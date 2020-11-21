  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
Васланд-Беверен
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
4' Желтая карточка
Витиньо Виктор II
21'
1
Яккерс
Нордин
3
Схонбарт
Брендан
7
Вигель
Андреас
11
Эффорд
Джозеф
4
Манджек
Жорж
17
Койта
Абубакари
6
Бертоне
Леонардо
18
Хейманс
Дан
99
Фрай
Микаэль
26
Вукотич
Александар
22
Вукчевич
Андрия
1
Дидийон
Томас
41
Бьянкон
Жулиан
24
Марселен
Жан
4
Таравель
Жереми
2
Витиньо
Виктор
II
42
Лопес
Леонардо
20
Оггас
Кевин
98
Кануте
Франк
11
Мусаба
Антони
9
Угбо
Ике
10
Хотич
Дино
Васланд-Беверен
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-3-3

Ход матча

4'
 
Витиньо Виктор II

Бомбардиры внутри турнира

Васланд-Беверен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хейманс Дан 6 0.55
2. Эффорд Джозеф 2 0.18
3. Схрейверс Юр 1 0.09
4. Фрай Микаэль 1 0.09
5. Сюла Дин 1 0.09
6. Синани Данел 1 0.09
7. Койта Абубакари 1 0.09
8. Вукотич Александар 1 0.09
9. Альбанезе Алессандро 0 0
10. Вигель Андреас 0 0
11. Бертоне Леонардо 0 0
12. Вукчевич Андрия 0 0
13. Бизимана Джихад 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 5 (1) 0.42
2. Хотич Дино 3 (1) 0.25
3. Мусаба Антони 2 0.17
4. Мбенза Гай 2 0.17
5. Азар Килиан 1 0.08
6. Витиньо Виктор II 1 0.08
7. Кануте Франк 1 0.08
8. Марселен Жан 1 0.08
9. Сомерс Тибо 1 0.08
10. Таравель Жереми 0 0
11. Оггас Кевин 0 0
12. Велковски Димитар 0 0
13. Ванхутт Шарль 0 0

Карточки

Васланд-Беверен
# Игрок      
1. Вукотич Александар 5 0
2. Кауфриз Максимилиано 2 1
3. Вуйтенс Дрис 2 0
4. Вигель Андреас 2 0
5. Бертоне Леонардо 2 0
6. Вукчевич Андрия 2 0
7. Альбанезе Алессандро 2 0
8. Яккерс Нордин 1 0
9. Сюла Дин 1 0
10. Схрейверс Юр 1 0
11. Бизимана Джихад 1 0
12. Хейманс Дан 1 0
13. Хаммас Амин 1 0
14. Мертенс Йенте 1 0
15. Гамбоа Алексис 1 0
16. Схонбарт Брендан 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 5 0
2. Таравель Жереми 2 0
3. Хотич Дино 2 0
4. Азар Килиан 2 0
5. Бейтс Дэвид 2 0
6. Угбо Ике 1 0
7. Витиньо Виктор II 1 0
8. Кануте Франк 1 0
9. Марселен Жан 1 0
10. Ванхутт Шарль 1 0
11. Декостере Роббе 1 0
12. Бьянкон Жулиан 1 0
13. Мусаба Антони 1 0
14. Сомерс Тибо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Васланд-Беверен 28.57% (4) 7.14% (1) 0 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Серкль Брюгге 11.76% (2) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 5.88% (1) 41.18% (7)

Предыдущие игры

Васланд-Беверен Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:4 Гент Васланд-Беверен 3:0 Спарта Петегем Васланд-Беверен 1:1 Генк
Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 4:0 Льерс Кемпензонен Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:2 Стандард Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:2 Кнокке Сент-Трюйден 4:1 Васланд-Беверен ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Варегем 5:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Брюгге 2:1 Васланд-Беверен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге
Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Васланд-Беверен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Серкль Брюгге: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Первый дивизион А
Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Васланд-Беверен Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 0:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:2 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Васланд-Беверен Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
2. Брюгге Заявка 12 7 2 3 28 - 11 23
3. Стандард Заявка 13 6 5 2 17 - 12 23
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 7 1 4 33 - 30 22
5. Генк Заявка 12 6 4 2 22 - 16 22
6. Антверпен 0:0 Заявка 13 6 4 3 22 - 16 22
7. Андерлехт Заявка 12 5 6 1 22 - 16 21
8. АХ Лёвен Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
10. Остенде 0:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
11. Кортрейк Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
12. Гент Заявка 12 4 1 7 20 - 20 13
13. Эйпен Заявка 12 2 7 3 13 - 19 13
14. Зульте-Варегем Заявка 12 3 2 7 15 - 26 11
15. Мехелен Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
16. Сент-Трюйден Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
17. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 11 1 3 7 14 - 27 6
18. Мускрон-Перювельз Заявка 9 0 3 6 3 - 14 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Витиньо Виктор II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Васланд-Беверен
Ничья
Серкль Брюгге
3.80
4.10
2.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 4.10 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 4.10 1.87
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.94 1.87
  3.62 3.82 2.00

Самый высокий коэффициент на матч «Васланд-Беверен» – «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Васланд-Беверен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Васланд-Беверен» – «Серкль Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
18.00 0.00 12.00 1.01 4.90 1.15 4.10 1.22 2.44 1.52 2.15 1.70 1.97 1.84 1.74 2.08 1.60 2.33 1.31 3.25 1.23 3.85 1.10 6.40 1.08 7.10 1.01 13.00
12.75 1.00 13.00 1.01 5.05 1.17 4.20 1.23 2.44 1.62 1.87 1.93 1.59 2.30 1.31 3.20 1.19 3.74 1.06 6.85 1.05 7.50
4.67 1.21 2.69 1.50 2.24 1.69 2.00 1.88 1.75 2.16 1.58 2.46 1.48 2.77 1.22 4.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.52 1.63 2.28 1.23 3.85
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.16 5.30
3.24 1.37 2.67 1.50 2.09 1.79 1.66 2.30 1.47 2.79 1.42 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.03 1.72 1.53 2.41 1.32 3.20
5.20 1.17 3.76 1.27 2.03 1.84 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.49 2.48
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Где смотреть матч Васланд-Беверен 0:0 Серкль Брюгге онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный