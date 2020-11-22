Сваровски Тироль
3:0
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
Адмира
1:0
2' ГолФредериксен Николай
23' Желтая карточкаРидер Флориан
2:0
45' ГолФредериксен Николай
57' Желтая карточкаБройниг Максимилиан
57' Желтая карточкаФредериксен Николай
3:0
87' ГолАнсельм Тобиас
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
15
Рат
Лукас
97
Ганда
Йосеф
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ганда ЙосефНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Спасич МилошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Damir Buric
Ход матча
2'
23'
45'
87'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|3
|0.38
|2.
|Дедич Златко
|3 (1)
|0.38
|3.
|Йебоа Келвин
|1
|0.13
|4.
|Ридер Флориан
|1
|0.13
|5.
|Ансельм Тобиас
|1
|0.13
|6.
|Шнегг Давид
|1
|0.13
|7.
|Кох Фабиан
|0
|0
|8.
|Пецос Атанасиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|2 (1)
|0.25
|2.
|Бройниг Максимилиан
|2
|0.25
|3.
|Томич Томислав
|1
|0.13
|4.
|Хоффер Эрвин
|1
|0.13
|5.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.13
|6.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|4
|0
|2.
|Рогель Жан
|1
|1
|3.
|Пецос Атанасиос
|2
|0
|4.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|5.
|Хагер Штефан
|2
|0
|6.
|Ридер Флориан
|2
|0
|7.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|8.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|9.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|10.
|Челич Неманя
|1
|0
|11.
|Шнегг Давид
|1
|0
|12.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|3
|1
|2.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|3.
|Спасич Милош
|2
|0
|4.
|Бауэр Себастьян
|0
|1
|5.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|6.
|Рат Лукас
|1
|0
|7.
|Томич Томислав
|1
|0
|8.
|Майер Маркус
|1
|0
|9.
|Хаусьелль Марко
|1
|0
|10.
|Чиркович Александар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|0
|Адмира
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =6 -9Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер
Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен
Адмира Последние 20 матчей: +8 =3 -9Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира
Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Адмира: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 8
|19
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 15
|9
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 26
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сваровски Тироль» – «Адмира» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сваровски Тироль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Адмира» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сваровски Тироль» – «Адмира», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров