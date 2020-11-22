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Сувон Самсунг Блювингс
0:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
48' Желтая карточка
Liyn Yang
83' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Чжан Хо Ик
90'+5
21
Ян
Хен-Мо
35
Чжан
Хо
Ик
39
Sang-Ki
Min
3
Ян
Сан
Мин
12
Ким
Тэ-Хван
66
Хан
Сок-Чжон
77
Ко
Сын-Бом
32
Ki-Jee
Lee
98
Пак
Сан-Хек
10
Ким
Мин-У
11
Лим
Сан-Хюб
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
3
Фан
Меи
23
Ji-Su
Park
2
Браунинг
Тайас
12
Xin
Xu
28
Гуларт
Рикардо
6
Ляо
Лишэн
11
Чжан
Сювэй
7
Ши-Хао
Вэй
17
Liyn
Yang
Сувон Самсунг Блювингс
3-4-2-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Сувон Самсунг Блювингс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонис Терри 1 0.33
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Сувон Самсунг Блювингс
# Игрок      
1. Чжан Хо Ик 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Liyn Yang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сувон Самсунг Блювингс 0 0 0 100% (1) 0 0
 Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сувон Самсунг Блювингс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:2 Сеонам Пусан Айпарк 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Инчхон Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс
Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Сеул Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Пхохан Стилерс Сеул 2:1 Сувон Самсунг Блювингс Санджу Санму 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Пусан Айпарк Инчхон Юнайтед 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Тэгу Сеонам 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Кванджу 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Сеонам Чеджу Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Пхохан Стилерс 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:3 Сеул
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд

Последние игры между собой

Сувон Самсунг Блювингс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Сувон Самсунг Блювингс Лига чемпионов АФК Сувон Самсунг Блювингс 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Чжан Хо Ик получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 84'
    Лим Сан-Хюб уходит с поля. Hyun-Muk Kang выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Линьпэн Чжан уходит с поля. Shaocong Wu выходит вместо него
  • 73'
    Фан Меи уходит с поля. Yihao Zhong выходит вместо него
  • 73'
    Гуларт Рикардо уходит с поля. Элкесон Кардосо выходит вместо него
  • 68'
    Sang-Hyeok Park уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 58'
    Xin Xu уходит с поля. Хуанг Бовен выходит вместо него
  • 58'
    Чжан Сювэй уходит с поля. Aloisio выходит вместо него
  • Желтая карточка
    48'
    Liyu Yang получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 1.45 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.18 1.83
  6.64 1.38 5.65

Самый высокий коэффициент на матч «Сувон Самсунг Блювингс» – «Гуанчжоу Эвергранд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сувон Самсунг Блювингс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гуанчжоу Эвергранд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сувон Самсунг Блювингс» – «Гуанчжоу Эвергранд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.47 2.65 1.09 7.20 1.05 9.50 1.04 10.00 1.97 1.84 1.03 12.00 1.79 2.02 1.03 12.00 1.02 13.00 1.10 6.40 1.08 7.10 1.01 13.00 1.03 9.90
7.30 1.05 6.30 1.08 3.10 1.34 2.40 1.56 1.79 2.11 1.41 2.86 1.28 3.46 1.10 5.90 1.07 6.55 1.01 10.75
1.44 2.86 1.25 4.06 1.26 3.95 1.51 2.63 1.14 5.79 1.58 2.44 1.35 3.29 1.93 1.94 1.12 6.70 1.53 2.57 1.48 2.75 1.50 2.70 1.26 3.96 1.11 7.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.31 3.35 1.05 9.50 1.03 12.00 1.09 6.40
2.58 1.49 1.76 2.04 1.38 2.99
1.16 5.33 1.35 3.27 1.11 6.86 1.46 2.78 1.33 3.39 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.47 1.75 2.05 1.35 3.15 1.22 3.95
2.47 1.53 1.63 2.25 1.25 3.86

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
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