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Аустрия Вена
1:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
0:1
39' Гол
Мухамедбегович Ахмет
69' Желтая карточка
Луксбахер Даниэль
81' Желтая карточка
Грюнвальд Александр
1:1
84' Гол
Джукич Александар
86' Вторая желтая карточка
Грюнвальд Александр
90'+5
1
Пенц
Патрик
39
Тейгль
Георг
46
Хандль
Йоханнес
4
Палмер-Браун
Эрик
29
Зуттнер
Маркус
9
Виммер
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
10
Грюнвальд
Александр
70
Саркария
Манприт
20
Эдомвоньи
Брайт
11
Пихлер
Бенедикт
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
5
Маранда
Мануэль
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
10
Луксбахер
Даниэль
6
Покорны
Петер
39
Любичич
Роберт
11
Дейвис
Джордж
9
Шмидт
Александер
19
Хуги
Дор
Аустрия Вена
4-4-2
Санкт-Пёльтен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 3 (2) 0.38
2. Пихлер Бенедикт 2 0.25
3. Саркария Манприт 1 0.13
4. Виммер Патрик 1 0.13
5. Джукич Александар 1 0.13
6. Мадль Михаэль 0 0
7. Зуттнер Маркус 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуги Дор 5 (1) 0.63
2. Шмидт Александер 4 0.5
3. Танзмар Марсель 1 0.13
4. Грозурек Лукас 1 0.13
5. Лейте Луан 1 0.13
6. Мухамедбегович Ахмет 1 0.13
7. Гальпер Кристоф 1 0.13
8. Майстер Николас 1 (1) 0.13
9. Любичич Роберт 0 0
10. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
11. Дейвис Джордж 0 0
12. Покорны Петер 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Палмер-Браун Эрик 2 0
2. Грюнвальд Александр 1 0
3. Тейгль Георг 1 0
4. Цвиршиц Штефан 1 0
5. Сакс Максимилиан 1 0
6. Марчинко Кристоф 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 4 0
2. Луксбахер Даниэль 2 0
3. Риглер Кристоф 2 0
4. Маранда Мануэль 2 0
5. Штайнвендер Михаэль 2 0
6. Шуц Даниэль 1 0
7. Шульц Кофи 1 0
8. Майстер Николас 1 0
9. Шмидт Александер 1 0
10. Мухамедбегович Ахмет 1 0
11. Любичич Роберт 1 0
12. Гальпер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 0
 Санкт-Пёльтен 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена
Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Бундеслига
Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 1 1 26 - 8 19
2. Рапид Вена Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. ЛАСК Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5. Санкт-Пёльтен Заявка 8 3 2 3 15 - 10 11
6. Сваровски Тироль Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Вольфсбергер Заявка 7 3 0 4 14 - 15 9
8. Аустрия Вена Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 7 - 16 7
10. Рид Заявка 7 2 0 5 8 - 16 6
11. Альтах Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
12. Адмира Заявка 8 1 1 6 9 - 26 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Мухамедбегович Ахмет бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 15.00 4.40 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 3.40 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.94 3.88

Самый высокий коэффициент на матч «Аустрия Вена» – «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аустрия Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аустрия Вена» – «Санкт-Пёльтен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.05 9.60 1.04 2.65 1.44 3.20 1.32 1.35 3.05 1.89 1.91 1.66 2.21 1.07 7.50 1.20 4.30 1.08 7.00 1.04 8.60 1.05 9.00
11.25 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.26 1.34 2.18 1.76 1.67 2.21 1.41 2.82 1.20 4.25 1.14 4.85 1.03 8.40 1.05 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 2.12 1.66 1.13 5.40 1.16 4.90 1.10 6.25
3.26 1.34 2.21 1.67 1.51 2.56 1.19 4.80 1.13 6.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.95 1.29 3.40
4.30 1.22 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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