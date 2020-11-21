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Атромитос
2:2
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
0:1
4' Гол
Anthony Fatjon
12' Желтая карточка
Матич Боян
22' Желтая карточка
Галвао Лукас
36' Желтая карточка
Dias VII
1:1
37' Пенальти
Giorgos Manousos
45' Желтая карточка
Anthony Fatjon
1:2
47' Гол
Иоаннидис Николаос
63' Желтая карточка
Бручич Карло
70' Желтая карточка
Китоко Ричи
2:2
72' Пенальти
Giorgos Manousos
78' Желтая карточка
Рабельо Бриан
83' Желтая карточка
Саломон Патрик
90'+9
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
4
Dimitrios
Goutas
3
Галвао
Лукас
19
Кивракидис
Кириакос
9
Giorgos
Manousos
6
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
77
Христодулопулос
Лазарос
23
Konstantinos
Kotsopoulos
99
Матич
Боян
13
Верхульст
Давино
5
Dias
VII
4
Christos
Lisgaras
2
Бручич
Карло
7
Israel
Coll
64
Anthony
Fatjon
6
Dimos
Baxevanidis
3
Хухумис
Диамантис
26
Мунье
Антони
10
Томас
Бединелли
9
Иоаннидис
Николаос
Атромитос
4-4-1-1
Аполлон Смирнис
3-4-2-1

Ход матча

4'
0:1
Anthony Fatjon
(Томас Бединелли)
12'
Матич Боян
 
22'
Галвао Лукас
 
36'
 
Dias VII
37'
Giorgos Manousos
1:1
45'
 
Anthony Fatjon
47'
1:2
Иоаннидис Николаос
57'
Рабельо Бриан
Матич Боян
 
58'
Бусуладжич Азер
Харисис Харилаос
 
60'
 
Savvas Tsambouris
Хухумис Диамантис
60'
 
Китоко Ричи
Мунье Антони
63'
 
Бручич Карло
70'
 
Китоко Ричи
72'
Giorgos Manousos
2:2
78'
Н'Сикулу Кларк
Konstantinos Kotsopoulos
 
78'
Рабельо Бриан
 
81'
 
Marc Fernandez
Israel Coll
82'
 
Сливка Выкинтас
Anthony Fatjon
83'
Саломон Патрик
 
87'
Josip Tomasevic III
Кивракидис Кириакос
 
87'
Умбидес Хавьер
Саломон Патрик
 
88'
 
Дауда Абиола
Иоаннидис Николаос

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 6
  • 13 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 25 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 4 (3) 0.44
2. Dimitrios Goutas 2 0.22
3. Христодулопулос Лазарос 1 0.11
4. Konstantinos Kotsopoulos 1 0.11
5. Гало Родриго 0 0
6. Н'Сикулу Кларк 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иоаннидис Николаос 2 0.29
2. Anthony Fatjon 2 (1) 0.29
3. Sotiris Tsiloulis 1 0.14
4. Savvas Tsambouris 0 0
5. Томас Бединелли 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Саломон Патрик 4 0
2. Рисванис Спирос 2 1
3. Матич Боян 2 1
4. Муньис Хуан 1 1
5. Рабельо Бриан 2 0
6. Josip Tomasevic III 2 0
7. Христодулопулос Лазарос 1 0
8. Бусуладжич Азер 1 0
9. Гало Родриго 1 0
10. Янниотис Андреас 1 0
11. Dimitrios Goutas 1 0
12. Харисис Харилаос 1 0
13. Агайев Амир 1 0
14. Галвао Лукас 1 0
15. Stefanos Stroungis 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Savvas Tsambouris 3 0
2. Christos Lisgaras 3 0
3. Бручич Карло 3 0
4. Anthony Fatjon 3 0
5. Dias VII 3 0
6. Marc Fernandez 2 0
7. Сливка Выкинтас 2 0
8. Vasilios Vitlis 2 0
9. Китоко Ричи 1 0
10. Томас Бединелли 1 0
11. Dimos Baxevanidis 1 0
12. Sotiris Tsiloulis 1 0
13. Иоаннидис Николаос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3)
 Аполлон Смирнис 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос
Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина
Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис АОК Керкира 0:2 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Кубок Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Кубок Аполлон Смирнис 1:1 Атромитос Суперлига
Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 2:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 7 6 1 0 15 - 1 19
2. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
3. ПАОК 7 4 3 0 12 - 4 15
4. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Атромитос 9 3 3 3 9 - 13 12
7. Астерас 7 3 2 2 8 - 8 11
8. ПАС Янина 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Панатинаикос 0:1 9 2 3 4 7 - 8 9
10. ОФИ 8 1 3 4 8 - 14 6
11. Лариса 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Аполлон Смирнис 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Панетоликос 8 0 4 4 3 - 11 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Fatjon Andoni получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Йоргос Манусос из команды Атромитос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    36'
    Luiz Gustavo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Матич Боян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Fatjon Andoni бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 2.95 1.60
  6.06 1.22 10.04

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5 4.75 4.75
2.75 1.46 2.40 1.58 2.05 1.80 2.63 1.48 3.05 1.37 2.51 1.53 1.95 1.88 1.57 2.41 1.40 2.93 1.25 3.85 1.12 5.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.54 1.53 2.08 1.77 1.61 2.35 1.39 3.03 1.63 2.28 1.37 3.07 1.45 2.73
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