Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Кальяри
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|6 (2)
|0.86
|2.
|Мората Альваро
|2
|0.29
|3.
|Кулушевски Деян
|2
|0.29
|4.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.14
|5.
|Рабио Адриен
|1
|0.14
|6.
|Кьеза Федерико
|0
|0
|7.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|8.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|9.
|Данило Луис
|0
|0
|10.
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|5 (1)
|0.71
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.71
|3.
|Соттил Рикардо
|1
|0.14
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.14
|5.
|Нандес Найтан
|1
|0.14
|6.
|Годин Диего
|1
|0.14
|7.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|8.
|Марин Рэзван
|0
|0
|9.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|2
|1
|2.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|2
|0
|4.
|Кьеза Федерико
|0
|1
|5.
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|6.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|7.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|8.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|2.
|Рог Марко
|2
|0
|3.
|Марин Рэзван
|2
|0
|4.
|Педро Жоао
|1
|0
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|6.
|Краньо Алессио
|1
|0
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0
|8.
|Нандес Найтан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|Кальяри
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +8 =7 -5Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус
Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне
Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Кальяри 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:2 Кальяри Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|5.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 14
|13
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 6
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|9.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 13
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|5.40
|1.13
|4.90
|1.18
|2.75
|1.45
|—
|—
|2.25
|1.72
|1.94
|1.95
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.42
|2.95
|1.31
|3.55
|1.14
|5.30
|1.10
|5.90
|1.04
|10.50
|
|5.50
|1.10
|4.70
|1.16
|2.69
|1.43
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.81
|2.22
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.28
|3.54
|1.12
|5.55
|1.09
|5.90
|1.01
|10.00
|
|6.58
|1.14
|—
|—
|2.91
|1.45
|2.61
|1.55
|2.29
|1.69
|1.97
|1.93
|1.76
|2.17
|1.59
|2.48
|—
|—
|1.31
|3.68
|—
|—
|1.12
|7.07
|—
|—
Прогнозы на матч Ювентус - Кальяри
Исход игры
Ювентус
98.4% (63)
Ничья
1.6% (1)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.55% (27)
Меньше
56.45% (35)
Обе команды забьют
Да
25.81% (16)
Нет
74.19% (46)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
50% (32)
3:0 Ювентус
17.2% (11)
3:1 Ювентус
14.1% (9)
2:1 Ювентус
9.4% (6)
1:0 Ювентус
3.1% (2)
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