fatjon 2 0
5. Dias VII 2 0
6. Vasilios Vitlis 2 0
7. Томас Бединелли 1 0
8. Бручич Карло 1 0
9. Dimos Baxevanidis 1 0
10. Сливка Выкинтас 1 0
11. Sotiris Tsiloulis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 14.29% (1) 28.57% (2) 0 42.86% (3) 0 14.29% (1)
 Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники
Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса
Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис АОК Керкира 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ПАС Янина Платаниас 0:1 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Аполлон Смирнис 1:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 5:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Аполлон Смирнис 3:4 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 3:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
3. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
4. ПАОК 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Астерас 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Панатинаикос 7 2 3 2 7 - 6 9
8. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Атромитос 7 2 2 3 6 - 11 8
10. ОФИ 7 1 3 3 8 - 12 6
11. Аполлон Смирнис 5 1 0 4 2 - 6 3
12. Панетоликос 7 0 3 4 3 - 11 3
13. Лариса 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Christos Lisgaras получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Luiz Gustavo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Хадзийованнис Анастасиос из команды Панатинаикос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    26'
    Бручич Карло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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Бонус: 15 000 ₽ 1.04 0.00 0.00
  1.15 6.19 33.81

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.63 1.48 1.30 3.45 1.15 5.25 1.36 3.10 1.24 3.99 1.49 2.62 1.32 3.31 1.41 2.83 1.20 4.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
1.66 2.23 1.39 2.97 1.45 2.74 1.41 2.94 1.32 3.38
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