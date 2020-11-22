Сувон Самсунг Блювингс
0:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
48' Желтая карточкаLiyn Yang
90' Желтая карточкаЧжан Хо Ик
21
Ян
Хен-Мо
35
Чжан
Хо
Ик
39
Sang-Ki
Min
12
Ким
Тэ-Хван
66
Хан
Сок-Чжон
77
Ко
Сын-Бом
32
Ki-Jee
Lee
98
Пак
Сан-Хек
10
Ким
Мин-У
11
Лим
Сан-Хюб
32
Dianzuo
Liu
3
Фан
Меи
23
Ji-Su
Park
12
Xin
Xu
11
Чжан
Сювэй
17
Liyn
Yang
- Основной состав
-
21 Ян Хен-МоВратарь
-
35 Чжан Хо ИкЗащитник
-
39 Sang-Ki MinЗащитник
- Защитник
-
12 Ким Тэ-ХванПолузащитник
-
66 Хан Сок-ЧжонПолузащитник
-
77 Ко Сын-БомПолузащитник
-
32 Ki-Jee LeeПолузащитник
-
98 Пак Сан-ХекПолузащитник
-
10 Ким Мин-УПолузащитник
-
11 Лим Сан-ХюбНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ли Пун-ЁнЗащитник
-
22 Ким Чжун-ХенПолузащитник
-
88 Сон Чжин-КюПолузащитник
-
25 Чой Сун-КьюнПолузащитник
-
42 Kang-Hee Lee
-
-
-
Главный тренер: Kun-Ha Park
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
-
3 Фан МеиЗащитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
- Защитник
-
12 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
- Запасные игроки
-
38 Имин ЛюЗащитник
-
20 АлоизиоЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
- Нападающий
-
27 Shaocong Wu
-
33 Yihao Zhong
-
16 Bowen Huang2
-
13 Weiguo Liu
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
Ход матча
48'
58'
58'
68'
78'
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонис Терри
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чжан Хо Ик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Liyn Yang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сувон Самсунг Блювингс
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сувон Самсунг Блювингс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:2 Сеонам Пусан Айпарк 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Инчхон Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс
Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Сеул Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Пхохан Стилерс Сеул 2:1 Сувон Самсунг Блювингс Санджу Санму 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Пусан Айпарк Инчхон Юнайтед 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Тэгу Сеонам 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Кванджу 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Сеонам Чеджу Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Пхохан Стилерс 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:3 Сеул
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +14 =3 -3Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд
Последние игры между собой
Сувон Самсунг Блювингс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Сувон Самсунг Блювингс
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Победитель
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