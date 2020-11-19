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Сидней
1:2
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
1:0
8' Гол
Бухагьяр Трент
21' Желтая карточка
Баумйоханн Александер
36' Желтая карточка
Вэньцзюнь Люй
1:1
63' Гол
Ли Шенглонг
1:2
79' Гол
Ли Шенглонг
87' Желтая карточка
Зувела Крис
90' Красная карточка
Хьюард-Белль Том
90'+4
20
Хьюард-Белль
Том
23
Rhyan
Grant1
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
7
Майкл
Зулло
5
Баумйоханн
Александер
28
Ньювенхоф
Калем
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
12
Бухагьяр
Трент
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
11
Вэньцзюнь
Люй
20
Shiyuan
Yang
9
Лопес
Рикардо
II
14
Ли
Шенглонг
10
Халк
Живанилдо
Сидней
4-4-2
Шанхай СИПГ
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бухагьяр Трент 2 0.67
2. Ле Фондре Адам 1 (1) 0.33
Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ли Шенглонг 2 2

Карточки

Сидней
# Игрок      
1. Хьюард-Белль Том 0 1
2. Баумйоханн Александер 1 0
3. Зувела Крис 1 0
Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Вэньцзюнь Люй 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Шанхай СИПГ 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней
Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун

Последние игры между собой

Сидней: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Шанхай СИПГ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Лига чемпионов АФК Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Шанхай СИПГ 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Чонбук Хендай Моторс 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Сидней 3 0 1 2 3 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Вэньцзюнь Люй получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Баумйоханн Александер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Бухагьяр Трент бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.80 2.03 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 1.62 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 3.62 1.90
  5.48 2.17 2.48

Самый высокий коэффициент на матч «Сидней» – «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сидней» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сидней» – «Шанхай СИПГ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.40 1.02 3.60 1.28 2.45 1.55 1.72 2.08 1.82 1.98 1.17 4.90 1.10 6.80 1.03 12.00 1.02 13.00 1.12 6.10 1.09 7.20
9.90 1.01 8.90 1.03 3.74 1.18 2.98 1.27 2.05 1.83 1.59 2.33 1.38 2.90 1.16 4.60 1.12 5.20 1.02 9.10 1.02 9.40
4.31 1.23 4.34 1.22 3.55 1.31 2.36 1.62 2.69 1.49 2.24 1.68 1.77 2.09 1.51 2.63 1.46 2.78 1.26 3.92 1.28 3.73 1.16 5.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.15 1.35 2.01 1.80 2.35 1.58 1.07 8.40 1.04 10.00
3.08 1.36 2.06 1.75 1.49 2.58 1.24 3.96
3.06 1.38 2.52 1.53 1.98 1.86 1.60 2.37 1.22 4.28 1.11 6.69 1.31 3.45 1.21 4.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 3.40 1.38 1.95 2.00 1.45 2.60 1.22 4.20
2.90 1.40 1.77 2.03 1.33 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 2.45
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
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