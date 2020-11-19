Сидней
1:0
Первый тайм: 9'
Шанхай СИПГ
1:0
8' ГолБухагьяр Трент
Ход матча
8'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бухагьяр Трент
|1
|0.33
|2.
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сидней
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней
Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +11 =5 -4Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун
Последние игры между собой
Сидней: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Шанхай СИПГ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Сидней
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|3.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Чонбук Хендай Моторс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сидней» – «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сидней» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сидней» – «Шанхай СИПГ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.40
|1.02
|3.80
|1.18
|3.00
|1.38
|—
|—
|2.00
|1.78
|1.82
|1.98
|1.60
|2.35
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.18
|4.75
|1.19
|5.55
|1.07
|9.20
|1.06
|9.80
|
|9.90
|1.01
|8.90
|1.03
|3.74
|1.18
|2.98
|1.27
|—
|—
|2.05
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.33
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.16
|4.60
|1.12
|5.20
|1.02
|9.10
|1.02
|9.40
|
|—
|—
|—
|—
|4.31
|1.23
|3.05
|1.39
|2.34
|1.62
|2.00
|1.86
|1.78
|2.09
|1.56
|2.48
|1.51
|2.65
|1.40
|3.02
|—
|—
|1.16
|5.73
|—
|—
|—
|—