Остенде
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Diaz Arena
Антверпен
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
33
Танье
Антон
10
Сакала
Фэшн
46
Бутез
Жан
38
Арун
Фарис
30
Бута
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тьям МамадуПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Леко Иван
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|4
|0.33
|2.
|Гейе Махтар
|4 (1)
|0.33
|3.
|Вандандриш Кевин
|2
|0.17
|4.
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.17
|5.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.08
|6.
|Хендри Джек
|1
|0.08
|7.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.08
|8.
|Теате Артур
|1
|0.08
|9.
|Юльсагер Эндрю
|0
|0
|10.
|Квасина Марко
|0
|0
|11.
|Батай Йелле
|0
|0
|12.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.31
|2.
|Мбокани Дьёмерси
|4
|0.31
|3.
|Юклеред Симен
|3
|0.23
|4.
|Сек Абдулай
|2
|0.15
|5.
|Пий Джуниор
|2
|0.15
|6.
|Арун Фарис
|1
|0.08
|7.
|Геркенс Питер
|1
|0.08
|8.
|Хонгла Мартин
|1
|0.08
|9.
|Бенавенте Кристиан
|1
|0.08
|10.
|Миёши Коджи
|1
|0.08
|11.
|Нана Ампома
|0
|0
|12.
|Бута
|0
|0
|13.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|14.
|Нсимба Брюни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|6
|2
|2.
|Гейе Махтар
|5
|0
|3.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0
|4.
|Сакала Фэшн
|3
|0
|5.
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|6.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|7.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|8.
|Матам Тео Ндика
|2
|0
|9.
|Танье Антон
|2
|0
|10.
|Теате Артур
|2
|0
|11.
|Скуласон Ари
|1
|0
|12.
|Квасина Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батубинсика Дилан
|3
|1
|2.
|Арун Фарис
|3
|0
|3.
|Де Лат Ричи
|3
|0
|4.
|Бута
|3
|0
|5.
|Мбокани Дьёмерси
|2
|0
|6.
|Геркенс Питер
|2
|0
|7.
|Хонгла Мартин
|2
|0
|8.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|9.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|10.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|11.
|Миёши Коджи
|1
|0
|12.
|Желен Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|25% (4)
|Антверпен
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|30% (6)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +8 =4 -8Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем
Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =4 -6Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм
Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт
Последние игры между собой
Остенде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Антверпен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Остенде 3:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 3:3 Остенде Первый дивизион А Антверпен 0:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:4 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:2 Остенде Кубок Антверпен 2:3 Остенде Товарищеские матчи Остенде 0:2 Антверпен Кубок Антверпен 0:2 Остенде Бельгийская вторая лига Остенде 2:1 Антверпен Бельгийская вторая лига Остенде 1:0 Антверпен 2-й класс Антверпен 1:1 Остенде 2-й класс Остенде 1:3 Антверпен 2-й класс Антверпен 1:0 Остенде 2-й класс Остенде 1:2 Антверпен 2-й класс Антверпен 0:3 Остенде 2-й класс Антверпен 3:1 Остенде 2-й класс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 11
|23
|3.
|Стандард
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 12
|23
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|33 - 30
|22
|5.
|Генк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|22 - 16
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|10.
|Остенде
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|12.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 20
|13
|13.
|Эйпен
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 19
|13
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|15.
|Мехелен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|17.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|14 - 27
|6
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
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