  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Лариса
0'
13' Желтая карточка
Alexandros Lolis
20'
Eleftherios
Choutetsiotis
2
Салиакас
Манолис
15
Rodrigo
Erramuspe
4
Epaminondas
Pantelakis
43
Пеерсман
Марвин
9
Christos
Eleftheriadis
6
Каргас
Яннис
10
Домингес
Хуан
19
Alexandros
Lolis
29
Jean-Baptiste
LEO
14
Giorgos
Pamlidis
12
Gergely
Nagy
4
Theocharis
Iliadis
13
Мужек
Матео
5
Михаил
Алексиос
25
Manolis
Bertos
6
Спарв
Тим
8
Милосавлевич
Радомир
Николиас
Александрос
3
Филип
Стелиано
29
Dimitris
Pinakas
11
Плателлас
Вангелис
ПАС Янина
4-4-2
Лариса
3-5-2

Ход матча

13'
Alexandros Lolis
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Pamlidis 3 0.43
2. Christos Eleftheriadis 2 0.29
3. Каргас Яннис 1 0.14
4. Epaminondas Pantelakis 1 0.14
5. Vladyslav Naumets 1 0.14
6. Rodrigo Erramuspe 0 0
7. Stefanos Siontis 0 0
8. Пеерсман Марвин 0 0
9. Alexandros Kartalis 0 0
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dimitris Pinakas 2 (1) 0.33
2. Мужек Матео 1 0.17
3. Торже Андрей-Габриэль 0 0
4. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Пеерсман Марвин 3 0
2. Alexandros Kartalis 3 0
3. Stefanos Siontis 2 0
4. Каргас Яннис 2 0
5. Хутесиотис Лефтерис 2 0
6. Epaminondas Pantelakis 2 0
7. Edwin Castro1 2 0
8. Крижман Санди 1 0
9. Rodrigo Erramuspe 1 0
10. Салиакас Манолис 1 0
11. Jean-Baptiste LEO 1 0
12. Vladyslav Naumets 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Сецерович Аднан 3 0
2. Дурмишай Фиорин 3 0
3. Торже Андрей-Габриэль 2 0
4. Труич Никола 2 0
5. Милосавлевич Радомир 2 0
6. Спарв Тим 1 0
7. Manolis Bertos 1 0
8. Михаил Алексиос 1 0
9. Филип Стелиано 1 0
10. Николиас Александрос 1 0
11. Georgios Maidanos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3) 0 12.5% (1) 0
 Лариса 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина
ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина
Лариса Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос
ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Волос 0:0 Лариса Лариса 1:2 ПАОК Ламия 0:0 Лариса ОФИ 0:0 Лариса

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Лариса: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
ПАС Янина 0:0 Лариса Суперлига Лариса 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Лариса Суперлига Лариса 3:2 ПАС Янина Кубок
ПАС Янина 1:2 Лариса Кубок Лариса 1:1 ПАС Янина Суперлига Лариса 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 4:0 Лариса Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
3. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
4. ПАОК 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Астерас 6 3 1 2 6 - 6 10
7. ПАС Янина 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
8. Панатинаикос 7 2 3 2 7 - 6 9
9. Атромитос 7 2 2 3 6 - 11 8
10. ОФИ 7 1 3 3 8 - 12 6
11. Аполлон Смирнис 5 1 0 4 2 - 6 3
12. Лариса 0:0 6 0 3 3 3 - 7 3
13. Панетоликос 7 0 3 4 3 - 11 3
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Alexandros Lolis получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Лариса
1.86
3.65
5.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.83 3.65 4.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.20 5.10
  1.86 3.17 4.88

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.20 1.10 4.80 1.16 2.20 1.62 2.11 1.73 1.79 2.02 1.67 2.21 1.38 2.90 1.18 4.50 1.11 5.80 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.50
7.21 1.10 4.35 1.21 2.70 1.47 2.13 1.74 1.86 1.98 1.58 2.41 1.44 2.82 1.35 3.22 1.43 2.88 1.15 5.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.30 1.58 1.53 2.50 1.20 4.20 1.04 8.30
2.03 1.79 1.67 2.22 1.30 3.47 1.20 4.38
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.83 1.92 1.38 2.90 1.11 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Где смотреть матч ПАС Янина 0:0 Лариса онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный