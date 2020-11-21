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Брюгге
1:0
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
23' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
55' Желтая карточка
Стоянович Йован
1:0
60' Гол
Ланг Ноа
68' Желтая карточка
Сейнсбери Трент
72' Желтая карточка
Дьятта Крепен
90'+5
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
11
Дьятта
Крепен
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
90
Кетеларе
Шарль
27
Баджи
Юссуф
10
Ланг
Ноа
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
5
Сейнсбери
Трент
6
Ружо
Лукас
4
Девале
Жиль
23
Де
Сар
Жюльен
27
Йонкхеере
Михил
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
7
Номбе
Мбойо
17
Гейе
Папе
Хабиб
11
Стоянович
Йован
Брюгге
3-5-2
Кортрейк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 6 0.46
2. Ванакен Ханс 5 (2) 0.38
3. Вормер Руд 3 0.23
4. Крменчик Михал 3 0.23
5. Баджи Юссуф 3 0.23
6. Ланг Ноа 3 (1) 0.23
7. Ритс Матс 1 0.08
8. Дели Симон 1 0.08
9. Баланта Эдер 1 0.08
10. Окереке Давид 1 0.08
11. Кетеларе Шарль 1 0.08
12. Соболь Эдуард 0 0
13. Шрейверс Сьебе 0 0
14. Деннис Эммануэль 0 0
15. Рикка Федерико 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 7 (4) 0.54
2. Йонкхеере Михил 2 0.15
3. Селемани Фаиз 2 0.15
4. Девале Жиль 1 0.08
5. Макаренко Евгений 1 0.08
6. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.08
7. Сейнсбери Трент 1 0.08
8. Оканси Эрик 1 0.08
9. Гейе Папе Хабиб 1 0.08
10. Моффи Теремас 1 0.08
11. Д'Эне Кристоф 0 0
12. Лепуан Кристоф 0 0
13. Де Сар Жюльен 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Вормер Руд 2 0
2. Ритс Матс 2 0
3. Соболь Эдуард 2 0
4. Деннис Эммануэль 2 0
5. Миньоле Симон 1 0
6. Крменчик Михал 1 0
7. Дели Симон 1 0
8. Баланта Эдер 1 0
9. Рикка Федерико 1 0
10. Мата Клинтон 1 0
11. Дьятта Крепен 1 0
12. Ланг Ноа 1 0
13. Коссуну Одилон 1 0
14. Баджи Юссуф 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Селемани Фаиз 2 1
3. Макаренко Евгений 2 0
4. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
5. Сейнсбери Трент 2 0
6. Де Сар Жюльен 2 0
7. Йонкхеере Михил 1 0
8. Лепуан Кристоф 1 0
9. Ружо Лукас 1 0
10. Аджагун Абдул 1 0
11. Голубович Петар 1 0
12. Номбе Мбойо 1 0
13. Стоянович Йован 1 0
14. Якубех Адам 1 0
15. Оканси Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 7.14% (2) 21.43% (6) 21.43% (6) 14.29% (4) 14.29% (4) 21.43% (6)
 Кортрейк 16.67% (3) 5.56% (1) 5.56% (1) 16.67% (3) 27.78% (5) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио
АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе
Кортрейк Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк
Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Кортрейк 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:0 Кортрейк Первый дивизион А
Брюгге 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Брюгге Лига Про Кортрейк 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Кортрейк Лига Про Брюгге 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 0:3 Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 5:0 Кортрейк Лига Жюпиле Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Брюгге Кубок Бельгии Кортрейк 4:1 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Брюгге Товарищеские матчи Брюгге 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 8 2 3 29 - 11 26
2. Шарлеруа Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Стандард Заявка 13 6 5 2 17 - 12 23
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 7 1 4 33 - 30 22
5. Генк Заявка 12 6 4 2 22 - 16 22
6. Антверпен Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
7. Андерлехт Заявка 12 5 6 1 22 - 16 21
8. АХ Лёвен Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Серкль Брюгге Заявка 12 6 0 6 19 - 18 18
10. Остенде Заявка 12 4 4 4 17 - 13 16
11. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
12. Гент Заявка 12 4 1 7 20 - 20 13
13. Эйпен Заявка 12 2 7 3 13 - 19 13
14. Зульте-Варегем Заявка 12 3 2 7 15 - 26 11
15. Мехелен Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
16. Сент-Трюйден Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
17. Васланд-Беверен Заявка 11 1 2 8 14 - 29 5
18. Мускрон-Перювельз Заявка 9 0 3 6 3 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.52 3.55 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.90 8.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.90 9.50
  1.46 3.87 10.02

Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Кортрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кортрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Кортрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
23.00 0.00 14.00 1.01 5.50 1.14 4.60 1.19 2.55 1.44 2.18 1.69 1.89 1.91 1.72 2.12 1.39 2.85 1.27 3.45 1.11 5.40 1.10 6.10 1.03 11.00 1.02 10.50
5.35 1.11 4.60 1.17 2.67 1.45 2.15 1.70 1.75 2.19 1.40 2.95 1.28 3.50 1.12 5.55 1.08 6.05 1.01 10.25
6.78 1.12 2.92 1.44 1.68 2.26 1.41 3.02 1.15 5.99 1.85 2.04 1.59 2.44 1.40 3.07 1.88 2.00 1.67 2.29 1.14 6.02 1.60 2.45 1.21 4.71 1.12 7.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.60 1.44 1.70 2.15 1.28 3.50
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
1.39 3.11 1.22 4.56 1.79 2.10 1.50 2.69 1.36 3.28 1.53 2.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.64 1.62 2.21 1.37 3.00
5.65 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.60 2.34 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Брюгге 1:0 Кортрейк онлайн

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