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Специя
 
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Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 3 0.43
2. Нзола М'Бала 2 0.29
3. Побега Томмазо 2 0.29
4. Фариас Диего 1 0.14
5. Верде Даниэле 1 0.14
6. Хабот Юлиан 1 0.14
7. Агудело Кевин 1 0.14
8. Гьяси Эммануэль 0 0
9. Терци Клаудио 0 0
10. Рафаэл Биттенкур 0 0
11. Бартоломей Паоло 0 0
12. Риччи Матео 0 0
13. Бастони Симоне 0 0
14. Эстевес Науэль 0 0
15. Феррер Сальвадор 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 0.57
2. Муриэль Луис 4 0.57
3. Сапата Дуван 2 (1) 0.29
4. Хатебур Ханс 2 0.29
5. Ламмерс Сэм 2 0.29
6. Госенс Робин 1 0.14
7. Пашалич Марио 1 0.14
8. Де Рон Мартен 1 0.14
9. Миранчук Алексей 1 0.14
10. Паломино Хосе 0 0
11. Малиновский Руслан 0 0
12. Фройлер Ремо 0 0
13. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 1 1
2. Эстевес Науэль 2 0
3. Хабот Юлиан 2 0
4. Феррер Сальвадор 2 0
5. Зут Йерун 1 0
6. Фариас Диего 1 0
7. Сала Джакопо 1 0
8. Гьяси Эммануэль 1 0
9. Дейола Алессандро 1 0
10. Бартоломей Паоло 1 0
11. Риччи Матео 1 0
12. Бастони Симоне 1 0
13. Рамос Хуан 1 0
14. Агудело Кевин 1 0
15. Побега Томмазо 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Джимсити Берат 3 0
2. Толой Рафаэл 2 0
3. Фройлер Ремо 2 0
4. Паломино Хосе 1 0
5. Малиновский Руслан 1 0
6. Мохика Хоан 1 0
7. Хатебур Ханс 1 0
8. Кальдара Маттиа 1 0
9. Госенс Робин 1 0
10. Ромеро Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 0 36.36% (4) 27.27% (3) 0 27.27% (3) 9.09% (1)
 Аталанта 16.67% (3) 16.67% (3) 33.33% (6) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя
Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс
Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория

Последние игры между собой

Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аталанта 2:0 Специя Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
4. Рома Заявка 7 4 2 1 16 - 11 14
5. Аталанта Заявка 7 4 1 2 18 - 14 13
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
7. Интер Милан Заявка 7 3 3 1 16 - 11 12
8. Верона Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
9. Лацио Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 7 2 0 5 11 - 13 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Торино Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 22 часа 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Специя 1.6% (1)
    X 3.2% (2)
    Аталанта 95.2% (60)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Аталанта
    6.51
    5.40
    1.47
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.00 4.90 1.47
    Бонус: 5 000 ₽ 6.40 5.30 1.42
    Бонус: 5 000 ₽ 6.35 5.40 1.46
      6.51 5.16 1.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.40 1.08 5.50 1.13 3.15 1.36 2.46 1.52 2.12 1.72 1.93 1.93 1.75 2.15 1.58 2.50 1.39 3.00 1.20 4.60 1.17 5.10 1.06 8.40
    7.00 1.10 6.15 1.13 3.15 1.37 2.60 1.51 1.97 1.93 1.57 2.43 1.41 2.95 1.20 4.70 1.17 5.20 1.07 9.00
    7.56 1.11 3.25 1.38 2.61 1.55 2.19 1.74 1.95 1.95 1.76 2.18 1.57 2.56 1.40 3.14 1.17 5.66
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.37 1.84 1.97 1.38 3.15
    4.60 1.20 3.15 1.36 1.87 1.93 1.38 3.04 1.27 3.76
    3.27 1.38 2.25 1.71 1.87 2.05 1.62 2.44 1.38 3.31
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.33 1.52 1.74 2.02 1.47 2.70
    5.05 1.17 2.38 1.58 1.78 2.04 1.44 2.79 1.19 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.51 2.48
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.48
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    Прогнозы на матч Специя - Аталанта

    Исход игры
    Специя
    1.6% (1)
    Ничья
    3.2% (2)
    Аталанта
    95.2% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.05% (47)
    Меньше
    22.95% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    72.13% (44)
    Нет
    27.87% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    46% (29)
    0:2 Аталанта
    15.9% (10)
    1:3 Аталанта
    14.3% (9)
    0:3 Аталанта
    4.8% (3)
    2:3 Аталанта
    3.2% (2)
    1:4 Аталанта
    3.2% (2)
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