Сидней
1:2
Конец матча
Шанхай СИПГ
1:0
8' ГолБухагьяр Трент
21' Желтая карточкаБаумйоханн Александер
36' Желтая карточкаВэньцзюнь Люй
1:1
63' ГолЛи Шенглонг
1:2
79' ГолЛи Шенглонг
87' Желтая карточкаЗувела Крис
90' Красная карточкаХьюард-Белль Том
23
Rhyan
Grant1
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
20
Shiyuan
Yang
14
Ли
Шенглонг
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Иванович ЛюкПолузащитник
-
19 Зувела КрисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Нападающий
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
3 Rui YuЗащитник
- Полузащитник
-
37 Binbin Chen
-
Главный тренер: Перейра Витор
Ход матча
8'
1:0
36'
46'
63'
1:1
75'
79'
1:2
85'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бухагьяр Трент
|2
|0.67
|2.
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Шенглонг
|2
|2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хьюард-Белль Том
|0
|1
|2.
|Баумйоханн Александер
|1
|0
|3.
|Зувела Крис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сидней
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней
Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +11 =5 -4Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун
Последние игры между собой
Сидней: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Шанхай СИПГ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Шанхай СИПГ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Сидней
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сидней» – «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сидней» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сидней» – «Шанхай СИПГ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.40
|1.02
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.72
|2.08
|1.82
|1.98
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|1.12
|6.10
|1.09
|7.20
|
|9.90
|1.01
|8.90
|1.03
|3.74
|1.18
|—
|—
|2.98
|1.27
|—
|—
|2.05
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.33
|—
|—
|1.38
|2.90
|—
|—
|1.16
|4.60
|1.12
|5.20
|1.02
|9.10
|1.02
|9.40
|
|—
|—
|—
|—
|4.31
|1.23
|4.34
|1.22
|3.55
|1.31
|2.36
|1.62
|2.69
|1.49
|2.24
|1.68
|1.77
|2.09
|1.51
|2.63
|1.46
|2.78
|1.26
|3.92
|1.28
|3.73
|1.16
|5.73
|—
|—
|—
|—