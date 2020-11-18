Перт Глори
1:2
Конец матча
Шанхай Шэньхуа
0:1
7' ГолСиньли Пэн
26' Желтая карточкаWei Wang
35' Желтая карточкаМ'Биа Стефан
0:2
38' ГолХанчао Ю
57' Желтая карточкаDeclan Hughes
80' Желтая карточкаН'Думбу Александр
1:2
81' ГолАспропотамитис Джонатан
85' Желтая карточкаAidi Fulang Xisi
23
Ингем
Дэйн
17
Кастро
Диего
27
Ли
Шуай
30
М'Биа
Стефан
31
Wei
Wang
25
Синьли
Пэн
37
Shilin
Sun
11
Ханчао
Ю
15
Jianrong
Zhu
18
Di
Gao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастро ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Малик ОсамаЗащитник
- Защитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
28 Mason Tatafu
-
-
50 Cameron Cook
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
27 Ли ШуайВратарь
- Защитник
-
30 М'Биа СтефанЗащитник
- Защитник
-
31 Wei WangЗащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
11 Ханчао ЮПолузащитник
-
15 Jianrong ZhuНападающий
-
18 Di GaoНападающий
- Запасные игроки
-
35 Сяотин ФэнЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
26 Sheng QinЗащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
- Нападающий
-
36 Ruofan Liu
-
1 Zhen Ma
-
29 Junchen Zhou
-
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
Ход матча
7'
0:1
26'
35'
38'
0:2
46'
57'
64'
81'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханчао Ю
|1
|1
|2.
|Синьли Пэн
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Declan Hughes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|М'Биа Стефан
|1
|0
|2.
|Н'Думбу Александр
|1
|0
|3.
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0
|4.
|Wei Wang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Шанхай Шэньхуа
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +8 =7 -5Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан
Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Токио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Шанхай Шэньхуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ульсан Хендай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Перт Глори» – «Шанхай Шэньхуа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Перт Глори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай Шэньхуа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Перт Глори» – «Шанхай Шэньхуа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.70
|1.02
|7.50
|1.06
|4.60
|1.19
|—
|—
|3.25
|1.33
|1.97
|1.83
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.12
|6.10
|—
|—
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.05
|9.50
|1.02
|12.50
|1.02
|13.00
|
|9.60
|1.02
|7.40
|1.06
|3.14
|1.33
|—
|—
|2.44
|1.54
|—
|—
|1.81
|2.08
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.27
|3.54
|—
|—
|1.09
|6.05
|1.07
|6.70
|1.01
|10.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.84
|1.27
|3.26
|1.35
|2.67
|1.49
|2.02
|1.84
|1.45
|2.81
|1.26
|3.95
|1.40
|3.03
|1.28
|3.78
|1.21
|4.52
|1.36
|3.19
|—
|—
|1.13
|6.19
|—
|—
|—
|—