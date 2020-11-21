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Стабек
0:3
Конец матча

Стадион:
Мольде
0'
0:1
45' Гол
Джеймс Леке
60' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
0:2
81' Гол
Грегерсен Стиан
0:3
85' Гол
Джеймс Леке
90'+5
12
Сандберг
Маркус
15
Strula
Ottesen
3
Yaw-Ihle
Amankwah
4
Валсвик
Густав
5
Матс
Солхеим
22
Sammy
Skytte
8
Бохинен
Эмиль
67
Tortol
Lumanza
Lembi
9
Матсен
Даррен
10
Антонссон
Маркус
23
Oliver
Edvardsen
1
Линде
Андреас
20
Уинго
Генри
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
3
Риса
Бирк
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
11
Эллингсен
Мартин
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
10
Джеймс
Леке
Стабек
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

45'
0:1
Джеймс Леке
(Риса Бирк)
52'
 
Хёуген Кристоффер
Риса Бирк
60'
 
Эурснес Фредрик
61'
 
Хестад Эйрик
Эйкрем Магнус
61'
 
Грегерсен Стиан
Бьорнбак Мартин
71'
Ботхейм Эрик
Антонссон Маркус
 
72'
Касси Люк
Tortol Lumanza Lembi
 
79'
Kornelius Hansen
Матсен Даррен
 
79'
Йонассен Эмиль
Матс Солхеим
 
81'
0:2
Грегерсен Стиан
84'
 
Кнутсон Эрлинг
Брюнхильдсен Ола
85'
0:3
Джеймс Леке
86'
Kosuke Kinoshita
Oliver Edvardsen
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 11
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oliver Edvardsen 5 0.2
2. Ветлесен Уго 4 0.16
3. Kornelius Hansen 4 0.16
4. Бохинен Эмиль 4 (2) 0.16
5. Касси Люк 3 0.12
6. Kosuke Kinoshita 3 0.12
7. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.12
8. Матс Солхеим 2 0.08
9. Матсен Даррен 1 0.04
10. Magnus Lundal 1 0.04
11. Йонассен Эмиль 0 0
12. Tortol Lumanza Lembi 0 0
13. Антонссон Маркус 0 0
14. Сандберг Маркус 0 0
15. Галль Ромен 0 0
16. Joergen Oeveraas 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 11 (2) 0.44
2. Омойджуфано Охи 7 (3) 0.28
3. Хуссейн Эцаз 7 0.28
4. Эйкрем Магнус 5 0.2
5. Хестад Эйрик 4 0.16
6. Эллингсен Мартин 4 0.16
7. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.16
8. Эурснес Фредрик 3 0.12
9. Брюнхильдсен Ола 3 0.12
10. Кнутсон Эрлинг 2 0.08
11. Уинго Генри 2 0.08
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.08
13. Грегерсен Стиан 2 0.08
14. Хёуген Кристоффер 1 0.04
15. Кристенсен Тобиас 1 0.04
16. Кителано Йон 1 0.04
17. Мострём Маттиас 0 0
18. Болли Матис 0 0
19. Бьорнбак Мартин 0 0
20. Риса Бирк 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Матс Солхеим 5 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 5 0
3. Бохинен Эмиль 4 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Йонассен Эмиль 2 0
6. Ботхейм Эрик 2 0
7. Oliver Edvardsen 2 0
8. Yaw-Ihle Amankwah 1 0
9. Матсен Даррен 1 0
10. Kosuke Kinoshita 1 0
11. Tortol Lumanza Lembi 1 0
12. Sammy Skytte 1 0
13. Kaloyan Kostadinov 1 0
14. Peder Vogt 1 0
15. Kornelius Hansen 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 4 1
2. Эурснес Фредрик 5 0
3. Эйкрем Магнус 4 0
4. Хуссейн Эцаз 4 0
5. Хестад Эйрик 4 0
6. Бьорнбак Мартин 3 0
7. Кристенсен Тобиас 3 0
8. Шельстад Фредрик 1 1
9. Кителано Йон 1 1
10. Болли Матис 2 0
11. Хёуген Кристоффер 2 0
12. Эллингсен Мартин 2 0
13. Грегерсен Стиан 2 0
14. Синюан Шерифф 2 0
15. Брюнхильдсен Ола 2 0
16. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
17. Омойджуфано Охи 1 0
18. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
19. Уинго Генри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 9.68% (3) 9.68% (3) 25.81% (8) 16.13% (5) 9.68% (3) 29.03% (9)
 Мольде 13.56% (8) 10.17% (6) 13.56% (8) 18.64% (11) 8.47% (5) 35.59% (21)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Саннефьёрд 0:0 Стабек Стабек 1:1 Викинг Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн
Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет
Мольде Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена
Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт

Последние игры между собой

Стабек: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Мольде: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Мольде 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 3:1 Мольде Типпелиген
Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стабек Типпелиген Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Мольде Типпелиген Стабек 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Мольде Кубок НМ Мольде 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:5 Мольде Типпелиген Стабек 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Стабек Типпелиген Мольде 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 4:3 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 24 21 2 1 83 - 27 65
2. Мольде 25 16 2 7 62 - 30 50
3. Русенборг 24 13 6 5 43 - 25 45
4. Волеренга 0:1 25 13 6 6 41 - 29 45
5. Одд 24 13 3 8 44 - 35 42
6. Кристиансунд 24 9 10 5 46 - 35 37
7. Викинг 24 9 6 9 42 - 43 33
8. Хёугесунн 24 9 4 11 29 - 38 31
9. Стабек 25 7 10 8 31 - 37 31
10. Сарпсборг-08 24 8 4 12 29 - 33 28
11. Саннефьёрд 24 8 4 12 25 - 37 28
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Стрёмсгодсет 24 5 9 10 30 - 45 24
14. Старт 24 5 7 12 28 - 44 22
15. Мьёндален 24 6 2 16 21 - 41 20
16. Олесунн 1:0 25 3 4 18 27 - 71 13
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Джеймс Леке бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 26.00 5.20 1.19
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.25 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.66 1.96
  31.42 6.68 1.16

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.50 1.09 12.00 1.01 1.77 1.97 4.10 1.21 1.10 6.25 1.98 1.83 1.75 2.08 1.18 4.50 1.32 3.25 1.03 10.00 1.10 6.30 1.03 10.00 1.02 12.00 1.01 12.50
12.00 1.00 10.75 1.01 5.05 1.16 4.20 1.23 2.53 1.58 1.98 1.83 1.61 2.25 1.32 3.14 1.23 3.64 1.09 5.90 1.05 7.40
6.81 1.11 2.08 1.79 1.72 2.17 1.35 3.25 1.94 1.93 1.19 4.88 1.45 2.83 1.59 2.42 1.44 2.86 1.16 5.38 1.22 4.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.45 1.52 1.04 9.00 1.23 3.95 1.04 9.00
3.45 1.31 2.43 1.56 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
2.16 1.73 1.77 2.09 1.38 3.11 1.26 3.94 1.61 2.37 1.41 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.20
5.30 1.16 3.85 1.26 2.08 1.75 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Стабек 0:3 Мольде онлайн

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