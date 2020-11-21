Стандард
1:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Морис Дюфран
Эйпен
1:0
35' ГолБокади Мервей
1:1
36' ГолПревляк Смаил
41' Желтая карточкаШамир Эден
42' Вторая желтая карточкаШамир Эден
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
15
Шамир
Эден
23
Мьянге
Сенна
39
Каембе
Эдо
34
Н'Дри
Конан
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
7 Чоп ДуйеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жанс ЛоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Н'Дри КонанНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Баби АмараНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
35'
1:0
36'
1:1
41'
42'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лестьенн Максим
|2
|0.15
|2.
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.15
|3.
|Бастьен Самюэль
|2
|0.15
|4.
|Уларе Обби
|2
|0.15
|5.
|Раскин Николас
|1
|0.08
|6.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.08
|7.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.08
|8.
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.08
|9.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.08
|10.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.08
|11.
|Мулека Джексон
|1
|0.08
|12.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|13.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|14.
|Лайфис Константинос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгой Жульен
|3
|0.25
|2.
|Мусона Ноуледж
|2
|0.17
|3.
|Превляк Смаил
|2 (1)
|0.17
|4.
|Эрис Жонатан
|1
|0.08
|5.
|Колс Йенс
|1
|0.08
|6.
|Кох Менно
|1
|0.08
|7.
|Нуху Айзек
|1
|0.08
|8.
|Адриано Коррея
|0
|0
|9.
|Петерс Стеф
|0
|0
|10.
|Коне Мамаду
|0
|0
|11.
|Н'Дри Конан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|3
|1
|2.
|Раскин Николас
|4
|0
|3.
|Николя Гавори
|2
|1
|4.
|Фаи Коллинс
|3
|0
|5.
|Уларе Обби
|3
|0
|6.
|Лайфис Константинос
|2
|0
|7.
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|8.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|9.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|10.
|Шамир Эден
|1
|0
|11.
|Войвода Мергим
|1
|0
|12.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|13.
|Павлович Дамьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|4
|0
|2.
|Колс Йенс
|4
|0
|3.
|Адриано Коррея
|3
|0
|4.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|5.
|Амат Хорди
|3
|0
|6.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|7.
|Коне Мамаду
|2
|0
|8.
|Кох Менно
|2
|0
|9.
|Эрис Жонатан
|0
|1
|10.
|Бек Андреас
|1
|0
|11.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|12.
|Превляк Смаил
|1
|0
|13.
|Нгой Жульен
|1
|0
|14.
|Каембе Эдо
|1
|0
|15.
|Н'Дри Конан
|1
|0
|16.
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стандард
|0
|0
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
|46.67% (7)
|Эйпен
|9.09% (1)
|0
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +11 =4 -5Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард
Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард Стандард 1:0 Серкль Брюгге Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =8 -6Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге
Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен
Последние игры между собой
Стандард: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Эйпен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|16 - 10
|25
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|3.
|Брюгге
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 11
|23
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|33 - 30
|22
|5.
|Генк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|22 - 16
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|17 - 18
|15
|11.
|Остенде
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|12.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 20
|13
|13.
|Эйпен
|0:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 18
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|15.
|Мехелен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 27
|5
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
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