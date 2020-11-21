Ламия
0:1
Перерыв
Стадион: Athanasios Diakos
Астерас
0:1
41' ПенальтиБарралес Джеронимо
50
Mark
Asigba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Babis Tennes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Regis1Полузащитник
-
23 Adrian RieraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Pepe Castano
-
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lazar Romanic
|2 (2)
|0.29
|2.
|Miguel Antonio Bianconi Kohl
|1
|0.14
|3.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|5 (2)
|0.71
|2.
|Adrian Riera
|1
|0.14
|3.
|Luis Fernandez1
|1
|0.14
|4.
|Leo Tilica
|0
|0
|5.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|6.
|Фернандес Борха II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|3
|0
|2.
|Бехарано Данни
|2
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|2
|0
|4.
|Konstantinos Bouloulis
|2
|0
|5.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|6.
|Miguel Antonio Bianconi Kohl
|1
|0
|7.
|Leonardo Villalba II
|1
|0
|8.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|9.
|Mark Asigba
|1
|0
|10.
|Lazar Romanic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juan Manuel Munafo
|3
|0
|2.
|Барралес Джеронимо
|2
|0
|3.
|Христос Тасулис
|2
|0
|4.
|Leo Tilica
|2
|0
|5.
|Federico Alvarez
|1
|0
|6.
|Dani Suarez
|1
|0
|7.
|Фернандес Борха II
|1
|0
|8.
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|9.
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|10.
|Котсирас Яннис
|1
|0
|11.
|Вальенте Хосе
|1
|0
|12.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|13.
|Luis Fernandez1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Астерас
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +3 =9 -8Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия
Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники
Астерас Последние 20 матчей: +10 =7 -3Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас
Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
Ламия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Астерас: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|5
|1
|0
|14 - 1
|16
|2.
|Арис Салоники
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|ПАОК
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|4.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|5.
|Астерас
|1:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|6.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Атромитос
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|ПАС Янина
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Панатинаикос
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|10.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Лариса
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Панетоликос
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|13.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|Ламия
|0:1
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров