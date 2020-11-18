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Перт Глори
1:2
Конец матча
Шанхай Шэньхуа
0'
0:1
7' Гол
Синьли Пэн
26' Желтая карточка
Wei Wang
35' Желтая карточка
М'Биа Стефан
0:2
38' Гол
Ханчао Ю
57' Желтая карточка
Declan Hughes
80' Желтая карточка
Н'Думбу Александр
1:2
81' Гол
Аспропотамитис Джонатан
85' Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
90'+5
1
Велафи
Тандо
22
Роулинс
Джошуа
3
Аспропотамитис
Джонатан
7
Luke
Bodnar
23
Ингем
Дэйн
18
Д'Агостино
Николас
15
Уилсон
Брэндон
11
Declan
Hughes
27
Bryce
Bafford
17
Кастро
Диего
9
Форнароли
Бруно
27
Ли
Шуай
8
Lu
Zhang
I
30
М'Биа
Стефан
32
Aidi
Fulang
Xisi
31
Wei
Wang
25
Синьли
Пэн
43
Н'Думбу
Александр
37
Shilin
Sun
11
Ханчао
Ю
15
Jianrong
Zhu
18
Di
Gao
Перт Глори
4-4-2
Шанхай Шэньхуа
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспропотамитис Джонатан 1 0.5
Шанхай Шэньхуа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханчао Ю 1 1
2. Синьли Пэн 1 1

Карточки

Перт Глори
# Игрок      
1. Declan Hughes 1 0
Шанхай Шэньхуа
# Игрок      
1. М'Биа Стефан 1 0
2. Н'Думбу Александр 1 0
3. Aidi Fulang Xisi 1 0
4. Wei Wang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перт Глори 0 0 0 0 0 100% (1)
 Шанхай Шэньхуа 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан
Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Токио 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Шанхай Шэньхуа 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ульсан Хендай 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Перт Глори 2 0 0 2 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Ханчао Ю бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    М'Биа Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Wei Wang получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Синьли Пэн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 37.00 15.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.84 2.26
  8.73 4.39 1.41

Самый высокий коэффициент на матч «Перт Глори» – «Шанхай Шэньхуа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Перт Глори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай Шэньхуа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Перт Глори» – «Шанхай Шэньхуа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.70 1.02 7.50 1.06 4.60 1.19 3.25 1.33 1.97 1.83 1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40 1.07 8.40 1.05 9.50 1.02 12.50 1.02 13.00
9.60 1.02 7.40 1.06 3.14 1.33 2.44 1.54 1.81 2.08 1.40 2.90 1.27 3.54 1.09 6.05 1.07 6.70 1.01 10.50
3.84 1.27 3.26 1.35 2.67 1.49 2.02 1.84 1.45 2.81 1.26 3.95 1.40 3.03 1.28 3.78 1.21 4.52 1.36 3.19 1.13 6.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.80 2.07 2.05 1.75 1.05 9.50 1.03 12.00
2.82 1.42 1.85 1.93 1.39 2.95
2.64 1.50 2.16 1.73 1.68 2.25 1.43 2.89 1.22 4.37 1.11 6.89 1.20 4.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.35 1.31 2.27 1.62 1.55 2.45 1.27 3.75
2.46 1.53 1.61 2.29 1.28 3.56

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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