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Чонбук Хендай Моторс
1:2
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
0:1
11' Гол
Вэньцзюнь Люй
1:1
24' Гол
Gustavo Souza III
38' Желтая карточка
Лопес Рикардо II
50' Желтая карточка
Rui Yu
1:2
82' Пенальти
Халк Живанилдо
87' Желтая карточка
Guan He
90' Желтая карточка
Хуань Фу
90'+6
31
Сон
Бум-Кён
15
Ку
Чжа-Рен
26
Хон
Чжон-Хо
92
Ким
Мин-Хёк
25
Чои
Чул-Сун
44
Hyung-Min
Shin
11
Чжо
Кю-Сон
13
Ким
Бо-Ген
10
Мурило
Энрике
II
37
Бэрроу
Моду
99
Gustavo
Souza
III
34
Wei
Chen2
23
Хуань
Фу
3
Rui
Yu
13
Чжэнь
Вэй
21
Хай
Юй
20
Shiyuan
Yang
6
Хуэй-Кан
Цай
16
Muzepper
Mirahmetjan
11
Вэньцзюнь
Люй
9
Лопес
Рикардо
II
37
Binbin
Chen
Чонбук Хендай Моторс
4-1-4-1
Шанхай СИПГ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Чонбук Хендай Моторс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хан Ге-Вон 1 0.33
2. Gustavo Souza III 1 0.33
3. Чжо Кю-Сон 1 0.33
Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ли Шенглонг 2 1
2. Вэньцзюнь Люй 1 0.5
3. Халк Живанилдо 1 (1) 0.5

Карточки

Чонбук Хендай Моторс
# Игрок      
1. Сон Чжун-Хо 0 1
2. Чхве Бо-Кюн 0 1
3. Ли Ён 0 1
Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Хуань Фу 1 0
2. Лопес Рикардо II 1 0
3. Rui Yu 1 0
4. Вэньцзюнь Люй 1 0
5. Guan He 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чонбук Хендай Моторс 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Шанхай СИПГ 25% (1) 0 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Чонбук Хендай Моторс Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:0 Тэгу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс
Чонбук Хендай Моторс 4:1 Кванджу Чонбук Хендай Моторс 0:1 Пхохан Стилерс Санджу Санму 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сеонам Чонбук Хендай Моторс 2:0 Пусан Айпарк Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Кванджу 3:3 Чонбук Хендай Моторс Сеонам 2:0 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон Чонбук Хендай Моторс 2:1 Санджу Санму Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Тэгу 0:2 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:1 Пхохан Стилерс Пусан Айпарк 1:5 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 3:0 Сеул Инчхон Юнайтед 1:1 Чонбук Хендай Моторс
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин
Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Чонбук Хендай Моторс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Шанхай СИПГ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Чонбук Хендай Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Хендай Моторс Лига чемпионов АФК Чонбук Хендай Моторс 5:0 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 0:0 Чонбук Хендай Моторс Лига чемпионов АФК

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Шанхай СИПГ 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Чонбук Хендай Моторс 3 0 1 2 4 - 6 1
4. Сидней 3 0 1 2 3 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Лопес Рикардо II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Gustavo бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 1.53 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.70 3.85
  5.04 1.41 6.71

Самый высокий коэффициент на матч «Чонбук Хендай Моторс» – «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чонбук Хендай Моторс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чонбук Хендай Моторс» – «Шанхай СИПГ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.10 1.04 7.20 1.09 5.55 1.14 2.15 1.70 1.60 2.33 1.79 2.03 1.12 6.10 1.07 8.40 1.10 6.80 1.07 8.40 1.08 12.00 1.02 13.00
10.75 1.01 9.70 1.02 3.90 1.23 3.14 1.35 2.11 1.79 1.62 2.27 1.40 2.81 1.14 4.40 1.12 5.05 1.03 8.70
7.01 1.11 2.85 1.44 3.03 1.40 1.48 2.70 1.28 3.77 1.55 2.51 1.37 3.16 1.27 3.80 1.40 3.03 1.35 3.26 1.14 5.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.01 1.80 2.05 1.75 1.35 3.15 1.37 3.05 1.04 10.00
3.24 1.33 2.14 1.69 1.51 2.52
2.97 1.41 2.44 1.58 1.91 1.95 1.55 2.50 1.81 2.05 1.50 2.65 1.19 4.78 1.19 4.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.35 1.31 2.27 1.62 1.55 2.45 1.36 3.05
2.99 1.38 1.79 2.00 1.35 3.14

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.50
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
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