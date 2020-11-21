Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Кальяри
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
37
Уна
Адам
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Алекс СандроПолузащитник
- Нападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Уна АдамПолузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|6 (2)
|0.86
|2.
|Мората Альваро
|2
|0.29
|3.
|Кулушевски Деян
|2
|0.29
|4.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.14
|5.
|Рабио Адриен
|1
|0.14
|6.
|Кьеза Федерико
|0
|0
|7.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|8.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|9.
|Данило Луис
|0
|0
|10.
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|5 (1)
|0.71
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.71
|3.
|Соттил Рикардо
|1
|0.14
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.14
|5.
|Нандес Найтан
|1
|0.14
|6.
|Годин Диего
|1
|0.14
|7.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|8.
|Марин Рэзван
|0
|0
|9.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|2
|1
|2.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|2
|0
|4.
|Кьеза Федерико
|0
|1
|5.
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|6.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|7.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|8.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|2.
|Рог Марко
|2
|0
|3.
|Марин Рэзван
|2
|0
|4.
|Педро Жоао
|1
|0
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|6.
|Краньо Алессио
|1
|0
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0
|8.
|Нандес Найтан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|Кальяри
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +8 =7 -5Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус
Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне
Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Кальяри 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:2 Кальяри Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|5.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|6.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 6
|13
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|9.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 13
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус - Кальяри
Исход игры
Ювентус
98.7% (150)
Ничья
1.3% (2)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.67% (64)
Меньше
57.33% (86)
Обе команды забьют
Да
30% (45)
Нет
70% (105)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
49.3% (75)
2:1 Ювентус
13.8% (21)
3:1 Ювентус
13.2% (20)
3:0 Ювентус
11.8% (18)
1:0 Ювентус
5.9% (9)
4:0 Ювентус
2% (3)
4:1 Ювентус
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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