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Специя
 
Позже

Стадион:
Аталанта
94
Проведель
Иван
Матьелло
Федерико
19
Терци
Клаудио
22
Хабот
Юлиан
20
Бастони
Симоне
24
Эстевес
Науэль
8
Риччи
Матео
27
Дейола
Алессандро
80
Агудело
Кевин
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
88
Пашалич
Марио
10
Гомес
Алехандро
7
Ламмерс
Сэм
Специя
4-3-3
Аталанта
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 3 0.43
2. Нзола М'Бала 2 0.29
3. Побега Томмазо 2 0.29
4. Фариас Диего 1 0.14
5. Верде Даниэле 1 0.14
6. Хабот Юлиан 1 0.14
7. Агудело Кевин 1 0.14
8. Гьяси Эммануэль 0 0
9. Терци Клаудио 0 0
10. Рафаэл Биттенкур 0 0
11. Бартоломей Паоло 0 0
12. Риччи Матео 0 0
13. Бастони Симоне 0 0
14. Эстевес Науэль 0 0
15. Феррер Сальвадор 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 0.57
2. Муриэль Луис 4 0.57
3. Сапата Дуван 2 (1) 0.29
4. Хатебур Ханс 2 0.29
5. Ламмерс Сэм 2 0.29
6. Госенс Робин 1 0.14
7. Пашалич Марио 1 0.14
8. Де Рон Мартен 1 0.14
9. Миранчук Алексей 1 0.14
10. Паломино Хосе 0 0
11. Малиновский Руслан 0 0
12. Фройлер Ремо 0 0
13. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 1 1
2. Эстевес Науэль 2 0
3. Хабот Юлиан 2 0
4. Феррер Сальвадор 2 0
5. Зут Йерун 1 0
6. Фариас Диего 1 0
7. Сала Джакопо 1 0
8. Гьяси Эммануэль 1 0
9. Дейола Алессандро 1 0
10. Бартоломей Паоло 1 0
11. Риччи Матео 1 0
12. Бастони Симоне 1 0
13. Рамос Хуан 1 0
14. Агудело Кевин 1 0
15. Побега Томмазо 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Джимсити Берат 3 0
2. Толой Рафаэл 2 0
3. Фройлер Ремо 2 0
4. Паломино Хосе 1 0
5. Малиновский Руслан 1 0
6. Мохика Хоан 1 0
7. Хатебур Ханс 1 0
8. Кальдара Маттиа 1 0
9. Госенс Робин 1 0
10. Ромеро Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 0 36.36% (4) 27.27% (3) 0 27.27% (3) 9.09% (1)
 Аталанта 16.67% (3) 16.67% (3) 33.33% (6) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя
Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс
Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория

Последние игры между собой

Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аталанта 2:0 Специя Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
4. Рома Заявка 7 4 2 1 16 - 11 14
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
6. Аталанта Заявка 7 4 1 2 18 - 14 13
7. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
8. Интер Милан Заявка 7 3 3 1 16 - 11 12
9. Верона Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 7 2 0 5 11 - 13 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Торино Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Специя 0.7% (1)
    X 4.8% (7)
    Аталанта 94.6% (139)
    Все прогнозы
    1.73 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Аталанта
    8.40
    5.75
    1.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.90 5.15 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 8.10 5.70 1.36
    Бонус: 5 000 ₽ 8.40 5.75 1.36
      8.15 5.69 1.37

    Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
    25.00 0.00 15.00 0.00 5.90 1.11 5.00 1.15 2.90 1.41 2.37 1.63 2.05 1.84 1.82 2.06 1.75 2.15 1.47 2.70 1.33 3.30 1.16 5.20 1.12 5.60 1.04 9.30 1.03 9.40 1.01 15.50 0.00 14.50
    6.40 1.12 5.50 1.16 2.91 1.42 2.34 1.61 1.83 2.08 1.47 2.72 1.35 3.26 1.17 5.25 1.14 6.00 1.05 10.75
    7.26 1.12 3.04 1.42 2.73 1.51 2.40 1.63 2.04 1.87 1.81 2.09 1.65 2.36 1.52 2.68 1.35 3.40 1.15 6.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.40 1.78 2.04 1.38 3.25
    4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
    3.15 1.40 2.20 1.74 1.83 2.09 1.59 2.50 1.35 3.44
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.20 1.63 1.64 2.18 1.38 2.90
    4.45 1.21 2.24 1.65 1.67 2.21 1.40 2.95 1.16 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.18
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
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    Прогнозы на матч Специя - Аталанта

    Исход игры
    Специя
    0.7% (1)
    Ничья
    4.8% (7)
    Аталанта
    94.6% (139)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.17% (109)
    Меньше
    24.83% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    75.17% (109)
    Нет
    24.83% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    44.9% (66)
    1:3 Аталанта
    18.4% (27)
    0:2 Аталанта
    16.3% (24)
    1:1 Ничья
    4.1% (6)
    1:4 Аталанта
    3.4% (5)
    0:3 Аталанта
    3.4% (5)
    0:1 Аталанта
    2.7% (4)
    2:3 Аталанта
    2% (3)
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