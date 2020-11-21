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  3. Италия
Кротоне
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Лацио
0'
10' Желтая карточка
Рисполи Андреа
16'
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
3
Куомо
Джузеппе
33
Рисполи
Андреа
10
Бенали
Ахмед
44
Петриччоне
Якопо
77
Вулич
Милош
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
16
Пароло
Марко
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
Кротоне
3-5-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

10'
Рисполи Андреа
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 3 (2) 0.38
2. Молина Сальваторе 1 0.13
3. Ривьер Эммануэль 1 0.13
4. Мессьяс Жуниор 1 0.13
5. Реца Аркадиуш 0 0
6. Вулич Милош 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайседо Фелипе 3 0.38
2. Иммобиле Чиро 3 (1) 0.38
3. Милинкович-Савич Сергей 2 0.25
4. Альберто Луис 1 0.13
5. Перейра Андреас 1 0.13
6. Лаццари Мануэль 1 0.13
7. Патрик 0 0
8. Ачерби Франческо 0 0
9. Корреа Хоакин 0 0
10. Марусич Адам 0 0
11. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 3 1
2. Магальян Лисандро 3 0
3. Луперто Себастьяно 1 1
4. Марроне Лука 2 0
5. Маццотта Антонио 1 0
6. Бенали Ахмед 1 0
7. Сими Нванкво 1 0
8. Молина Сальваторе 1 0
9. Реца Аркадиуш 1 0
10. Перейра Педру II 1 0
11. Куомо Джузеппе 1 0
12. Вулич Милош 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Иммобиле Чиро 2 1
2. Кайседо Фелипе 3 0
3. Лукас Лейва 2 0
4. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
5. Ачерби Франческо 2 0
6. Худт Уэсли 2 0
7. Патрик 1 0
8. Альберто Луис 1 0
9. Пароло Марко 1 0
10. Катальди Данило 1 0
11. Марусич Адам 1 0
12. Перейра Андреас 1 0
13. Фарес Мохамед 1 0
14. Лаццари Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0
 Лацио 18.18% (2) 0 0 36.36% (4) 9.09% (1) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне
Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза
Лацио Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио
Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Лацио: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кротоне 2:2 Лацио Серия A Лацио 4:0 Кротоне Серия A Кротоне 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
4. Рома Заявка 7 4 2 1 16 - 11 14
5. Аталанта Заявка 7 4 1 2 18 - 14 13
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
7. Интер Милан Заявка 7 3 3 1 16 - 11 12
8. Верона Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
9. Лацио 0:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 7 2 0 5 11 - 13 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Торино Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Кротоне 1.3% (2)
X 7.1% (11)
Лацио 91.6% (141)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Лацио
5.30
4.17
1.75
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 3.90 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 3.90 1.73
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.94 1.75
  5.24 4.17 1.68

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.01 9.80 1.03 4.20 1.23 3.20 1.35 2.14 1.76 1.90 1.96 1.67 2.28 1.73 2.20 1.42 2.85 1.22 4.50 1.15 5.00 1.05 8.50 1.04 9.10 1.01 16.00
11.00 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.14 1.79 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.35 1.13 4.95 1.03 8.60 1.04 8.30 1.00 11.25
4.35 1.25 2.54 1.57 2.14 1.78 1.91 2.00 1.66 2.34 1.53 2.67 1.43 2.99 1.18 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.66 1.52 2.55 1.18 4.80
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
2.83 1.48 2.23 1.72 1.76 2.19 1.53 2.65 1.36 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.97 1.36 3.10 1.29 3.30
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.06
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
Букмекер Да Нет
3.35 1.33
Где смотреть матч Кротоне 0:0 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 0:0 Лацио

Исход игры
Кротоне
1.3% (2)
Ничья
7.1% (11)
Лацио
91.6% (141)
Тотал 2.5
Больше
67.11% (102)
Меньше
32.89% (50)
Обе команды забьют
Да
73.03% (111)
Нет
26.97% (41)
Популярный счёт
1:2 Лацио
51.9% (80)
0:2 Лацио
16.2% (25)
1:3 Лацио
10.4% (16)
0:1 Лацио
9.7% (15)
1:1 Ничья
6.5% (10)
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