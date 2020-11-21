10' Желтая карточкаРисполи Андреа
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
77
Вулич
Милош
25
Сими
Нванкво
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
26
Раду
Стефан
16
Пароло
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Марусич АдамЗащитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|3 (2)
|0.38
|2.
|Молина Сальваторе
|1
|0.13
|3.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.13
|4.
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.13
|5.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|6.
|Вулич Милош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайседо Фелипе
|3
|0.38
|2.
|Иммобиле Чиро
|3 (1)
|0.38
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.25
|4.
|Альберто Луис
|1
|0.13
|5.
|Перейра Андреас
|1
|0.13
|6.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.13
|7.
|Патрик
|0
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|9.
|Корреа Хоакин
|0
|0
|10.
|Марусич Адам
|0
|0
|11.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чигарини Лука
|3
|1
|2.
|Магальян Лисандро
|3
|0
|3.
|Луперто Себастьяно
|1
|1
|4.
|Марроне Лука
|2
|0
|5.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|6.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|7.
|Сими Нванкво
|1
|0
|8.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|9.
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|10.
|Перейра Педру II
|1
|0
|11.
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|12.
|Вулич Милош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иммобиле Чиро
|2
|1
|2.
|Кайседо Фелипе
|3
|0
|3.
|Лукас Лейва
|2
|0
|4.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0
|5.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|6.
|Худт Уэсли
|2
|0
|7.
|Патрик
|1
|0
|8.
|Альберто Луис
|1
|0
|9.
|Пароло Марко
|1
|0
|10.
|Катальди Данило
|1
|0
|11.
|Марусич Адам
|1
|0
|12.
|Перейра Андреас
|1
|0
|13.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|14.
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|Лацио
|18.18% (2)
|0
|0
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +7 =6 -7Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне
Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза
Лацио Последние 20 матчей: +11 =6 -3Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио
Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Лацио: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|5.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 14
|13
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 6
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|9.
|Лацио
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 13
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кротоне 0:0 Лацио
Исход игры
Кротоне
1.3% (2)
Ничья
7.1% (11)
Лацио
91.6% (141)
Тотал 2.5
Больше
67.11% (102)
Меньше
32.89% (50)
Обе команды забьют
Да
73.03% (111)
Нет
26.97% (41)
Популярный счёт
1:2 Лацио
51.9% (80)
0:2 Лацио
16.2% (25)
1:3 Лацио
10.4% (16)
0:1 Лацио
9.7% (15)
1:1 Ничья
6.5% (10)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!