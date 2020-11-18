Специя
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Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Аталанта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|3
|0.43
|2.
|Нзола М'Бала
|2
|0.29
|3.
|Побега Томмазо
|2
|0.29
|4.
|Фариас Диего
|1
|0.14
|5.
|Верде Даниэле
|1
|0.14
|6.
|Хабот Юлиан
|1
|0.14
|7.
|Агудело Кевин
|1
|0.14
|8.
|Гьяси Эммануэль
|0
|0
|9.
|Терци Клаудио
|0
|0
|10.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|11.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|12.
|Риччи Матео
|0
|0
|13.
|Бастони Симоне
|0
|0
|14.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|15.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|4
|0.57
|2.
|Муриэль Луис
|4
|0.57
|3.
|Сапата Дуван
|2 (1)
|0.29
|4.
|Хатебур Ханс
|2
|0.29
|5.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.29
|6.
|Госенс Робин
|1
|0.14
|7.
|Пашалич Марио
|1
|0.14
|8.
|Де Рон Мартен
|1
|0.14
|9.
|Миранчук Алексей
|1
|0.14
|10.
|Паломино Хосе
|0
|0
|11.
|Малиновский Руслан
|0
|0
|12.
|Фройлер Ремо
|0
|0
|13.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|1
|1
|2.
|Эстевес Науэль
|2
|0
|3.
|Хабот Юлиан
|2
|0
|4.
|Феррер Сальвадор
|2
|0
|5.
|Зут Йерун
|1
|0
|6.
|Фариас Диего
|1
|0
|7.
|Сала Джакопо
|1
|0
|8.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|9.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|10.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|11.
|Риччи Матео
|1
|0
|12.
|Бастони Симоне
|1
|0
|13.
|Рамос Хуан
|1
|0
|14.
|Агудело Кевин
|1
|0
|15.
|Побега Томмазо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джимсити Берат
|3
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|2
|0
|3.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|4.
|Паломино Хосе
|1
|0
|5.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|6.
|Мохика Хоан
|1
|0
|7.
|Хатебур Ханс
|1
|0
|8.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|9.
|Госенс Робин
|1
|0
|10.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|0
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Аталанта
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +9 =4 -7Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя
Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс
Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория
Последние игры между собой
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|5.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 14
|13
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 6
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|9.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 13
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|6.40
|1.08
|5.50
|1.13
|3.15
|1.36
|2.46
|1.52
|2.12
|1.72
|1.93
|1.93
|1.75
|2.15
|1.58
|2.50
|1.39
|3.00
|1.20
|4.60
|1.17
|5.10
|1.06
|8.40
|
|7.00
|1.10
|6.15
|1.13
|3.15
|1.37
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.97
|1.93
|—
|—
|1.57
|2.43
|1.41
|2.95
|1.20
|4.70
|1.17
|5.20
|1.07
|9.00
|
|7.56
|1.11
|—
|—
|3.25
|1.38
|2.61
|1.55
|2.19
|1.74
|1.95
|1.95
|1.76
|2.18
|1.57
|2.56
|1.40
|3.14
|—
|—
|1.17
|5.66
|—
|—
Прогнозы на матч Специя - Аталанта
Исход игры
Специя
1.6% (1)
Ничья
3.2% (2)
Аталанта
95.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
77.05% (47)
Меньше
22.95% (14)
Обе команды забьют
Да
72.13% (44)
Нет
27.87% (17)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
46% (29)
0:2 Аталанта
15.9% (10)
1:3 Аталанта
14.3% (9)
0:3 Аталанта
4.8% (3)
2:3 Аталанта
3.2% (2)
1:4 Аталанта
3.2% (2)
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