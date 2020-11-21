Сирианска Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 13'
Дегерфорс
4' Желтая карточкаБьоркман Йеспер
12
Aiham
Ousou
21
Маннс
Йеспер
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Aiham OusouЗащитник
-
21 Маннс ЙесперПолузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
36 Mark Gorgos
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
-
21 Adam CarlenПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Jeffrey Gal
-
-
23 Emil Porten
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|11 (1)
|0.39
|2.
|Chidi Dauda Omeje
|4
|0.14
|3.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.11
|4.
|Wilhelm Loeper
|2 (2)
|0.07
|5.
|Ismet Lushaku
|2
|0.07
|6.
|Adam Larsson
|1
|0.04
|7.
|Ryan Williams II
|1
|0.04
|8.
|Маннс Йеспер
|1
|0.04
|9.
|Christian Ljungberg
|1
|0.04
|10.
|Govend Haidar
|1
|0.04
|11.
|Viktor Goetesson
|1
|0.04
|12.
|Pontus Roedin
|1
|0.04
|13.
|Adnan Kojic
|0
|0
|14.
|Ferid Ali
|0
|0
|15.
|Соми Габриэль
|0
|0
|16.
|Aiham Ousou
|0
|0
|17.
|Tim Hartzell
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бертильссон Юхан
|16 (3)
|0.57
|2.
|Эдвардсен Виктор
|15 (1)
|0.54
|3.
|Villiam Dahlstroem
|10
|0.36
|4.
|Гравиус Христос
|3
|0.11
|5.
|Gustav Granath
|3
|0.11
|6.
|Аяз Ферхад
|2
|0.07
|7.
|Adam Carlen
|2
|0.07
|8.
|Axel Lindahl
|1
|0.04
|9.
|Markus Astvald
|1
|0.04
|10.
|Sebastian Ohlsson II
|1
|0.04
|11.
|Jacob Ortmark
|1
|0.04
|12.
|Oliver Ekroth
|1
|0.04
|13.
|Daniel Janevski
|1
|0.04
|14.
|Jose Segura Bonilla
|1
|0.04
|15.
|Erik Lindell
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|8
|1
|2.
|Соми Габриэль
|5
|0
|3.
|Christian Ljungberg
|3
|1
|4.
|Маннс Йеспер
|4
|0
|5.
|Abdel Diarra
|4
|0
|6.
|Ferid Ali
|4
|0
|7.
|Wilhelm Loeper
|4
|0
|8.
|Aiham Ousou
|2
|1
|9.
|Chidi Dauda Omeje
|3
|0
|10.
|Adnan Kojic
|3
|0
|11.
|Росси Карим
|3
|0
|12.
|Samuel Nnamani
|3
|0
|13.
|Ryan Williams II
|2
|0
|14.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|15.
|Pontus Roedin
|2
|0
|16.
|Mark Gorgos
|2
|0
|17.
|Adam Larsson
|1
|0
|18.
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|19.
|Gustav Jarl
|1
|0
|20.
|Govend Haidar
|1
|0
|21.
|Viktor Goetesson
|1
|0
|22.
|Де Са Лесли
|1
|0
|23.
|Н'Диай Лассана
|1
|0
|24.
|Tim Hartzell
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gustav Granath
|4
|1
|2.
|Эдвардсен Виктор
|5
|0
|3.
|Adam Carlen
|5
|0
|4.
|Oliver Ekroth
|3
|1
|5.
|Гравиус Христос
|4
|0
|6.
|Бертильссон Юхан
|3
|0
|7.
|Erik Lindell
|3
|0
|8.
|Villiam Dahlstroem
|3
|0
|9.
|Jacob Ortmark
|2
|0
|10.
|Ismael Diawara
|2
|0
|11.
|Sebastian Ohlsson II
|2
|0
|12.
|Daniel Janevski
|1
|0
|13.
|Axel Lindahl
|1
|0
|14.
|Emil Porten
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|17.24% (5)
|27.59% (8)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|Дегерфорс
|13.79% (8)
|12.07% (7)
|29.31% (17)
|13.79% (8)
|20.69% (12)
|10.34% (6)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +7 =2 -11Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна ГАИС 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Далкурд Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг
Вяермбольс 2:2 Сирианска Эскильстуна Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 0:3 Тюресё Сундсвалль 2:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска Норрчёпинг 2:3 Сирианска Эскильстуна Тебю 0:2 Сирианска Эскильстуна Умео 0:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле Сирианска Эскильстуна 1:2 Форвард Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна
Дегерфорс Последние 20 матчей: +14 =4 -2Дегерфорс 2:1 ГАИС Дегерфорс 3:2 Акрополис Треллеборг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:0 Эргрюте ФФ
Эстер 2:0 Дегерфорс Браге 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 4:1 Вестерос Интер Стокгольм 1:3 Дегерфорс Норрбю 0:2 Дегерфорс Умео 0:6 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Далкурд Дегерфорс 4:2 Йёнчёпинг Хальмстад 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 0:2 Хальмстад Акрополис 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:1 Юнгшиле ГАИС 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Эстер
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Дегерфорс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|1:0
|28
|19
|5
|4
|51 - 16
|62
|2.
|Дегерфорс
|0:0
|28
|18
|7
|3
|59 - 23
|61
|3.
|Йёнчёпинг
|27
|16
|4
|7
|48 - 32
|52
|4.
|Эстер
|0:0
|28
|14
|7
|7
|39 - 33
|49
|5.
|Акрополис
|27
|9
|13
|5
|40 - 36
|40
|6.
|Сундсвалль
|0:1
|28
|11
|7
|10
|48 - 40
|40
|7.
|Браге
|27
|10
|6
|11
|35 - 39
|36
|8.
|Вестерос
|27
|10
|5
|12
|38 - 40
|35
|9.
|ГАИС
|0:0
|28
|8
|9
|11
|28 - 39
|33
|10.
|Норрбю
|1:0
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|11.
|Треллеборг
|0:0
|28
|7
|9
|12
|29 - 35
|30
|12.
|Далкурд
|0:0
|28
|6
|12
|10
|33 - 38
|30
|13.
|Эргрюте ФФ
|27
|8
|5
|14
|30 - 41
|29
|14.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|28
|8
|5
|15
|30 - 48
|29
|15.
|Умео
|0:1
|28
|5
|10
|13
|24 - 41
|25
|16.
|Юнгшиле
|27
|4
|8
|15
|23 - 46
|20
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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