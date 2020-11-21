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Ювентус
 
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Стадион:
Кальяри
77
Буффон
Джанлуиджи
16
Куадрадо
Хуан
28
Демирал
Мерих
4
Де
Лихт
Маттайс
13
Данило
Луис
33
Бернардески
Федерико
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
44
Кулушевски
Деян
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
28
Краньо
Алессио
19
Пизакане
Фабио
40
Валюкевич
Себастьян
15
Клаван
Рагнар
25
Дзаппа
Габриэле
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
3
Трипальделли
Алессандро
37
Уна
Адам
10
Педро
Жоао
9
Симеоне
Джованни
Ювентус
4-4-2
Кальяри
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 6 (2) 0.86
2. Мората Альваро 2 0.29
3. Кулушевски Деян 2 0.29
4. Бонуччи Леонардо 1 0.14
5. Рабио Адриен 1 0.14
6. Кьеза Федерико 0 0
7. Ремзи Аарон 0 0
8. Куадрадо Хуан 0 0
9. Данило Луис 0 0
10. Маккенни Уэстон 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 5 (1) 0.71
2. Симеоне Джованни 5 0.71
3. Соттил Рикардо 1 0.14
4. Ликояннис Хараламбос 1 0.14
5. Нандес Найтан 1 0.14
6. Годин Диего 1 0.14
7. Дзаппа Габриэле 0 0
8. Марин Рэзван 0 0
9. Валюкевич Себастьян 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 2 1
2. Фработта Джанлука 2 0
3. Кулушевски Деян 2 0
4. Кьеза Федерико 0 1
5. Куадрадо Хуан 1 0
6. Бонуччи Леонардо 1 0
7. Бентанкур Родриго 1 0
8. Портанова Маноло 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 3 0
2. Рог Марко 2 0
3. Марин Рэзван 2 0
4. Педро Жоао 1 0
5. Паволетти Леонардо 1 0
6. Краньо Алессио 1 0
7. Фараго Паоло 1 0
8. Нандес Найтан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4)
 Кальяри 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус
Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне
Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Кальяри 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Кальяри Серия A
Кальяри 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:2 Кальяри Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
4. Рома Заявка 7 4 2 1 16 - 11 14
5. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
6. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
7. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
8. Интер Милан Заявка 7 3 3 1 16 - 11 12
9. Верона Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
13. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Болонья Заявка 7 2 0 5 11 - 13 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Торино Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 8-го тура итальянской Серии А "Ювентус" - "Кальяри". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2020, осталось 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 152
Ювентус 98.7% (150)
X 1.3% (2)
Кальяри 0% (0)
Все прогнозы
2.31 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Кальяри
1.27
6.70
9.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.20 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.40 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.70 14.00
  1.26 6.51 11.85

Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
25.00 0.00 15.00 0.00 6.00 1.10 5.20 1.14 3.00 1.39 2.40 1.61 2.05 1.82 1.81 2.00 1.48 2.60 1.35 3.30 1.18 4.90 1.13 5.50 1.04 9.40 1.03 9.90 0.00 15.00
5.85 1.09 5.20 1.13 2.90 1.39 2.34 1.60 1.90 2.10 1.48 2.65 1.33 3.18 1.15 4.90 1.11 5.35 1.02 9.10
7.15 1.12 3.10 1.40 2.71 1.50 2.46 1.59 2.07 1.81 1.85 2.04 1.67 2.30 1.49 2.76 1.34 3.39 1.14 6.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.41 1.78 2.05 1.35 3.20
4.30 1.22 3.04 1.38 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
3.70 1.31 3.12 1.40 2.18 1.74 1.81 2.09 1.57 2.51 1.34 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.27 1.58 1.70 2.18 1.41 2.75
5.90 1.13 4.55 1.20 2.26 1.64 1.67 2.20 1.41 2.91 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.06
Букмекер Да Нет
4.05 1.22
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
Где смотреть матч Ювентус - Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус - Кальяри

Исход игры
Ювентус
98.7% (150)
Ничья
1.3% (2)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.67% (64)
Меньше
57.33% (86)
Обе команды забьют
Да
30% (45)
Нет
70% (105)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
49.3% (75)
2:1 Ювентус
13.8% (21)
3:1 Ювентус
13.2% (20)
3:0 Ювентус
11.8% (18)
1:0 Ювентус
5.9% (9)
4:0 Ювентус
2% (3)
4:1 Ювентус
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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