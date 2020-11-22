Чонбук Хендай Моторс
1:2
Конец матча
Шанхай СИПГ
0:1
11' ГолВэньцзюнь Люй
1:1
24' ГолGustavo Souza III
38' Желтая карточкаЛопес Рикардо II
50' Желтая карточкаRui Yu
1:2
82' ПенальтиХалк Живанилдо
87' Желтая карточкаGuan He
90' Желтая карточкаХуань Фу
31
Сон
Бум-Кён
15
Ку
Чжа-Рен
26
Хон
Чжон-Хо
92
Ким
Мин-Хёк
25
Чои
Чул-Сун
11
Чжо
Кю-Сон
13
Ким
Бо-Ген
37
Бэрроу
Моду
34
Wei
Chen2
23
Хуань
Фу
3
Rui
Yu
13
Чжэнь
Вэй
21
Хай
Юй
20
Shiyuan
Yang
37
Binbin
Chen
- Основной состав
-
31 Сон Бум-КёнВратарь
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
-
92 Ким Мин-ХёкЗащитник
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чжо Кю-СонПолузащитник
-
13 Ким Бо-ГенПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хон Чжон-НамВратарь
-
19 Пак Вон-ЧжэЗащитник
-
23 Юн Чжи-ХекЗащитник
-
77 Ли Си-ХонПолузащитник
-
57 Ли Су-БинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ли Сон-ЮнПолузащитник
-
-
18 Seong-Eun Na
-
Главный тренер: Мораиш Жозе
- Основной состав
-
34 Wei Chen2Вратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
3 Rui YuЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Binbin ChenНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
- Защитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
-
26 Муй АаронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
39 Zhurun Liu
-
24 Wenjie Lei
-
Главный тренер: Перейра Витор
Ход матча
11'
0:1
24'
38'
50'
78'
82'
1:2
83'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хан Ге-Вон
|1
|0.33
|2.
|Gustavo Souza III
|1
|0.33
|3.
|Чжо Кю-Сон
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Шенглонг
|2
|1
|2.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.5
|3.
|Халк Живанилдо
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сон Чжун-Хо
|0
|1
|2.
|Чхве Бо-Кюн
|0
|1
|3.
|Ли Ён
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Хуань Фу
|1
|0
|2.
|Лопес Рикардо II
|1
|0
|3.
|Rui Yu
|1
|0
|4.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0
|5.
|Guan He
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чонбук Хендай Моторс
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Шанхай СИПГ
|25% (1)
|0
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Чонбук Хендай Моторс Последние 20 матчей: +14 =3 -3Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:0 Тэгу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс
Чонбук Хендай Моторс 4:1 Кванджу Чонбук Хендай Моторс 0:1 Пхохан Стилерс Санджу Санму 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сеонам Чонбук Хендай Моторс 2:0 Пусан Айпарк Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Кванджу 3:3 Чонбук Хендай Моторс Сеонам 2:0 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон Чонбук Хендай Моторс 2:1 Санджу Санму Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Тэгу 0:2 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:1 Пхохан Стилерс Пусан Айпарк 1:5 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 3:0 Сеул Инчхон Юнайтед 1:1 Чонбук Хендай Моторс
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +11 =5 -4Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин
Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Чонбук Хендай Моторс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Шанхай СИПГ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Шанхай СИПГ
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|4.
|Сидней
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Победитель
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