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Перт Глори
0:1
Первый тайм: 26'
Шанхай Шэньхуа
0'
0:1
7' Гол
Синьли Пэн
26'

Ход матча

7'
0:1
Синьли Пэн

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Шанхай Шэньхуа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Синьли Пэн 1 1

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан
Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Токио 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Шанхай Шэньхуа 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ульсан Хендай 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Перт Глори 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Синьли Пэн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Шанхай Шэньхуа
7.36
4.69
2.26
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 4.50 1.47
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.84 2.26
  7.36 4.69 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «Перт Глори» – «Шанхай Шэньхуа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Перт Глори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай Шэньхуа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Перт Глори» – «Шанхай Шэньхуа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.70 1.02 7.50 1.06 6.80 1.10 5.30 1.15 1.97 1.83 2.52 1.52 1.87 1.92 1.50 2.55 1.22 4.20 1.16 5.10 1.02 12.50
9.60 1.02 7.40 1.06 3.14 1.33 2.44 1.54 1.81 2.08 1.40 2.90 1.27 3.54 1.09 6.05 1.07 6.70 1.01 10.50
6.12 1.13 2.57 1.53 2.19 1.71 3.02 1.40 2.39 1.60 2.07 1.80 1.74 2.16 1.53 2.56 1.41 2.96 1.10 7.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.80 2.07 2.05 1.75 1.35 3.15 1.19 4.60
2.82 1.42 1.85 1.93 1.39 2.95
2.64 1.50 2.16 1.73 1.68 2.25 1.43 2.89 1.81 2.06 1.50 2.65 1.20 4.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.60 1.28 2.48 1.55 1.63 2.33 1.27 3.75
2.46 1.53 1.61 2.29 1.28 3.56

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.63
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
3.55 1.25
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