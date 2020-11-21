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Атромитос
1:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
0:1
4' Гол
Anthony Fatjon
12' Желтая карточка
Матич Боян
22' Желтая карточка
Галвао Лукас
36' Желтая карточка
Dias VII
1:1
37' Пенальти
Giorgos Manousos
42'
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
4
Dimitrios
Goutas
3
Галвао
Лукас
19
Кивракидис
Кириакос
9
Giorgos
Manousos
6
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
77
Христодулопулос
Лазарос
23
Konstantinos
Kotsopoulos
99
Матич
Боян
13
Верхульст
Давино
5
Dias
VII
4
Christos
Lisgaras
2
Бручич
Карло
7
Israel
Coll
64
Anthony
Fatjon
6
Dimos
Baxevanidis
3
Хухумис
Диамантис
26
Мунье
Антони
10
Томас
Бединелли
9
Иоаннидис
Николаос
Атромитос
4-4-1-1
Аполлон Смирнис
3-4-2-1

Ход матча

4'
0:1
Anthony Fatjon
(Томас Бединелли)
12'
Матич Боян
 
22'
Галвао Лукас
 
36'
 
Dias VII
37'
Giorgos Manousos
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 2 (1) 0.22
2. Dimitrios Goutas 2 0.22
3. Христодулопулос Лазарос 1 0.11
4. Konstantinos Kotsopoulos 1 0.11
5. Гало Родриго 0 0
6. Н'Сикулу Кларк 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anthony Fatjon 2 (1) 0.29
2. Sotiris Tsiloulis 1 0.14
3. Иоаннидис Николаос 1 0.14
4. Savvas Tsambouris 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 2 1
2. Матич Боян 2 1
3. Саломон Патрик 3 0
4. Муньис Хуан 1 1
5. Josip Tomasevic III 2 0
6. Христодулопулос Лазарос 1 0
7. Бусуладжич Азер 1 0
8. Гало Родриго 1 0
9. Рабельо Бриан 1 0
10. Янниотис Андреас 1 0
11. Dimitrios Goutas 1 0
12. Харисис Харилаос 1 0
13. Агайев Амир 1 0
14. Stefanos Stroungis 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Savvas Tsambouris 3 0
2. Christos Lisgaras 3 0
3. Marc Fernandez 2 0
4. Бручич Карло 2 0
5. Сливка Выкинтас 2 0
6. Anthony Fatjon 2 0
7. Dias VII 2 0
8. Vasilios Vitlis 2 0
9. Томас Бединелли 1 0
10. Dimos Baxevanidis 1 0
11. Sotiris Tsiloulis 1 0
12. Иоаннидис Николаос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 50% (3)
 Аполлон Смирнис 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос
Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина
Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис АОК Керкира 0:2 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Кубок Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Кубок Аполлон Смирнис 1:1 Атромитос Суперлига
Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 2:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 5 1 0 14 - 1 16
2. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
3. ПАОК 7 4 3 0 12 - 4 15
4. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Астерас 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Атромитос 0:1 9 3 2 4 7 - 12 11
8. ПАС Янина 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Панатинаикос 8 2 3 3 7 - 7 9
10. Аполлон Смирнис 1:0 7 2 0 5 4 - 9 6
11. ОФИ 8 1 3 4 8 - 14 6
12. Лариса 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Панетоликос 8 0 4 4 3 - 11 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Аполлон Смирнис
4.18
3.30
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.30 4.60
  4.18 2.99 2.06

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.75 1.46 2.40 1.58 2.05 1.80 2.63 1.48 2.06 1.77 1.81 2.02 1.54 2.47 1.41 2.87 1.52 2.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.54 1.53 2.08 1.77 1.61 2.35 1.39 3.03 1.63 2.28 1.37 3.07 1.45 2.73
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