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Стандард
2:2
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
1:0
34' Гол
Бокади Мервей
1:1
36' Гол
Превляк Смаил
40' Желтая карточка
Шамир Эден
44' Красная карточка
Шамир Эден
1:2
57' Гол
Петерс Стеф
2:2
90' Гол
Бодар Арно
90'+8
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
24
Николя
Гавори
15
Шамир
Эден
20
Бокади
Мервей
28
Бастьен
Самюэль
9
Уларе
Обби
32
Баликвиша
Мишель-Анже
22
Лестьенн
Максим
1
Де
Волф
Ортвин
23
Мьянге
Сенна
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
21
Адриано
Коррея
39
Каембе
Эдо
8
Петерс
Стеф
18
Схоутерден
Нильс
7
Нгой
Жульен
9
Превляк
Смаил
34
Н'Дри
Конан
Стандард
4-3-3
Эйпен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лестьенн Максим 2 0.15
2. Амалла Селим 2 (1) 0.15
3. Бастьен Самюэль 2 0.15
4. Уларе Обби 2 0.15
5. Раскин Николас 1 0.08
6. Авенатти Фелипе 1 0.08
7. Николя Гавори 1 (1) 0.08
8. Дюссенн Ноэ 1 0.08
9. Бокади Мервей 1 0.08
10. Бодар Арно 1 0.08
11. Баликвиша Вильям 1 0.08
12. Баликвиша Мишель-Анже 1 0.08
13. Мулека Джексон 1 0.08
14. Фаи Коллинс 0 0
15. Чоп Дуйе 0 0
16. Лайфис Константинос 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгой Жульен 3 0.25
2. Превляк Смаил 3 (1) 0.25
3. Мусона Ноуледж 2 0.17
4. Петерс Стеф 1 0.08
5. Эрис Жонатан 1 0.08
6. Колс Йенс 1 0.08
7. Кох Менно 1 0.08
8. Нуху Айзек 1 0.08
9. Адриано Коррея 0 0
10. Коне Мамаду 0 0
11. Н'Дри Конан 0 0

Карточки

Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 3 1
2. Раскин Николас 4 0
3. Николя Гавори 2 1
4. Шамир Эден 2 1
5. Фаи Коллинс 3 0
6. Уларе Обби 3 0
7. Лайфис Константинос 2 0
8. Тапсоба Абдул 2 0
9. Лестьенн Максим 1 0
10. Авенатти Фелипе 1 0
11. Войвода Мергим 1 0
12. Ванхесден Зиньо 1 0
13. Павлович Дамьян 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 4 0
2. Колс Йенс 4 0
3. Адриано Коррея 3 0
4. Мусона Ноуледж 3 0
5. Амат Хорди 3 0
6. Пулен Бенуа 2 0
7. Коне Мамаду 2 0
8. Кох Менно 2 0
9. Эрис Жонатан 0 1
10. Бек Андреас 1 0
11. Васкес Виктор II 1 0
12. Превляк Смаил 1 0
13. Нгой Жульен 1 0
14. Каембе Эдо 1 0
15. Н'Дри Конан 1 0
16. Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стандард 0 0 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 47.06% (8)
 Эйпен 7.69% (1) 0 30.77% (4) 30.77% (4) 7.69% (1) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард
Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард Стандард 1:0 Серкль Брюгге Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге
Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен

Последние игры между собой

Стандард: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Эйпен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Эйпен 1:2 Стандард Первый дивизион А Стандард 3:0 Эйпен Первый дивизион А Стандард 3:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Стандард Первый дивизион А
Стандард 3:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:1 Стандард Первый дивизион А Эйпен 2:2 Стандард Лига Про Стандард 3:0 Эйпен Лига Про Эйпен 0:1 Стандард Премьер-лига Стандард 1:3 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
2. Брюгге Заявка 12 7 2 3 28 - 11 23
3. Стандард Заявка 13 6 5 2 17 - 12 23
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 7 1 4 33 - 30 22
5. Генк Заявка 12 6 4 2 22 - 16 22
6. Антверпен 0:0 Заявка 13 6 4 3 22 - 16 22
7. Андерлехт Заявка 12 5 6 1 22 - 16 21
8. АХ Лёвен Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
10. Остенде 0:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
11. Кортрейк Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
12. Гент Заявка 12 4 1 7 20 - 20 13
13. Эйпен Заявка 12 2 7 3 13 - 19 13
14. Зульте-Варегем Заявка 12 3 2 7 15 - 26 11
15. Мехелен Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
16. Сент-Трюйден Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
17. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 11 1 3 7 14 - 27 6
18. Мускрон-Перювельз Заявка 9 0 3 6 3 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    УДАЛЕНИЕ! - Шамир Эден увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    40'
    Шамир Эден получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Бокади Мервей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 19.00 4.50 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.45 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.58 3.52
  4.21 2.53 2.42

Самый высокий коэффициент на матч «Стандард» – «Эйпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стандард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стандард» – «Эйпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 8.10 1.06 3.35 1.29 2.65 1.48 2.14 1.71 1.89 1.91 1.69 2.17 1.45 2.65 1.31 3.30 1.13 5.50 1.10 6.00 1.02 11.50 1.02 11.00 0.00 18.50
9.30 1.02 8.40 1.04 3.40 1.30 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.13 5.30 1.09 6.05 1.00 10.75
6.42 1.13 2.43 1.60 2.12 1.77 1.81 2.08 1.59 2.44 4.59 1.21 1.61 2.41 3.21 1.37 2.00 1.86 1.32 3.45 1.63 2.36 1.39 3.14 1.25 4.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.87 1.40 2.80 1.12 5.70
3.00 1.39 1.95 1.85 1.44 2.79 1.14 5.85 1.10 7.20
1.77 2.12 1.48 2.77 1.18 5.09 1.44 2.91 1.43 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.69 2.14 1.27 3.60
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.19 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.04
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Стандард 2:2 Эйпен онлайн

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