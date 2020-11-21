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Стабек
0:1
Перерыв

Стадион:
Мольде
0'
0:1
45' Гол
Джеймс Леке
12
Сандберг
Маркус
15
Strula
Ottesen
3
Yaw-Ihle
Amankwah
4
Валсвик
Густав
5
Матс
Солхеим
22
Sammy
Skytte
8
Бохинен
Эмиль
67
Tortol
Lumanza
Lembi
9
Матсен
Даррен
10
Антонссон
Маркус
23
Oliver
Edvardsen
1
Линде
Андреас
20
Уинго
Генри
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
3
Риса
Бирк
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
11
Эллингсен
Мартин
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
10
Джеймс
Леке
Стабек
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

45'
0:1
Джеймс Леке
(Риса Бирк)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oliver Edvardsen 5 0.2
2. Ветлесен Уго 4 0.16
3. Kornelius Hansen 4 0.16
4. Бохинен Эмиль 4 (2) 0.16
5. Касси Люк 3 0.12
6. Kosuke Kinoshita 3 0.12
7. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.12
8. Матс Солхеим 2 0.08
9. Матсен Даррен 1 0.04
10. Magnus Lundal 1 0.04
11. Йонассен Эмиль 0 0
12. Tortol Lumanza Lembi 0 0
13. Антонссон Маркус 0 0
14. Сандберг Маркус 0 0
15. Галль Ромен 0 0
16. Joergen Oeveraas 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 10 (2) 0.4
2. Омойджуфано Охи 7 (3) 0.28
3. Хуссейн Эцаз 7 0.28
4. Эйкрем Магнус 5 0.2
5. Хестад Эйрик 4 0.16
6. Эллингсен Мартин 4 0.16
7. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.16
8. Эурснес Фредрик 3 0.12
9. Брюнхильдсен Ола 3 0.12
10. Кнутсон Эрлинг 2 0.08
11. Уинго Генри 2 0.08
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.08
13. Хёуген Кристоффер 1 0.04
14. Кристенсен Тобиас 1 0.04
15. Кителано Йон 1 0.04
16. Грегерсен Стиан 1 0.04
17. Мострём Маттиас 0 0
18. Болли Матис 0 0
19. Бьорнбак Мартин 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Матс Солхеим 5 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 5 0
3. Бохинен Эмиль 4 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Йонассен Эмиль 2 0
6. Ботхейм Эрик 2 0
7. Oliver Edvardsen 2 0
8. Yaw-Ihle Amankwah 1 0
9. Матсен Даррен 1 0
10. Kosuke Kinoshita 1 0
11. Tortol Lumanza Lembi 1 0
12. Sammy Skytte 1 0
13. Kaloyan Kostadinov 1 0
14. Peder Vogt 1 0
15. Kornelius Hansen 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 4 1
2. Эйкрем Магнус 4 0
3. Хуссейн Эцаз 4 0
4. Эурснес Фредрик 4 0
5. Хестад Эйрик 4 0
6. Бьорнбак Мартин 3 0
7. Кристенсен Тобиас 3 0
8. Шельстад Фредрик 1 1
9. Кителано Йон 1 1
10. Болли Матис 2 0
11. Хёуген Кристоффер 2 0
12. Эллингсен Мартин 2 0
13. Грегерсен Стиан 2 0
14. Синюан Шерифф 2 0
15. Брюнхильдсен Ола 2 0
16. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
17. Омойджуфано Охи 1 0
18. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
19. Уинго Генри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 9.68% (3) 9.68% (3) 25.81% (8) 16.13% (5) 9.68% (3) 29.03% (9)
 Мольде 14.29% (8) 10.71% (6) 12.5% (7) 19.64% (11) 8.93% (5) 33.93% (19)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Саннефьёрд 0:0 Стабек Стабек 1:1 Викинг Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн
Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет
Мольде Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена
Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт

Последние игры между собой

Стабек: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Мольде: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Мольде 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 3:1 Мольде Типпелиген
Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стабек Типпелиген Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Мольде Типпелиген Стабек 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Мольде Кубок НМ Мольде 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:5 Мольде Типпелиген Стабек 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Стабек Типпелиген Мольде 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 4:3 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 24 21 2 1 83 - 27 65
2. Мольде 1:0 25 16 2 7 60 - 30 50
3. Русенборг 24 13 6 5 43 - 25 45
4. Волеренга 24 13 6 5 41 - 28 45
5. Одд 24 13 3 8 44 - 35 42
6. Кристиансунд 24 9 10 5 46 - 35 37
7. Викинг 24 9 6 9 42 - 43 33
8. Хёугесунн 24 9 4 11 29 - 38 31
9. Стабек 0:1 25 7 10 8 31 - 35 31
10. Сарпсборг-08 24 8 4 12 29 - 33 28
11. Саннефьёрд 24 8 4 12 25 - 37 28
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Стрёмсгодсет 24 5 9 10 30 - 45 24
14. Старт 24 5 7 12 28 - 44 22
15. Мьёндален 24 6 2 16 21 - 41 20
16. Олесунн 24 2 4 18 26 - 71 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Джеймс Леке бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Мольде
3.75
3.66
2.29
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.50 3.40 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 4.20 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.66 1.96
  3.61 3.01 2.29

Самый высокий коэффициент на матч «Стабек» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стабек» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стабек» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.50 1.09 12.00 1.01 5.50 1.12 4.10 1.21 2.11 1.68 1.98 1.83 1.75 2.08 1.35 3.05 1.32 3.25 1.09 6.50 1.10 6.30 1.03 10.00 1.02 12.00 1.01 12.50
12.00 1.00 10.75 1.01 5.05 1.16 4.20 1.23 2.53 1.58 1.98 1.83 1.61 2.25 1.32 3.14 1.23 3.64 1.09 5.90 1.05 7.40
6.81 1.11 2.58 1.53 2.24 1.68 1.92 1.95 1.66 2.28 1.51 2.62 1.66 2.27 1.46 2.79 1.76 2.11 1.16 5.34 1.22 4.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.45 1.52 1.04 9.00 1.23 3.95 1.04 9.00
3.45 1.31 2.43 1.56 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
2.16 1.73 1.77 2.09 1.38 3.11 1.26 3.94 1.61 2.37 1.41 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.20
5.30 1.16 3.85 1.26 2.08 1.75 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Стабек 0:1 Мольде онлайн

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