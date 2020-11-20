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Люнгбю
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Хорсенс
0'
0:1
11' Гол
Bjarke Jacobsen
1:1
36' Гол
Victor Torp
64' Желтая карточка
Брок-Мадсен Николай
83' Желтая карточка
Lirim Qamili
90' Желтая карточка
Хамалайнен Брайан
90'+5
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
14
Nikolaj
Geertsen
2
Kasper
Enghardt
3
Хамалайнен
Брайан
8
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
29
Victor
Torp
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
16
Якобсен
Кристиан
II
19
Magnus
Warming
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
12
Rune
Frantsen
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
19
Jonas
Thorsen
5
Ламб
Микаэл
10
Ханссон
Халлюр
44
Брок-Мадсен
Николай
Люнгбю
4-3-3
Хорсенс
4-4-1-1

Ход матча

11'
0:1
Bjarke Jacobsen
(Брок-Мадсен Николай)
36'
Victor Torp
1:1
64'
 
Брок-Мадсен Николай
64'
 
Lirim Qamili
Ламб Микаэл
64'
 
Jannik Pohl
Jonas Thorsen
76'
 
Casper Tengstedt
Louka Andreasen
82'
Rasmus Thellufsen
Хебо Матиас
 
83'
 
Lirim Qamili
88'
Willads Delvin
Якобсен Кристиан II
 
90'
Хамалайнен Брайан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Torp 3 0.33
2. Фосгаард Лассе 1 0.11
3. Nikolaj Geertsen 1 0.11
4. Якобсен Кристиан II 1 0.11
5. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.11
6. Нильсен Эмиль 1 0.11
7. Kasper Joergensen5 1 0.11
8. Хамалайнен Брайан 0 0
9. Andre Riel 0 0
10. Гюткьяер Фредерик 0 0
11. Rasmus Thellufsen 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 2 (1) 0.22
2. Ламб Микаэл 1 0.11
3. Ханссон Халлюр 1 0.11
4. Bjarke Jacobsen 1 0.11
5. Брок-Мадсен Николай 0 0
6. Louka Andreasen 0 0
7. Casper Tengstedt 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Хамалайнен Брайан 3 0
2. Ромер Марсель 1 1
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
4. Гюткьяер Фредерик 2 0
5. Хебо Матиас 2 0
6. Victor Torp 2 0
7. Andre Riel 0 1
8. Nikolaj Geertsen 1 0
9. Грегор Паскаль 1 0
10. Rasmus Thellufsen 1 0
11. Frederik Winther2 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 1 2
2. Lirim Qamili 3 0
3. Jonas Thorsen 2 0
4. Брок-Мадсен Николай 2 0
5. Alexander Ludwig II 2 0
6. Muamer Brajanac 2 0
7. Финнбогасон Къяртан 0 1
8. Ханссон Халлюр 1 0
9. Rune Frantsen 1 0
10. Геммер Йонас 1 0
11. Jannik Pohl 1 0
12. Thor Soendergaard Lange 1 0
13. Буус Якоб 1 0
14. Magnus Jensen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 22.22% (2) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Хорсенс 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0 20% (1)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе
Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск
Хорсенс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн
Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Хорсенс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Люнгбю 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 4:1 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:2 Хорсенс САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 15 - 11 16
3. Брондбю 8 5 0 3 15 - 13 15
4. Орхус 8 4 3 1 16 - 9 15
5. Вайле 8 4 2 2 16 - 14 14
6. Ольборг 8 4 2 2 10 - 10 14
7. Нордшелланн 8 3 3 2 16 - 11 12
8. Оденсе 8 3 1 4 12 - 14 10
9. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 17 10
10. Раннерс 8 2 1 5 10 - 9 7
11. Люнгбю 9 0 3 6 9 - 20 3
12. Хорсенс 9 0 3 6 5 - 17 3
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Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.45 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 1.58 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.48 2.79
  3.04 2.44 3.33

Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Хорсенс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорсенс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Хорсенс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 8.70 1.06 5.10 1.14 2.80 1.40 2.15 1.70 1.72 2.05 1.74 2.08 1.53 2.50 1.10 6.25 1.15 5.30 1.07 7.50 1.02 10.00 1.02 11.00
9.80 1.01 8.80 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.97 1.92 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.10 1.10 5.65 1.01 10.25
3.80 1.28 2.90 1.44 2.27 1.68 3.77 1.29 3.17 1.38 2.56 1.54 1.95 1.93 1.66 2.30 1.46 2.83 1.36 3.26 1.17 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.97 1.83 1.37 2.95 1.13 5.60 1.02 11.00 1.02 11.00
3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.60 1.10 6.80
3.01 1.41 2.47 1.58 1.93 1.95 1.57 2.49 2.28 1.68 1.87 2.01 1.45 2.87 1.30 3.66 1.21 4.71 1.10 7.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.31 3.25
3.85 1.26 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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