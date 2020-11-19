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Сидней
1:0
Первый тайм: 9'
Шанхай СИПГ
0'
1:0
8' Гол
Бухагьяр Трент
9'

Ход матча

8'
Бухагьяр Трент
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бухагьяр Трент 1 0.33
2. Ле Фондре Адам 1 (1) 0.33
Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Сидней
# Игрок      
Шанхай СИПГ
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней
Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун

Последние игры между собой

Сидней: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Шанхай СИПГ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Лига чемпионов АФК Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Сидней 0:0 3 0 2 1 2 - 6 2
3. Шанхай СИПГ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Чонбук Хендай Моторс 2 0 1 1 3 - 4 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Бухагьяр Трент бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Шанхай СИПГ
4.18
3.62
1.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.00 3.60 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.55 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 3.62 1.90
  4.22 3.56 1.90

Самый высокий коэффициент на матч «Сидней» – «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сидней» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сидней» – «Шанхай СИПГ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.40 1.02 3.80 1.18 3.00 1.38 2.00 1.78 1.82 1.98 1.60 2.35 1.39 3.00 1.18 4.75 1.19 5.55 1.07 9.20 1.06 9.80
9.90 1.01 8.90 1.03 3.74 1.18 2.98 1.27 2.05 1.83 1.59 2.33 1.38 2.90 1.16 4.60 1.12 5.20 1.02 9.10 1.02 9.40
4.31 1.23 3.05 1.39 2.34 1.62 2.00 1.86 1.78 2.09 1.56 2.48 1.51 2.65 1.40 3.02 1.16 5.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.15 1.35 2.01 1.80 1.52 2.70 1.19 5.30
3.08 1.36 2.06 1.75 1.49 2.58 1.24 3.96
3.06 1.38 2.52 1.53 1.98 1.86 1.60 2.37 1.42 2.88 1.37 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 3.40 1.40 1.95 2.04 1.45 2.60 1.28 3.45
2.90 1.40 1.77 2.03 1.33 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.70 1.39
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