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Люнгбю
0:1
Первый тайм: 13'

Стадион:
Хорсенс
0'
0:1
11' Гол
Bjarke Jacobsen
13'
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
14
Nikolaj
Geertsen
2
Kasper
Enghardt
3
Хамалайнен
Брайан
8
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
29
Victor
Torp
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
16
Якобсен
Кристиан
II
19
Magnus
Warming
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
12
Rune
Frantsen
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
19
Jonas
Thorsen
5
Ламб
Микаэл
10
Ханссон
Халлюр
44
Брок-Мадсен
Николай
Люнгбю
4-3-3
Хорсенс
4-4-1-1

Ход матча

11'
0:1
Bjarke Jacobsen
(Брок-Мадсен Николай)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Torp 2 0.22
2. Фосгаард Лассе 1 0.11
3. Nikolaj Geertsen 1 0.11
4. Якобсен Кристиан II 1 0.11
5. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.11
6. Нильсен Эмиль 1 0.11
7. Kasper Joergensen5 1 0.11
8. Хамалайнен Брайан 0 0
9. Andre Riel 0 0
10. Гюткьяер Фредерик 0 0
11. Rasmus Thellufsen 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 2 (1) 0.22
2. Ламб Микаэл 1 0.11
3. Ханссон Халлюр 1 0.11
4. Louka Andreasen 0 0
5. Casper Tengstedt 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 1 1
2. Хамалайнен Брайан 2 0
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
4. Гюткьяер Фредерик 2 0
5. Хебо Матиас 2 0
6. Victor Torp 2 0
7. Andre Riel 0 1
8. Nikolaj Geertsen 1 0
9. Грегор Паскаль 1 0
10. Rasmus Thellufsen 1 0
11. Frederik Winther2 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 1 2
2. Jonas Thorsen 2 0
3. Alexander Ludwig II 2 0
4. Lirim Qamili 2 0
5. Muamer Brajanac 2 0
6. Финнбогасон Къяртан 0 1
7. Ханссон Халлюр 1 0
8. Брок-Мадсен Николай 1 0
9. Rune Frantsen 1 0
10. Геммер Йонас 1 0
11. Jannik Pohl 1 0
12. Thor Soendergaard Lange 1 0
13. Буус Якоб 1 0
14. Magnus Jensen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 25% (2) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Хорсенс 0 25% (1) 50% (2) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе
Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск
Хорсенс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн
Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Хорсенс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Люнгбю 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 4:1 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:2 Хорсенс САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 15 - 11 16
3. Брондбю 8 5 0 3 15 - 13 15
4. Орхус 8 4 3 1 16 - 9 15
5. Вайле 8 4 2 2 16 - 14 14
6. Ольборг 8 4 2 2 10 - 10 14
7. Нордшелланн 8 3 3 2 16 - 11 12
8. Оденсе 8 3 1 4 12 - 14 10
9. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 17 10
10. Раннерс 8 2 1 5 10 - 9 7
11. Люнгбю 0:0 9 0 3 6 8 - 19 3
12. Хорсенс 0:0 9 0 3 6 4 - 16 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Хорсенс
2.52
3.48
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.45 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.35 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.48 2.79
  2.52 3.41 2.86

Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Хорсенс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорсенс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Хорсенс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.00 1.01 8.70 1.06 3.60 1.27 2.80 1.40 2.15 1.70 1.95 1.85 1.74 2.08 1.53 2.50 1.32 3.05 1.15 5.30 1.12 5.70 1.02 10.00
9.80 1.01 8.80 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.97 1.92 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.10 1.10 5.65 1.01 10.25
3.80 1.28 2.90 1.44 2.27 1.68 1.96 1.92 1.74 2.17 1.52 2.62 1.35 3.33 1.12 6.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.83 1.38 2.90 1.13 5.60
3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.60 1.10 6.80
3.01 1.41 2.47 1.58 1.93 1.95 1.57 2.49 1.41 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.31 3.25
3.85 1.26 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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