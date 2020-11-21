Брюгге
1:0
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Кортрейк
23' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
55' Желтая карточкаСтоянович Йован
1:0
60' ГолЛанг Ноа
68' Желтая карточкаСейнсбери Трент
72' Желтая карточкаДьятта Крепен
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
27
Баджи
Юссуф
10
Ланг
Ноа
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
-
51 Оканси ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Маус ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
55'
60'
1:0
68'
72'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|6
|0.46
|2.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.38
|3.
|Вормер Руд
|3
|0.23
|4.
|Крменчик Михал
|3
|0.23
|5.
|Баджи Юссуф
|3
|0.23
|6.
|Ланг Ноа
|3 (1)
|0.23
|7.
|Ритс Матс
|1
|0.08
|8.
|Дели Симон
|1
|0.08
|9.
|Баланта Эдер
|1
|0.08
|10.
|Окереке Давид
|1
|0.08
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.08
|12.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|13.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|14.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|15.
|Рикка Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|7 (4)
|0.54
|2.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.15
|3.
|Селемани Фаиз
|2
|0.15
|4.
|Девале Жиль
|1
|0.08
|5.
|Макаренко Евгений
|1
|0.08
|6.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.08
|7.
|Сейнсбери Трент
|1
|0.08
|8.
|Оканси Эрик
|1
|0.08
|9.
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0.08
|10.
|Моффи Теремас
|1
|0.08
|11.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|12.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
|13.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вормер Руд
|2
|0
|2.
|Ритс Матс
|2
|0
|3.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|4.
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|5.
|Миньоле Симон
|1
|0
|6.
|Крменчик Михал
|1
|0
|7.
|Дели Симон
|1
|0
|8.
|Баланта Эдер
|1
|0
|9.
|Рикка Федерико
|1
|0
|10.
|Мата Клинтон
|1
|0
|11.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|12.
|Ланг Ноа
|1
|0
|13.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|14.
|Баджи Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|3.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|4.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|5.
|Сейнсбери Трент
|2
|0
|6.
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|7.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|8.
|Лепуан Кристоф
|1
|0
|9.
|Ружо Лукас
|1
|0
|10.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|11.
|Голубович Петар
|1
|0
|12.
|Номбе Мбойо
|1
|0
|13.
|Стоянович Йован
|1
|0
|14.
|Якубех Адам
|1
|0
|15.
|Оканси Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|Кортрейк
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =3 -5Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио
АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе
Кортрейк Последние 20 матчей: +4 =7 -9Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк
Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Брюгге 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Брюгге Лига Про Кортрейк 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Кортрейк Лига Про Брюгге 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 0:3 Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 5:0 Кортрейк Лига Жюпиле Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Брюгге Кубок Бельгии Кортрейк 4:1 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Брюгге Товарищеские матчи Брюгге 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|3.
|Стандард
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 12
|23
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|33 - 30
|22
|5.
|Генк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Антверпен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|22 - 16
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|19 - 18
|18
|10.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 13
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|12.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 20
|13
|13.
|Эйпен
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 19
|13
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|15.
|Мехелен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|14 - 29
|5
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
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