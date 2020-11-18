Перт Глори
0:1
Первый тайм: 26'
Шанхай Шэньхуа
0:1
7' ГолСиньли Пэн
Ход матча
7'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Синьли Пэн
|1
|1
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +8 =7 -5Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан
Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Токио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Шанхай Шэньхуа
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ульсан Хендай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Перт Глори
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Перт Глори» – «Шанхай Шэньхуа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Перт Глори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай Шэньхуа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Перт Глори» – «Шанхай Шэньхуа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.70
|1.02
|7.50
|1.06
|6.80
|1.10
|—
|—
|5.30
|1.15
|1.97
|1.83
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.87
|1.92
|—
|—
|1.50
|2.55
|1.22
|4.20
|1.16
|5.10
|1.02
|12.50
|
|9.60
|1.02
|7.40
|1.06
|3.14
|1.33
|—
|—
|2.44
|1.54
|—
|—
|1.81
|2.08
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.27
|3.54
|1.09
|6.05
|1.07
|6.70
|1.01
|10.50
|
|—
|—
|—
|—
|6.12
|1.13
|2.57
|1.53
|2.19
|1.71
|3.02
|1.40
|2.39
|1.60
|2.07
|1.80
|1.74
|2.16
|1.53
|2.56
|1.41
|2.96
|—
|—
|1.10
|7.25
|—
|—