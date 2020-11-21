0:1
45' ГолДжеймс Леке
22
Sammy
Skytte
20
Уинго
Генри
16
Хуссейн
Эцаз
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
45'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oliver Edvardsen
|5
|0.2
|2.
|Ветлесен Уго
|4
|0.16
|3.
|Kornelius Hansen
|4
|0.16
|4.
|Бохинен Эмиль
|4 (2)
|0.16
|5.
|Касси Люк
|3
|0.12
|6.
|Kosuke Kinoshita
|3
|0.12
|7.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3 (1)
|0.12
|8.
|Матс Солхеим
|2
|0.08
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0.04
|10.
|Magnus Lundal
|1
|0.04
|11.
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|12.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|13.
|Антонссон Маркус
|0
|0
|14.
|Сандберг Маркус
|0
|0
|15.
|Галль Ромен
|0
|0
|16.
|Joergen Oeveraas
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|10 (2)
|0.4
|2.
|Омойджуфано Охи
|7 (3)
|0.28
|3.
|Хуссейн Эцаз
|7
|0.28
|4.
|Эйкрем Магнус
|5
|0.2
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0.16
|6.
|Эллингсен Мартин
|4
|0.16
|7.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.16
|8.
|Эурснес Фредрик
|3
|0.12
|9.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.12
|10.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.08
|11.
|Уинго Генри
|2
|0.08
|12.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.08
|13.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.04
|14.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.04
|15.
|Кителано Йон
|1
|0.04
|16.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|17.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|18.
|Болли Матис
|0
|0
|19.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матс Солхеим
|5
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|5
|0
|3.
|Бохинен Эмиль
|4
|0
|4.
|Ветлесен Уго
|3
|0
|5.
|Йонассен Эмиль
|2
|0
|6.
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|7.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|8.
|Yaw-Ihle Amankwah
|1
|0
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0
|10.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|11.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|12.
|Sammy Skytte
|1
|0
|13.
|Kaloyan Kostadinov
|1
|0
|14.
|Peder Vogt
|1
|0
|15.
|Kornelius Hansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|4
|1
|2.
|Эйкрем Магнус
|4
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|4
|0
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0
|6.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|7.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|8.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|9.
|Кителано Йон
|1
|1
|10.
|Болли Матис
|2
|0
|11.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|12.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|13.
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|14.
|Синюан Шерифф
|2
|0
|15.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|16.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|17.
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|18.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|19.
|Уинго Генри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|29.03% (9)
|Мольде
|14.29% (8)
|10.71% (6)
|12.5% (7)
|19.64% (11)
|8.93% (5)
|33.93% (19)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +6 =8 -6Саннефьёрд 0:0 Стабек Стабек 1:1 Викинг Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн
Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет
Мольде Последние 20 матчей: +11 =3 -6Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена
Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт
Последние игры между собой
Стабек: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Мольде: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стабек Типпелиген Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Мольде Типпелиген Стабек 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Мольде Кубок НМ Мольде 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:5 Мольде Типпелиген Стабек 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Стабек Типпелиген Мольде 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 4:3 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|24
|21
|2
|1
|83 - 27
|65
|2.
|Мольде
|1:0
|25
|16
|2
|7
|60 - 30
|50
|3.
|Русенборг
|24
|13
|6
|5
|43 - 25
|45
|4.
|Волеренга
|24
|13
|6
|5
|41 - 28
|45
|5.
|Одд
|24
|13
|3
|8
|44 - 35
|42
|6.
|Кристиансунд
|24
|9
|10
|5
|46 - 35
|37
|7.
|Викинг
|24
|9
|6
|9
|42 - 43
|33
|8.
|Хёугесунн
|24
|9
|4
|11
|29 - 38
|31
|9.
|Стабек
|0:1
|25
|7
|10
|8
|31 - 35
|31
|10.
|Сарпсборг-08
|24
|8
|4
|12
|29 - 33
|28
|11.
|Саннефьёрд
|24
|8
|4
|12
|25 - 37
|28
|12.
|Бранн
|24
|6
|7
|11
|30 - 41
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|24
|5
|9
|10
|30 - 45
|24
|14.
|Старт
|24
|5
|7
|12
|28 - 44
|22
|15.
|Мьёндален
|24
|6
|2
|16
|21 - 41
|20
|16.
|Олесунн
|24
|2
|4
|18
|26 - 71
|10
Победитель
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