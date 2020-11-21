Атромитос
2:2
Конец матча
Стадион: Перистери
Аполлон Смирнис
0:1
4' ГолAnthony Fatjon
12' Желтая карточкаМатич Боян
22' Желтая карточкаГалвао Лукас
36' Желтая карточкаDias VII
1:1
37' ПенальтиGiorgos Manousos
45' Желтая карточкаAnthony Fatjon
1:2
47' ГолИоаннидис Николаос
63' Желтая карточкаБручич Карло
70' Желтая карточкаКитоко Ричи
2:2
72' ПенальтиGiorgos Manousos
78' Желтая карточкаРабельо Бриан
83' Желтая карточкаСаломон Патрик
12
Гало
Родриго
99
Матич
Боян
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Матич БоянНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
11 Варкас ЯннисНападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
4'
12'
22'
36'
37'
1:1
45'
47'
63'
70'
72'
2:2
78'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 6
-
13 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
25 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Manousos
|4 (3)
|0.44
|2.
|Dimitrios Goutas
|2
|0.22
|3.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.11
|4.
|Konstantinos Kotsopoulos
|1
|0.11
|5.
|Гало Родриго
|0
|0
|6.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иоаннидис Николаос
|2
|0.29
|2.
|Anthony Fatjon
|2 (1)
|0.29
|3.
|Sotiris Tsiloulis
|1
|0.14
|4.
|Savvas Tsambouris
|0
|0
|5.
|Томас Бединелли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саломон Патрик
|4
|0
|2.
|Рисванис Спирос
|2
|1
|3.
|Матич Боян
|2
|1
|4.
|Муньис Хуан
|1
|1
|5.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|6.
|Josip Tomasevic III
|2
|0
|7.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|8.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|9.
|Гало Родриго
|1
|0
|10.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|11.
|Dimitrios Goutas
|1
|0
|12.
|Харисис Харилаос
|1
|0
|13.
|Агайев Амир
|1
|0
|14.
|Галвао Лукас
|1
|0
|15.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Savvas Tsambouris
|3
|0
|2.
|Christos Lisgaras
|3
|0
|3.
|Бручич Карло
|3
|0
|4.
|Anthony Fatjon
|3
|0
|5.
|Dias VII
|3
|0
|6.
|Marc Fernandez
|2
|0
|7.
|Сливка Выкинтас
|2
|0
|8.
|Vasilios Vitlis
|2
|0
|9.
|Китоко Ричи
|1
|0
|10.
|Томас Бединелли
|1
|0
|11.
|Dimos Baxevanidis
|1
|0
|12.
|Sotiris Tsiloulis
|1
|0
|13.
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Аполлон Смирнис
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +10 =5 -5Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос
Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +10 =1 -9Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина
Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис АОК Керкира 0:2 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|2.
|Арис Салоники
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|ПАОК
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|4.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|5.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Атромитос
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|7.
|Астерас
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|ПАС Янина
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Панатинаикос
|0:1
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|10.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Лариса
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Панетоликос
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|14.
|Ламия
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|9.00
|2.95
|1.60
|
|6.06
|1.22
|10.04
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