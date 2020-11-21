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  3. Швеция
Сундсвалль
0:1
Первый тайм: 19'
Хальмстад
0'
0:1
13' Гол
Боман Микаэль
19'
29
Андерссон
Андреас
20
Niklas
Dahlstroem
4
Блумквист
Александр
19
Teodor
Stenshagen
3
Мюрестам
Давид
6
Abdul
Halik
Hudu
7
Берг
Оливер
8
Pontus
Silfver
24
Блумберг
Юхан
21
Энгблом
Понтус
9
Хопкатт
Джейми
1
Нильссон
Малькольм
2
Thomas
Boakye
4
Юханссон
Андреас
14
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Samuel
Kroon
8
Jonathan
Svedberg
6
Алланссон
Йоэль
18
Emil
Tot
Wikstroem
9
Боман
Микаэль
10
Karim
Sadat
Сундсвалль
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

13'
0:1
Боман Микаэль

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблом Понтус 19 (4) 0.68
2. Берг Оливер 8 0.29
3. Блумберг Юхан 6 0.21
4. Олссон Деннис 3 0.11
5. Albin Palmloev 2 0.07
6. Хопкатт Джейми 2 0.07
7. Андерссон Йохан II 1 0.04
8. Paya Pichkah 1 0.04
9. Niklas Dahlstroem 1 0.04
10. Блумквист Александр 1 0.04
11. Эрикссон Тобиас 1 0.04
12. Albin Ekstroem 1 0.04
13. Pontus Silfver 0 0
14. Juanjo Ciercoles 0 0
15. Anton Eriksson 0 0
Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rasmus Wiedesheim-Paul 13 (6) 0.46
2. Боман Микаэль 9 0.32
3. Samuel Kroon 6 (3) 0.21
4. Karim Sadat 5 0.18
5. Emil Tot Wikstroem 5 0.18
6. Thomas Boakye 3 0.11
7. Алланссон Йоэль 2 0.07
8. Юханссон Андреас 2 0.07
9. Джурич Душан 1 0.04
10. Баффо Джозеф 1 (1) 0.04
11. Камара Альхассан 1 0.04
12. Edvin Kurtulus 1 0.04
13. Erik Ahlstrand 0 0

Карточки

Сундсвалль
# Игрок      
1. Блумберг Юхан 4 0
2. Juanjo Ciercoles 4 0
3. Abdul Halik Hudu 4 0
4. Anton Eriksson 3 0
5. Энгблом Понтус 2 0
6. Мюрестам Давид 2 0
7. Андерссон Йохан II 2 0
8. Johan Bengtsson 2 0
9. Эрикссон Тобиас 1 0
10. Андерссон Андреас 1 0
11. Pontus Silfver 1 0
12. Блумквист Александр 1 0
13. Хопкатт Джейми 1 0
14. Lloyd Saxton 1 0
15. Берг Оливер 1 0
16. Niklas Dahlstroem 1 0
Хальмстад
# Игрок      
1. Баффо Джозеф 5 0
2. Edvin Kurtulus 4 0
3. Джурич Душан 3 0
4. Юханссон Андреас 3 0
5. Jonathan Svedberg 3 0
6. Thomas Boakye 2 0
7. Нильссон Малькольм 2 0
8. Erik Ahlstrand 2 0
9. Samuel Kroon 2 0
10. Алланссон Йоэль 1 0
11. Karim Sadat 1 0
12. Бенгтссон Андреас 1 0
13. Rasmus Wiedesheim-Paul 1 0
14. Emil Tot Wikstroem 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сундсвалль 10.87% (5) 15.22% (7) 21.74% (10) 23.91% (11) 10.87% (5) 17.39% (8)
 Хальмстад 12.5% (6) 10.42% (5) 20.83% (10) 20.83% (10) 14.58% (7) 20.83% (10)

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Умео 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:1 Эргрюте ФФ Юнгшиле 0:0 Сундсвалль Далкурд 1:3 Сундсвалль
Сундсвалль 3:2 Йёнчёпинг Вестерос 3:2 Сундсвалль Худиксвалль 0:3 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 2:1 Треллеборг Норрбю 0:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Акрополис ГАИС 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Хальмстад 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:0 ГАИС Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 5:2 Юнгшиле Сундсвалль 1:4 Дегерфорс Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль
Хальмстад Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Хальмстад 4:0 Далкурд Эстер 0:3 Хальмстад Хальмстад 2:1 Вестерос Норрбю 0:2 Хальмстад
Хальмстад 2:0 Браге ГАИС 1:3 Хальмстад Хесслехольм ИФ 1:5 Хальмстад Йёнчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Юнгшиле Акрополис 1:1 Хальмстад Хальмстад 4:0 Умео Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Хальмстад 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 0:2 Хальмстад Хальмстад 1:0 Сундсвалль Далкурд 1:1 Хальмстад Хальмстад 2:0 Эстер Хальмстад 0:0 ГАИС Юнгшиле 0:0 Хальмстад Вестерос 2:3 Хальмстад

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Хальмстад: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Хальмстад 1:0 Сундсвалль Суперэттан Хальмстад 2:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:0 Хальмстад Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Хальмстад Аллсвенскан
Хальмстад 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан Хальмстад 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Хальмстад Аллсвенскан Сундсвалль 4:3 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:1 Хальмстад Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:0 28 19 5 4 51 - 16 62
2. Дегерфорс 0:0 28 18 7 3 59 - 23 61
3. Йёнчёпинг 27 16 4 7 48 - 32 52
4. Эстер 0:0 28 14 7 7 39 - 33 49
5. Акрополис 27 9 13 5 40 - 36 40
6. Сундсвалль 0:1 28 11 7 10 48 - 40 40
7. Браге 27 10 6 11 35 - 39 36
8. Вестерос 27 10 5 12 38 - 40 35
9. ГАИС 0:0 28 8 9 11 28 - 39 33
10. Норрбю 1:0 28 7 10 11 32 - 40 31
11. Треллеборг 0:0 28 7 9 12 29 - 35 30
12. Далкурд 0:0 28 6 12 10 33 - 38 30
13. Эргрюте ФФ 27 8 5 14 30 - 41 29
14. Сирианска Эскильстуна 0:0 28 8 5 15 30 - 48 29
15. Умео 0:1 28 5 10 13 24 - 41 25
16. Юнгшиле 27 4 8 15 23 - 46 20
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Боман Микаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Хальмстад
4.80
4.05
1.73
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 3.70 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 3.75 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 4.05 1.73

Самый высокий коэффициент на матч «Сундсвалль» – «Хальмстад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сундсвалль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хальмстад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сундсвалль» – «Хальмстад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 10.50 1.03 4.20 1.20 3.35 1.30 2.15 1.65 1.93 1.81 1.70 2.08 1.45 2.60 1.22 4.00 1.17 4.70 1.06 8.00 1.05 8.60
11.50 1.01 10.50 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.19 1.75 1.69 2.17 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.03 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.15 1.66 1.50 2.50 1.17 4.70
3.32 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.75
3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.17
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Сундсвалль 0:1 Хальмстад онлайн

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