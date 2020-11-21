Сундсвалль
0:1
Первый тайм: 19'
Хальмстад
0:1
13' ГолБоман Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Paya Pichkah
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Баффо ДжозефЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel KroonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Karim SadatНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
Ход матча
13'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблом Понтус
|19 (4)
|0.68
|2.
|Берг Оливер
|8
|0.29
|3.
|Блумберг Юхан
|6
|0.21
|4.
|Олссон Деннис
|3
|0.11
|5.
|Albin Palmloev
|2
|0.07
|6.
|Хопкатт Джейми
|2
|0.07
|7.
|Андерссон Йохан II
|1
|0.04
|8.
|Paya Pichkah
|1
|0.04
|9.
|Niklas Dahlstroem
|1
|0.04
|10.
|Блумквист Александр
|1
|0.04
|11.
|Эрикссон Тобиас
|1
|0.04
|12.
|Albin Ekstroem
|1
|0.04
|13.
|Pontus Silfver
|0
|0
|14.
|Juanjo Ciercoles
|0
|0
|15.
|Anton Eriksson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rasmus Wiedesheim-Paul
|13 (6)
|0.46
|2.
|Боман Микаэль
|9
|0.32
|3.
|Samuel Kroon
|6 (3)
|0.21
|4.
|Karim Sadat
|5
|0.18
|5.
|Emil Tot Wikstroem
|5
|0.18
|6.
|Thomas Boakye
|3
|0.11
|7.
|Алланссон Йоэль
|2
|0.07
|8.
|Юханссон Андреас
|2
|0.07
|9.
|Джурич Душан
|1
|0.04
|10.
|Баффо Джозеф
|1 (1)
|0.04
|11.
|Камара Альхассан
|1
|0.04
|12.
|Edvin Kurtulus
|1
|0.04
|13.
|Erik Ahlstrand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блумберг Юхан
|4
|0
|2.
|Juanjo Ciercoles
|4
|0
|3.
|Abdul Halik Hudu
|4
|0
|4.
|Anton Eriksson
|3
|0
|5.
|Энгблом Понтус
|2
|0
|6.
|Мюрестам Давид
|2
|0
|7.
|Андерссон Йохан II
|2
|0
|8.
|Johan Bengtsson
|2
|0
|9.
|Эрикссон Тобиас
|1
|0
|10.
|Андерссон Андреас
|1
|0
|11.
|Pontus Silfver
|1
|0
|12.
|Блумквист Александр
|1
|0
|13.
|Хопкатт Джейми
|1
|0
|14.
|Lloyd Saxton
|1
|0
|15.
|Берг Оливер
|1
|0
|16.
|Niklas Dahlstroem
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баффо Джозеф
|5
|0
|2.
|Edvin Kurtulus
|4
|0
|3.
|Джурич Душан
|3
|0
|4.
|Юханссон Андреас
|3
|0
|5.
|Jonathan Svedberg
|3
|0
|6.
|Thomas Boakye
|2
|0
|7.
|Нильссон Малькольм
|2
|0
|8.
|Erik Ahlstrand
|2
|0
|9.
|Samuel Kroon
|2
|0
|10.
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|11.
|Karim Sadat
|1
|0
|12.
|Бенгтссон Андреас
|1
|0
|13.
|Rasmus Wiedesheim-Paul
|1
|0
|14.
|Emil Tot Wikstroem
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сундсвалль
|10.87% (5)
|15.22% (7)
|21.74% (10)
|23.91% (11)
|10.87% (5)
|17.39% (8)
|Хальмстад
|12.5% (6)
|10.42% (5)
|20.83% (10)
|20.83% (10)
|14.58% (7)
|20.83% (10)
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Умео 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:1 Эргрюте ФФ Юнгшиле 0:0 Сундсвалль Далкурд 1:3 Сундсвалль
Сундсвалль 3:2 Йёнчёпинг Вестерос 3:2 Сундсвалль Худиксвалль 0:3 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 2:1 Треллеборг Норрбю 0:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Акрополис ГАИС 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Хальмстад 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:0 ГАИС Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 5:2 Юнгшиле Сундсвалль 1:4 Дегерфорс Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль
Хальмстад Последние 20 матчей: +14 =4 -2Хальмстад 4:0 Далкурд Эстер 0:3 Хальмстад Хальмстад 2:1 Вестерос Норрбю 0:2 Хальмстад
Хальмстад 2:0 Браге ГАИС 1:3 Хальмстад Хесслехольм ИФ 1:5 Хальмстад Йёнчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Юнгшиле Акрополис 1:1 Хальмстад Хальмстад 4:0 Умео Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Хальмстад 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 0:2 Хальмстад Хальмстад 1:0 Сундсвалль Далкурд 1:1 Хальмстад Хальмстад 2:0 Эстер Хальмстад 0:0 ГАИС Юнгшиле 0:0 Хальмстад Вестерос 2:3 Хальмстад
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Хальмстад: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|1:0
|28
|19
|5
|4
|51 - 16
|62
|2.
|Дегерфорс
|0:0
|28
|18
|7
|3
|59 - 23
|61
|3.
|Йёнчёпинг
|27
|16
|4
|7
|48 - 32
|52
|4.
|Эстер
|0:0
|28
|14
|7
|7
|39 - 33
|49
|5.
|Акрополис
|27
|9
|13
|5
|40 - 36
|40
|6.
|Сундсвалль
|0:1
|28
|11
|7
|10
|48 - 40
|40
|7.
|Браге
|27
|10
|6
|11
|35 - 39
|36
|8.
|Вестерос
|27
|10
|5
|12
|38 - 40
|35
|9.
|ГАИС
|0:0
|28
|8
|9
|11
|28 - 39
|33
|10.
|Норрбю
|1:0
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|11.
|Треллеборг
|0:0
|28
|7
|9
|12
|29 - 35
|30
|12.
|Далкурд
|0:0
|28
|6
|12
|10
|33 - 38
|30
|13.
|Эргрюте ФФ
|27
|8
|5
|14
|30 - 41
|29
|14.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|28
|8
|5
|15
|30 - 48
|29
|15.
|Умео
|0:1
|28
|5
|10
|13
|24 - 41
|25
|16.
|Юнгшиле
|27
|4
|8
|15
|23 - 46
|20
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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