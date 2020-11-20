0:1
11' ГолBjarke Jacobsen
29
Victor
Torp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Victor TorpПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Нападающий
-
-
25 Emil Kornvig
-
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Буус ЯкобЗащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
79 Jannik PohlНападающий
-
18 Lirim Qamili
-
-
-
-
Главный тренер: Jonas Dal
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Torp
|2
|0.22
|2.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.11
|3.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0.11
|4.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.11
|5.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.11
|6.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.11
|7.
|Kasper Joergensen5
|1
|0.11
|8.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|9.
|Andre Riel
|0
|0
|10.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|11.
|Rasmus Thellufsen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jannik Pohl
|2 (1)
|0.22
|2.
|Ламб Микаэл
|1
|0.11
|3.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.11
|4.
|Louka Andreasen
|0
|0
|5.
|Casper Tengstedt
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|1
|1
|2.
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|4.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|5.
|Хебо Матиас
|2
|0
|6.
|Victor Torp
|2
|0
|7.
|Andre Riel
|0
|1
|8.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0
|9.
|Грегор Паскаль
|1
|0
|10.
|Rasmus Thellufsen
|1
|0
|11.
|Frederik Winther2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bjarke Jacobsen
|1
|2
|2.
|Jonas Thorsen
|2
|0
|3.
|Alexander Ludwig II
|2
|0
|4.
|Lirim Qamili
|2
|0
|5.
|Muamer Brajanac
|2
|0
|6.
|Финнбогасон Къяртан
|0
|1
|7.
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|8.
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|9.
|Rune Frantsen
|1
|0
|10.
|Геммер Йонас
|1
|0
|11.
|Jannik Pohl
|1
|0
|12.
|Thor Soendergaard Lange
|1
|0
|13.
|Буус Якоб
|1
|0
|14.
|Magnus Jensen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|25% (2)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Хорсенс
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =5 -6Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе
Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск
Хорсенс Последние 20 матчей: +9 =4 -7ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн
Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Хорсенс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Люнгбю 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:2 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|3.
|Брондбю
|8
|5
|0
|3
|15 - 13
|15
|4.
|Орхус
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|5.
|Вайле
|8
|4
|2
|2
|16 - 14
|14
|6.
|Ольборг
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нордшелланн
|8
|3
|3
|2
|16 - 11
|12
|8.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|9.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|10.
|Раннерс
|8
|2
|1
|5
|10 - 9
|7
|11.
|Люнгбю
|0:0
|9
|0
|3
|6
|8 - 19
|3
|12.
|Хорсенс
|0:0
|9
|0
|3
|6
|4 - 16
|3
Победитель
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