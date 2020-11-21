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  2. Матчи
  3. Италия
Кротоне
0:2
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
10' Желтая карточка
Рисполи Андреа
0:1
21' Гол
Иммобиле Чиро
25' Желтая карточка
Марроне Лука
26' Желтая карточка
Фарес Мохамед
45' Желтая карточка
Пароло Марко
56' Желтая карточка
Куомо Джузеппе
0:2
58' Гол
Корреа Хоакин
86' Желтая карточка
Лукас Лейва
90' Желтая карточка
Альберто Луис
90'+4
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
3
Куомо
Джузеппе
33
Рисполи
Андреа
10
Бенали
Ахмед
44
Петриччоне
Якопо
77
Вулич
Милош
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
16
Пароло
Марко
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
Кротоне
3-5-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

10'
Рисполи Андреа
 
21'
0:1
Иммобиле Чиро
(Пароло Марко)
25'
Марроне Лука
 
26'
 
Фарес Мохамед
45'
 
Пароло Марко
46'
 
Марусич Адам
Фарес Мохамед
46'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Пароло Марко
46'
Перейра Педру II
Рисполи Андреа
 
56'
Куомо Джузеппе
 
58'
0:2
Корреа Хоакин
(Иммобиле Чиро)
62'
 
Кайседо Фелипе
Корреа Хоакин
68'
Драгус Денис
Петриччоне Якопо
 
75'
 
Перейра Андреас
Иммобиле Чиро
79'
 
Худт Уэсли
Патрик
79'
Ривьер Эммануэль
Вулич Милош
 
86'
 
Лукас Лейва
90'
 
Альберто Луис

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 3 (2) 0.38
2. Молина Сальваторе 1 0.13
3. Ривьер Эммануэль 1 0.13
4. Мессьяс Жуниор 1 0.13
5. Реца Аркадиуш 0 0
6. Вулич Милош 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 4 (1) 0.5
2. Кайседо Фелипе 3 0.38
3. Милинкович-Савич Сергей 2 0.25
4. Корреа Хоакин 1 0.13
5. Альберто Луис 1 0.13
6. Перейра Андреас 1 0.13
7. Лаццари Мануэль 1 0.13
8. Патрик 0 0
9. Пароло Марко 0 0
10. Ачерби Франческо 0 0
11. Марусич Адам 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 3 1
2. Марроне Лука 3 0
3. Магальян Лисандро 3 0
4. Луперто Себастьяно 1 1
5. Рисполи Андреа 1 0
6. Маццотта Антонио 1 0
7. Бенали Ахмед 1 0
8. Сими Нванкво 1 0
9. Молина Сальваторе 1 0
10. Реца Аркадиуш 1 0
11. Перейра Педру II 1 0
12. Куомо Джузеппе 1 0
13. Вулич Милош 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Иммобиле Чиро 2 1
2. Лукас Лейва 3 0
3. Кайседо Фелипе 3 0
4. Альберто Луис 2 0
5. Пароло Марко 2 0
6. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
7. Ачерби Франческо 2 0
8. Худт Уэсли 2 0
9. Фарес Мохамед 2 0
10. Патрик 1 0
11. Катальди Данило 1 0
12. Марусич Адам 1 0
13. Перейра Андреас 1 0
14. Лаццари Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0
 Лацио 15.38% (2) 7.69% (1) 0 38.46% (5) 7.69% (1) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне
Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза
Лацио Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио
Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Лацио: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кротоне 2:2 Лацио Серия A Лацио 4:0 Кротоне Серия A Кротоне 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
4. Рома Заявка 7 4 2 1 16 - 11 14
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
6. Аталанта Заявка 7 4 1 2 18 - 14 13
7. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
8. Интер Милан Заявка 7 3 3 1 16 - 11 12
9. Верона Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 7 2 0 5 11 - 13 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Торино Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Кротоне 1.3% (2)
X 7.1% (11)
Лацио 91.6% (141)
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1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 14.00 5.70 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 98.00 26.00 1.01
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.94 1.75
  13.11 5.49 1.27

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.07 9.80 1.03 3.60 1.28 3.20 1.35 2.05 1.90 1.90 1.96 1.67 2.28 1.73 2.20 1.18 4.75 1.22 4.50 1.02 13.00 1.05 8.50 1.02 13.00 1.01 16.00
11.00 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.14 1.79 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.35 1.13 4.95 1.03 8.60 1.04 8.30 1.00 11.25
4.77 1.20 2.71 1.49 3.47 1.33 2.44 1.59 1.88 2.00 1.56 2.51 1.25 4.11 1.65 2.31 1.14 6.03 1.11 7.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 2.20 1.66 1.48 2.63 1.18 4.80 1.04 10.00
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
2.16 1.75 1.77 2.12 1.38 3.17 1.26 4.03 1.31 3.61 1.16 5.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.97 1.36 3.10 1.29 3.30
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.35 1.33
Где смотреть матч Кротоне 0:2 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 0:2 Лацио

Исход игры
Кротоне
1.3% (2)
Ничья
7.1% (11)
Лацио
91.6% (141)
Тотал 2.5
Больше
67.11% (102)
Меньше
32.89% (50)
Обе команды забьют
Да
73.03% (111)
Нет
26.97% (41)
Популярный счёт
1:2 Лацио
51.9% (80)
0:2 Лацио
16.2% (25)
1:3 Лацио
10.4% (16)
0:1 Лацио
9.7% (15)
1:1 Ничья
6.5% (10)
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