ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Зоссимадес
Лариса
13' Желтая карточкаAlexandros Lolis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
-
12 Gergely NagyВратарь
- Защитник
-
13 Мужек МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Юнес ХамзаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Pamlidis
|3
|0.43
|2.
|Christos Eleftheriadis
|2
|0.29
|3.
|Каргас Яннис
|1
|0.14
|4.
|Epaminondas Pantelakis
|1
|0.14
|5.
|Vladyslav Naumets
|1
|0.14
|6.
|Rodrigo Erramuspe
|0
|0
|7.
|Stefanos Siontis
|0
|0
|8.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|9.
|Alexandros Kartalis
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Dimitris Pinakas
|2 (1)
|0.33
|2.
|Мужек Матео
|1
|0.17
|3.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|4.
|Глинос Спиридон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пеерсман Марвин
|3
|0
|2.
|Alexandros Kartalis
|3
|0
|3.
|Stefanos Siontis
|2
|0
|4.
|Каргас Яннис
|2
|0
|5.
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|6.
|Epaminondas Pantelakis
|2
|0
|7.
|Edwin Castro1
|2
|0
|8.
|Крижман Санди
|1
|0
|9.
|Rodrigo Erramuspe
|1
|0
|10.
|Салиакас Манолис
|1
|0
|11.
|Jean-Baptiste LEO
|1
|0
|12.
|Vladyslav Naumets
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|2.
|Дурмишай Фиорин
|3
|0
|3.
|Торже Андрей-Габриэль
|2
|0
|4.
|Труич Никола
|2
|0
|5.
|Милосавлевич Радомир
|2
|0
|6.
|Спарв Тим
|1
|0
|7.
|Manolis Bertos
|1
|0
|8.
|Михаил Алексиос
|1
|0
|9.
|Филип Стелиано
|1
|0
|10.
|Николиас Александрос
|1
|0
|11.
|Georgios Maidanos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|0
|Лариса
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +11 =3 -6Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина
ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина
Лариса Последние 20 матчей: +3 =9 -8Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Лариса: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|ПАОК
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Астерас
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|ПАС Янина
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Панатинаикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|9.
|Атромитос
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|10.
|ОФИ
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|12.
|Лариса
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|13.
|Панетоликос
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|14.
|Ламия
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.20
|1.10
|4.80
|1.16
|—
|—
|2.20
|1.62
|2.11
|1.73
|1.79
|2.02
|1.67
|2.21
|1.38
|2.90
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.11
|5.80
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|0.00
|18.50
|
|7.21
|1.10
|4.35
|1.21
|2.70
|1.47
|2.13
|1.74
|1.86
|1.98
|1.58
|2.41
|1.44
|2.82
|1.35
|3.22
|1.43
|2.88
|—
|—
|1.15
|5.54
|—
|—
|—
|—
|—
|—