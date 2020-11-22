Аустрия Вена
1:1
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Санкт-Пёльтен
0:1
39' ГолМухамедбегович Ахмет
69' Желтая карточкаЛуксбахер Даниэль
81' Желтая карточкаГрюнвальд Александр
1:1
84' ГолДжукич Александар
86' Вторая желтая карточкаГрюнвальд Александр
39
Тейгль
Георг
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
-
19 Местер КсабаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
39'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.38
|2.
|Пихлер Бенедикт
|2
|0.25
|3.
|Саркария Манприт
|1
|0.13
|4.
|Виммер Патрик
|1
|0.13
|5.
|Джукич Александар
|1
|0.13
|6.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|7.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуги Дор
|5 (1)
|0.63
|2.
|Шмидт Александер
|4
|0.5
|3.
|Танзмар Марсель
|1
|0.13
|4.
|Грозурек Лукас
|1
|0.13
|5.
|Лейте Луан
|1
|0.13
|6.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.13
|7.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.13
|8.
|Майстер Николас
|1 (1)
|0.13
|9.
|Любичич Роберт
|0
|0
|10.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|11.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|12.
|Покорны Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|2.
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|3.
|Тейгль Георг
|1
|0
|4.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|5.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|6.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|4
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|2
|0
|3.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|4.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|5.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|6.
|Шуц Даниэль
|1
|0
|7.
|Шульц Кофи
|1
|0
|8.
|Майстер Николас
|1
|0
|9.
|Шмидт Александер
|1
|0
|10.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|11.
|Любичич Роберт
|1
|0
|12.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|Санкт-Пёльтен
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена
Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 8
|19
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 15
|9
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 26
|4
Победитель
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