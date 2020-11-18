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Ювентус
 
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Стадион:
Кальяри

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 6 (2) 0.86
2. Мората Альваро 2 0.29
3. Кулушевски Деян 2 0.29
4. Бонуччи Леонардо 1 0.14
5. Рабио Адриен 1 0.14
6. Кьеза Федерико 0 0
7. Ремзи Аарон 0 0
8. Куадрадо Хуан 0 0
9. Данило Луис 0 0
10. Маккенни Уэстон 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 5 (1) 0.71
2. Симеоне Джованни 5 0.71
3. Соттил Рикардо 1 0.14
4. Ликояннис Хараламбос 1 0.14
5. Нандес Найтан 1 0.14
6. Годин Диего 1 0.14
7. Дзаппа Габриэле 0 0
8. Марин Рэзван 0 0
9. Валюкевич Себастьян 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 2 1
2. Фработта Джанлука 2 0
3. Кулушевски Деян 2 0
4. Кьеза Федерико 0 1
5. Куадрадо Хуан 1 0
6. Бонуччи Леонардо 1 0
7. Бентанкур Родриго 1 0
8. Портанова Маноло 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 3 0
2. Рог Марко 2 0
3. Марин Рэзван 2 0
4. Педро Жоао 1 0
5. Паволетти Леонардо 1 0
6. Краньо Алессио 1 0
7. Фараго Паоло 1 0
8. Нандес Найтан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4)
 Кальяри 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус
Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне
Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Кальяри 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Кальяри Серия A
Кальяри 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:2 Кальяри Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
4. Рома Заявка 7 4 2 1 16 - 11 14
5. Аталанта Заявка 7 4 1 2 18 - 14 13
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
7. Интер Милан Заявка 7 3 3 1 16 - 11 12
8. Верона Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
9. Лацио Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 7 2 0 5 11 - 13 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Торино Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 2 дня 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Ювентус 98.4% (63)
    X 1.6% (1)
    Кальяри 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Кальяри
    1.36
    5.90
    9.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.30 8.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.60 9.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.90 9.90
      1.34 5.72 9.54

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.40 1.13 4.90 1.18 2.75 1.45 2.25 1.72 1.94 1.95 1.76 2.18 1.42 2.95 1.31 3.55 1.14 5.30 1.10 5.90 1.04 10.50
    5.50 1.10 4.70 1.16 2.69 1.43 2.15 1.70 1.81 2.22 1.40 2.95 1.28 3.54 1.12 5.55 1.09 5.90 1.01 10.00
    6.58 1.14 2.91 1.45 2.61 1.55 2.29 1.69 1.97 1.93 1.76 2.17 1.59 2.48 1.31 3.68 1.12 7.07
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.72 2.12 1.29 3.60
    4.20 1.23 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.55
    3.64 1.32 2.92 1.46 2.09 1.83 1.74 2.20 1.52 2.69
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.64 1.62 2.21 1.37 2.95
    5.65 1.14 4.05 1.24 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.40
    Где смотреть матч Ювентус - Кальяри онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Кальяри

    Исход игры
    Ювентус
    98.4% (63)
    Ничья
    1.6% (1)
    Кальяри
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.55% (27)
    Меньше
    56.45% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    25.81% (16)
    Нет
    74.19% (46)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    50% (32)
    3:0 Ювентус
    17.2% (11)
    3:1 Ювентус
    14.1% (9)
    2:1 Ювентус
    9.4% (6)
    1:0 Ювентус
    3.1% (2)
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