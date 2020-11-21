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  3. Греция
Ламия
2:2
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
0:1
41' Пенальти
Барралес Джеронимо
1:1
56' Пенальти
Milos Deletic
61' Желтая карточка
Regis1
68' Желтая карточка
Котсирас Яннис
2:1
69' Гол
Nikolaos Tsoukalos
75' Желтая карточка
Скондрас Яннис
2:2
78' Гол
Adrian Riera
86' Желтая карточка
Бехарано Данни
90' Желтая карточка
Lazar Romanic
90' Желтая карточка
Христос Тасулис
90'+12
1
Devis
Epassy
23
Скондрас
Яннис
4
Адехо
Даниэль
50
Mark
Asigba
29
Баханак
Патрик
61
Konstantinos
Bouloulis
16
Бехарано
Данни
70
Milos
Deletic
11
Караманос
Тасос
18
Lazar
Romanic
19
Арабули
Бачана
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
4
Triantafyllos
Pasalidis
15
Dani
Suarez
3
Христос
Тасулис
6
Вальенте
Хосе
12
Juan
Manuel
Munafo
11
Regis1
23
Adrian
Riera
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
Ламия
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

41'
0:1
Барралес Джеронимо
56'
Milos Deletic
1:1
61'
 
Regis1
66'
 
Leo Tilica
Regis1
66'
Nikolaos Tsoukalos
Lazar Romanic
 
68'
 
Котсирас Яннис
69'
Nikolaos Tsoukalos
(Баханак Патрик)
2:1
75'
Скондрас Яннис
 
75'
 
Rodrigo Gomez III
Паскуаль Андрес
75'
 
Фернандес Борха II
Juan Manuel Munafo
78'
2:2
Adrian Riera
79'
Theodore Vasilakakis
Milos Deletic
 
86'
Бехарано Данни
 
88'
 
Sudais Ali Baba
Adrian Riera
88'
 
Иглесиас Матиас
Вальенте Хосе
90'
Lazar Romanic
 
90'
Сарамантас Гиоргос
Konstantinos Bouloulis
 
90'
 
Христос Тасулис

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lazar Romanic 2 (2) 0.29
2. Nikolaos Tsoukalos 1 0.14
3. Miguel Antonio Bianconi Kohl 1 0.14
4. Milos Deletic 1 (1) 0.14
5. Хадзистравос Зисис 0 0
6. Баханак Патрик 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 5 (2) 0.71
2. Adrian Riera 2 0.29
3. Luis Fernandez1 1 0.14
4. Leo Tilica 0 0
5. Котсирас Яннис 0 0
6. Фернандес Борха II 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 4 0
2. Бехарано Данни 3 0
3. Сарамантас Гиоргос 2 0
4. Konstantinos Bouloulis 2 0
5. Lazar Romanic 2 0
6. Хадзистравос Зисис 0 1
7. Miguel Antonio Bianconi Kohl 1 0
8. Leonardo Villalba II 1 0
9. Палавандишвили Гуга 1 0
10. Mark Asigba 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Juan Manuel Munafo 3 0
2. Христос Тасулис 3 0
3. Барралес Джеронимо 2 0
4. Leo Tilica 2 0
5. Котсирас Яннис 2 0
6. Federico Alvarez 1 0
7. Dani Suarez 1 0
8. Фернандес Борха II 1 0
9. Паскуаль Андрес 1 0
10. Иглесиас Матиас 1 0
11. Вальенте Хосе 1 0
12. Антцулас Георгиос 1 0
13. Luis Fernandez1 1 0
14. Regis1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 0 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Астерас 0 0 37.5% (3) 0 37.5% (3) 25% (2)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия
Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники
Астерас Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас
Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

Ламия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Астерас: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Астерас 1:1 Ламия Суперлига Ламия 1:1 Астерас Суперлига Астерас 4:1 Ламия Суперлига Астерас 0:0 Ламия Суперлига
Ламия 0:0 Астерас Суперлига Ламия 1:0 Астерас Суперлига Астерас 1:3 Ламия Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 5 1 0 14 - 1 16
2. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
3. ПАОК 7 4 3 0 12 - 4 15
4. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Астерас 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Атромитос 0:1 9 3 2 4 7 - 12 11
8. ПАС Янина 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Панатинаикос 8 2 3 3 7 - 7 9
10. Аполлон Смирнис 1:0 7 2 0 5 4 - 9 6
11. ОФИ 8 1 3 4 8 - 14 6
12. Лариса 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Панетоликос 8 0 4 4 3 - 11 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Барралес Джеронимо из команды Астерас забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athanasios Diakos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 1.30 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 4.10 20.00
  8.46 1.32 5.06

Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5
3.35 1.28 4.70 1.16 2.80 1.40 2.07 1.77 1.76 2.06 1.97 1.77 1.18 4.60 1.50 2.48 1.03 10.00 1.04 9.00 0.00 18.50
3.05 1.37 2.56 1.51 2.06 1.77 1.67 2.22 2.72 1.45 2.24 1.65 1.75 2.09 1.47 2.67 1.88 1.94 1.56 2.42 1.25 3.87 1.13 6.07 1.37 3.07 1.20 4.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.30 3.30 1.45 2.75 1.11 5.80 1.04 9.70
1.15 5.32 1.32 3.35 1.43 2.82 1.31 3.54
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.86 1.88 1.39 2.85 1.11 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Где смотреть матч Ламия 2:2 Астерас онлайн

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