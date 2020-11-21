Васланд-Беверен
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Фреетиель
Серкль Брюгге
4' Желтая карточкаВитиньо Виктор II
18
Хейманс
Дан
99
Фрай
Микаэль
24
Марселен
Жан
20
Оггас
Кевин
98
Кануте
Франк
9
Угбо
Ике
10
Хотич
Дино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
99 Фрай МикаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
23 Тчаха СержЗащитник
-
15 Вуйтенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
-
52 Схрейверс ЮрПолузащитник
- Нападающий
-
98 Сюла ДинНападающий
-
Главный тренер: Nicky Hayen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
10 Хотич ДиноНападающий
- Запасные игроки
-
18 Гобле МервейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Клемент Пол
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хейманс Дан
|6
|0.55
|2.
|Эффорд Джозеф
|2
|0.18
|3.
|Схрейверс Юр
|1
|0.09
|4.
|Фрай Микаэль
|1
|0.09
|5.
|Сюла Дин
|1
|0.09
|6.
|Синани Данел
|1
|0.09
|7.
|Койта Абубакари
|1
|0.09
|8.
|Вукотич Александар
|1
|0.09
|9.
|Альбанезе Алессандро
|0
|0
|10.
|Вигель Андреас
|0
|0
|11.
|Бертоне Леонардо
|0
|0
|12.
|Вукчевич Андрия
|0
|0
|13.
|Бизимана Джихад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|5 (1)
|0.42
|2.
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.25
|3.
|Мусаба Антони
|2
|0.17
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.17
|5.
|Азар Килиан
|1
|0.08
|6.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.08
|7.
|Кануте Франк
|1
|0.08
|8.
|Марселен Жан
|1
|0.08
|9.
|Сомерс Тибо
|1
|0.08
|10.
|Таравель Жереми
|0
|0
|11.
|Оггас Кевин
|0
|0
|12.
|Велковски Димитар
|0
|0
|13.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вукотич Александар
|5
|0
|2.
|Кауфриз Максимилиано
|2
|1
|3.
|Вуйтенс Дрис
|2
|0
|4.
|Вигель Андреас
|2
|0
|5.
|Бертоне Леонардо
|2
|0
|6.
|Вукчевич Андрия
|2
|0
|7.
|Альбанезе Алессандро
|2
|0
|8.
|Яккерс Нордин
|1
|0
|9.
|Сюла Дин
|1
|0
|10.
|Схрейверс Юр
|1
|0
|11.
|Бизимана Джихад
|1
|0
|12.
|Хейманс Дан
|1
|0
|13.
|Хаммас Амин
|1
|0
|14.
|Мертенс Йенте
|1
|0
|15.
|Гамбоа Алексис
|1
|0
|16.
|Схонбарт Брендан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|5
|0
|2.
|Таравель Жереми
|2
|0
|3.
|Хотич Дино
|2
|0
|4.
|Азар Килиан
|2
|0
|5.
|Бейтс Дэвид
|2
|0
|6.
|Угбо Ике
|1
|0
|7.
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|8.
|Кануте Франк
|1
|0
|9.
|Марселен Жан
|1
|0
|10.
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|11.
|Декостере Роббе
|1
|0
|12.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|13.
|Мусаба Антони
|1
|0
|14.
|Сомерс Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Васланд-Беверен
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|0
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Серкль Брюгге
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|41.18% (7)
Предыдущие игры
Васланд-Беверен Последние 20 матчей: +3 =2 -15Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:4 Гент Васланд-Беверен 3:0 Спарта Петегем Васланд-Беверен 1:1 Генк
Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 4:0 Льерс Кемпензонен Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:2 Стандард Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:2 Кнокке Сент-Трюйден 4:1 Васланд-Беверен ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Варегем 5:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Брюгге 2:1 Васланд-Беверен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +9 =1 -10Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге
Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Васланд-Беверен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Серкль Брюгге: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Васланд-Беверен Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 0:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:2 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Васланд-Беверен Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 11
|23
|3.
|Стандард
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 12
|23
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|33 - 30
|22
|5.
|Генк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|22 - 16
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|10.
|Остенде
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|12.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 20
|13
|13.
|Эйпен
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 19
|13
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|15.
|Мехелен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|17.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|14 - 27
|6
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
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