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  3. Швеция
Сирианска Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 13'
Дегерфорс
0'
4' Желтая карточка
Бьоркман Йеспер
13'
66
Wille
Jakobsson
5
Pontus
Roedin
6
Бьоркман
Йеспер
12
Aiham
Ousou
21
Маннс
Йеспер
10
Ferid
Ali
17
Ismet
Lushaku
91
Соми
Габриэль
13
Wilhelm
Loeper
70
Chidi
Dauda
Omeje
16
Samuel
Nnamani
1
Ismael
Diawara
2
Gustav
Granath
5
Oliver
Ekroth
7
Sebastian
Ohlsson
II
12
Erik
Lindell
21
Adam
Carlen
11
Гравиус
Христос
15
Axel
Lindahl
9
Бертильссон
Юхан
14
Villiam
Dahlstroem
8
Аяз
Ферхад
Сирианска Эскильстуна
3-4-3
Дегерфорс
3-4-3

Ход матча

4'
Бьоркман Йеспер
 

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 11 (1) 0.39
2. Chidi Dauda Omeje 4 0.14
3. Francis Jno-Baptiste 3 0.11
4. Wilhelm Loeper 2 (2) 0.07
5. Ismet Lushaku 2 0.07
6. Adam Larsson 1 0.04
7. Ryan Williams II 1 0.04
8. Маннс Йеспер 1 0.04
9. Christian Ljungberg 1 0.04
10. Govend Haidar 1 0.04
11. Viktor Goetesson 1 0.04
12. Pontus Roedin 1 0.04
13. Adnan Kojic 0 0
14. Ferid Ali 0 0
15. Соми Габриэль 0 0
16. Aiham Ousou 0 0
17. Tim Hartzell 0 0
Дегерфорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бертильссон Юхан 16 (3) 0.57
2. Эдвардсен Виктор 15 (1) 0.54
3. Villiam Dahlstroem 10 0.36
4. Гравиус Христос 3 0.11
5. Gustav Granath 3 0.11
6. Аяз Ферхад 2 0.07
7. Adam Carlen 2 0.07
8. Axel Lindahl 1 0.04
9. Markus Astvald 1 0.04
10. Sebastian Ohlsson II 1 0.04
11. Jacob Ortmark 1 0.04
12. Oliver Ekroth 1 0.04
13. Daniel Janevski 1 0.04
14. Jose Segura Bonilla 1 0.04
15. Erik Lindell 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 8 1
2. Соми Габриэль 5 0
3. Christian Ljungberg 3 1
4. Маннс Йеспер 4 0
5. Abdel Diarra 4 0
6. Ferid Ali 4 0
7. Wilhelm Loeper 4 0
8. Aiham Ousou 2 1
9. Chidi Dauda Omeje 3 0
10. Adnan Kojic 3 0
11. Росси Карим 3 0
12. Samuel Nnamani 3 0
13. Ryan Williams II 2 0
14. Wille Jakobsson 2 0
15. Pontus Roedin 2 0
16. Mark Gorgos 2 0
17. Adam Larsson 1 0
18. Бьоркман Йеспер 1 0
19. Gustav Jarl 1 0
20. Govend Haidar 1 0
21. Viktor Goetesson 1 0
22. Де Са Лесли 1 0
23. Н'Диай Лассана 1 0
24. Tim Hartzell 1 0
Дегерфорс
# Игрок      
1. Gustav Granath 4 1
2. Эдвардсен Виктор 5 0
3. Adam Carlen 5 0
4. Oliver Ekroth 3 1
5. Гравиус Христос 4 0
6. Бертильссон Юхан 3 0
7. Erik Lindell 3 0
8. Villiam Dahlstroem 3 0
9. Jacob Ortmark 2 0
10. Ismael Diawara 2 0
11. Sebastian Ohlsson II 2 0
12. Daniel Janevski 1 0
13. Axel Lindahl 1 0
14. Emil Porten 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 17.24% (5) 27.59% (8) 6.9% (2) 17.24% (5) 13.79% (4) 17.24% (5)
 Дегерфорс 13.79% (8) 12.07% (7) 29.31% (17) 13.79% (8) 20.69% (12) 10.34% (6)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна ГАИС 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Далкурд Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг
Вяермбольс 2:2 Сирианска Эскильстуна Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 0:3 Тюресё Сундсвалль 2:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска Норрчёпинг 2:3 Сирианска Эскильстуна Тебю 0:2 Сирианска Эскильстуна Умео 0:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле Сирианска Эскильстуна 1:2 Форвард Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна
Дегерфорс Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Дегерфорс 2:1 ГАИС Дегерфорс 3:2 Акрополис Треллеборг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:0 Эргрюте ФФ
Эстер 2:0 Дегерфорс Браге 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 4:1 Вестерос Интер Стокгольм 1:3 Дегерфорс Норрбю 0:2 Дегерфорс Умео 0:6 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Далкурд Дегерфорс 4:2 Йёнчёпинг Хальмстад 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 0:2 Хальмстад Акрополис 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:1 Юнгшиле ГАИС 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Эстер

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Дегерфорс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Дегерфорс 2:2 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 3:0 Дегерфорс Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:0 28 19 5 4 51 - 16 62
2. Дегерфорс 0:0 28 18 7 3 59 - 23 61
3. Йёнчёпинг 27 16 4 7 48 - 32 52
4. Эстер 0:0 28 14 7 7 39 - 33 49
5. Акрополис 27 9 13 5 40 - 36 40
6. Сундсвалль 0:1 28 11 7 10 48 - 40 40
7. Браге 27 10 6 11 35 - 39 36
8. Вестерос 27 10 5 12 38 - 40 35
9. ГАИС 0:0 28 8 9 11 28 - 39 33
10. Норрбю 1:0 28 7 10 11 32 - 40 31
11. Треллеборг 0:0 28 7 9 12 29 - 35 30
12. Далкурд 0:0 28 6 12 10 33 - 38 30
13. Эргрюте ФФ 27 8 5 14 30 - 41 29
14. Сирианска Эскильстуна 0:0 28 8 5 15 30 - 48 29
15. Умео 0:1 28 5 10 13 24 - 41 25
16. Юнгшиле 27 4 8 15 23 - 46 20
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Бьоркман Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Дегерфорс
5.10
4.52
1.62
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 4.05 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 4.40 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 4.35 1.62
  5.08 4.52 1.61

Самый высокий коэффициент на матч «Сирианска Эскильстуна» – «Дегерфорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сирианска Эскильстуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дегерфорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сирианска Эскильстуна» – «Дегерфорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 4.60 1.18 3.90 1.22 2.40 1.55 2.06 1.71 1.90 1.84 1.75 2.01 1.59 2.25 1.29 3.15 1.20 3.75 1.08 6.70 1.06 6.80 1.01 12.00
11.75 1.00 4.80 1.14 3.72 1.24 2.44 1.53 1.94 1.86 1.63 2.41 1.29 3.60 1.21 4.20 1.08 6.55 1.06 6.90 1.00 11.25
5.75 1.16 2.65 1.40 2.62 1.52 2.34 1.64 2.06 1.83 1.80 2.07 1.65 2.32 1.50 2.67 1.25 4.11 1.10 7.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.45 1.45 1.66 2.14 1.22 3.65
3.52 1.30 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05
3.29 1.35 2.62 1.51 1.93 1.92 1.65 2.30 1.44 2.85
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.99 1.76 1.49 2.40 1.30 3.35
3.52 1.30 2.01 1.80 1.46 2.72 1.42 2.88

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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