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Ламия
0:1
Перерыв

Стадион:
Астерас
0'
0:1
41' Пенальти
Барралес Джеронимо
1
Devis
Epassy
23
Скондрас
Яннис
4
Адехо
Даниэль
50
Mark
Asigba
29
Баханак
Патрик
61
Konstantinos
Bouloulis
16
Бехарано
Данни
70
Milos
Deletic
11
Караманос
Тасос
18
Lazar
Romanic
19
Арабули
Бачана
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
4
Triantafyllos
Pasalidis
15
Dani
Suarez
3
Христос
Тасулис
6
Вальенте
Хосе
12
Juan
Manuel
Munafo
11
Regis1
23
Adrian
Riera
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
Ламия
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

41'
0:1
Барралес Джеронимо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lazar Romanic 2 (2) 0.29
2. Miguel Antonio Bianconi Kohl 1 0.14
3. Хадзистравос Зисис 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 5 (2) 0.71
2. Adrian Riera 1 0.14
3. Luis Fernandez1 1 0.14
4. Leo Tilica 0 0
5. Котсирас Яннис 0 0
6. Фернандес Борха II 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 3 0
2. Бехарано Данни 2 0
3. Сарамантас Гиоргос 2 0
4. Konstantinos Bouloulis 2 0
5. Хадзистравос Зисис 0 1
6. Miguel Antonio Bianconi Kohl 1 0
7. Leonardo Villalba II 1 0
8. Палавандишвили Гуга 1 0
9. Mark Asigba 1 0
10. Lazar Romanic 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Juan Manuel Munafo 3 0
2. Барралес Джеронимо 2 0
3. Христос Тасулис 2 0
4. Leo Tilica 2 0
5. Federico Alvarez 1 0
6. Dani Suarez 1 0
7. Фернандес Борха II 1 0
8. Паскуаль Андрес 1 0
9. Иглесиас Матиас 1 0
10. Котсирас Яннис 1 0
11. Вальенте Хосе 1 0
12. Антцулас Георгиос 1 0
13. Luis Fernandez1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Астерас 0 0 33.33% (2) 0 50% (3) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия
Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники
Астерас Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас
Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

Ламия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Астерас: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Астерас 1:1 Ламия Суперлига Ламия 1:1 Астерас Суперлига Астерас 4:1 Ламия Суперлига Астерас 0:0 Ламия Суперлига
Ламия 0:0 Астерас Суперлига Ламия 1:0 Астерас Суперлига Астерас 1:3 Ламия Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 5 1 0 14 - 1 16
2. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
3. ПАОК 7 4 3 0 12 - 4 15
4. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
5. Астерас 1:0 7 4 1 2 7 - 6 13
6. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
7. Атромитос 8 3 2 3 7 - 11 11
8. ПАС Янина 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Панатинаикос 8 2 3 3 7 - 7 9
10. ОФИ 8 1 3 4 8 - 14 6
11. Лариса 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Панетоликос 8 0 4 4 3 - 11 4
13. Аполлон Смирнис 6 1 0 5 3 - 9 3
14. Ламия 0:1 7 0 1 6 3 - 13 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Барралес Джеронимо из команды Астерас забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athanasios Diakos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Астерас
4.35
4.90
2.69
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.50 4.90 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 4.00 1.28
  4.35 2.19 2.69

Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.35 1.28 4.70 1.16 2.80 1.40 2.07 1.77 1.76 2.06 1.38 2.90 1.18 4.60 1.08 7.00 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.50
3.05 1.37 2.56 1.51 2.06 1.77 1.67 2.22 1.48 2.65 1.55 2.46 1.32 3.34 1.53 2.50 1.42 2.88 1.13 6.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.30 3.30 1.45 2.75 1.11 5.80 1.04 9.70
1.15 5.32 1.32 3.35 1.43 2.82 1.31 3.54
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.86 1.88 1.39 2.85 1.11 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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