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Остенде
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Антверпен
0' 23'
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
33
Танье
Антон
4
Хендри
Джек
5
Теате
Артур
20
Матам
Тео
Ндика
26
Вандандриш
Кевин
6
Д'Арпино
Максим
18
Макгихан
Кэмерон
10
Сакала
Фэшн
7
Гейе
Махтар
46
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
21
Батубинсика
Дилан
4
Сек
Абдулай
6
Юклеред
Симен
38
Арун
Фарис
18
Хонгла
Мартин
30
Бута
11
Рафаэлов
Лиор
16
Геркенс
Питер
70
Мбокани
Дьёмерси
Остенде
5-3-2
Антверпен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 4 0.33
2. Гейе Махтар 4 (1) 0.33
3. Вандандриш Кевин 2 0.17
4. Макгихан Кэмерон 2 0.17
5. Д'Арпино Максим 1 0.08
6. Хендри Джек 1 0.08
7. Д'Хасе Робби 1 0.08
8. Теате Артур 1 0.08
9. Юльсагер Эндрю 0 0
10. Квасина Марко 0 0
11. Батай Йелле 0 0
12. Матам Тео Ндика 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 4 (1) 0.31
2. Мбокани Дьёмерси 4 0.31
3. Юклеред Симен 3 0.23
4. Сек Абдулай 2 0.15
5. Пий Джуниор 2 0.15
6. Арун Фарис 1 0.08
7. Геркенс Питер 1 0.08
8. Хонгла Мартин 1 0.08
9. Бенавенте Кристиан 1 0.08
10. Миёши Коджи 1 0.08
11. Нана Ампома 0 0
12. Бута 0 0
13. Ламкель Зе Дидье 0 0
14. Нсимба Брюни 0 0

Карточки

Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 6 2
2. Гейе Махтар 5 0
3. Макгихан Кэмерон 3 0
4. Сакала Фэшн 3 0
5. Д'Арпино Максим 3 0
6. Вандандриш Кевин 2 0
7. Юльсагер Эндрю 2 0
8. Матам Тео Ндика 2 0
9. Танье Антон 2 0
10. Теате Артур 2 0
11. Скуласон Ари 1 0
12. Квасина Марко 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Батубинсика Дилан 3 1
2. Арун Фарис 3 0
3. Де Лат Ричи 3 0
4. Бута 3 0
5. Мбокани Дьёмерси 2 0
6. Геркенс Питер 2 0
7. Хонгла Мартин 2 0
8. Верстрате Биргер 0 1
9. Рафаэлов Лиор 1 0
10. Де Паув Нилл 1 0
11. Миёши Коджи 1 0
12. Желен Жереми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Остенде 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 6.25% (1) 25% (4)
 Антверпен 20% (4) 10% (2) 15% (3) 10% (2) 15% (3) 30% (6)

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем
Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм
Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт

Последние игры между собой

Остенде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Антверпен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Антверпен 3:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:1 Антверпен Первый дивизион А Остенде 0:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:0 Остенде Первый дивизион А
Остенде 3:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 3:3 Остенде Первый дивизион А Антверпен 0:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:4 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:2 Остенде Кубок Антверпен 2:3 Остенде Товарищеские матчи Остенде 0:2 Антверпен Кубок Антверпен 0:2 Остенде Бельгийская вторая лига Остенде 2:1 Антверпен Бельгийская вторая лига Остенде 1:0 Антверпен 2-й класс Антверпен 1:1 Остенде 2-й класс Остенде 1:3 Антверпен 2-й класс Антверпен 1:0 Остенде 2-й класс Остенде 1:2 Антверпен 2-й класс Антверпен 0:3 Остенде 2-й класс Антверпен 3:1 Остенде 2-й класс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
2. Брюгге Заявка 12 7 2 3 28 - 11 23
3. Стандард Заявка 13 6 5 2 17 - 12 23
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 7 1 4 33 - 30 22
5. Генк Заявка 12 6 4 2 22 - 16 22
6. Антверпен 0:0 Заявка 13 6 4 3 22 - 16 22
7. Андерлехт Заявка 12 5 6 1 22 - 16 21
8. АХ Лёвен Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
10. Остенде 0:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
11. Кортрейк Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
12. Гент Заявка 12 4 1 7 20 - 20 13
13. Эйпен Заявка 12 2 7 3 13 - 19 13
14. Зульте-Варегем Заявка 12 3 2 7 15 - 26 11
15. Мехелен Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
16. Сент-Трюйден Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
17. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 11 1 3 7 14 - 27 6
18. Мускрон-Перювельз Заявка 9 0 3 6 3 - 14 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diaz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Антверпен
3.20
3.80
2.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.80 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.75 2.14
Бонус: 5 000 ₽ 3.18 3.80 2.12
  3.10 3.68 2.25

Самый высокий коэффициент на матч «Остенде» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Остенде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Остенде» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
18.50 0.00 11.50 1.02 4.60 1.16 3.75 1.22 2.35 1.59 2.11 1.73 1.86 1.95 1.72 2.12 1.52 2.41 1.27 3.55 1.23 4.20 1.09 7.00 1.08 7.70 1.01 13.50
13.50 1.00 11.75 1.01 4.65 1.18 3.85 1.26 2.38 1.65 1.83 1.97 1.54 2.41 1.27 3.48 1.18 4.25 1.06 7.10 1.05 7.50
4.25 1.24 2.54 1.55 2.15 1.75 1.92 1.96 1.67 2.29 1.53 2.61 1.43 2.94 1.19 5.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.59 1.61 2.35 1.20 4.00
3.64 1.28 2.40 1.57 1.61 2.31 1.24 4.05 1.15 5.40
3.09 1.40 2.54 1.55 1.99 1.88 1.61 2.41 1.43 2.93 1.37 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.97 1.78 1.47 2.46 1.29 3.40
5.00 1.18 3.45 1.31 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.45
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Остенде 0:0 Антверпен онлайн

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