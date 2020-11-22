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Сваровски Тироль
3:0
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
1:0
2' Гол
Фредериксен Николай
23' Желтая карточка
Ридер Флориан
2:0
45' Гол
Фредериксен Николай
57' Желтая карточка
Бройниг Максимилиан
57' Желтая карточка
Фредериксен Николай
3:0
87' Гол
Ансельм Тобиас
90'+4
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
9
Фредериксен
Николай
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
1
Ляйтнер
Андреас
4
Бауэр
Себастьян
27
Айву
Эмануэль
15
Рат
Лукас
90
Томич
Томислав
7
Старкль
Доминик
8
Кершбаум
Роман
14
Юлманд
Мортен
2
Ауэр
Штефан
97
Ганда
Йосеф
10
Бройниг
Максимилиан
Сваровски Тироль
4-4-2
Адмира
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 3 0.38
2. Дедич Златко 3 (1) 0.38
3. Йебоа Келвин 1 0.13
4. Ридер Флориан 1 0.13
5. Ансельм Тобиас 1 0.13
6. Шнегг Давид 1 0.13
7. Кох Фабиан 0 0
8. Пецос Атанасиос 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 2 (1) 0.25
2. Бройниг Максимилиан 2 0.25
3. Томич Томислав 1 0.13
4. Хоффер Эрвин 1 0.13
5. Хаусьелль Марко 1 0.13
6. Гартнер Кристиан 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 4 0
2. Рогель Жан 1 1
3. Пецос Атанасиос 2 0
4. Освальд Фердинанд 2 0
5. Хагер Штефан 2 0
6. Ридер Флориан 2 0
7. Прантер Беньямин 1 0
8. Бучачер Флориан 1 0
9. Фредериксен Николай 1 0
10. Челич Неманя 1 0
11. Шнегг Давид 1 0
12. Нашбергер Йоханнес 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 3 1
2. Бройниг Максимилиан 3 0
3. Спасич Милош 2 0
4. Бауэр Себастьян 0 1
5. Майерхофер Штефан 1 0
6. Рат Лукас 1 0
7. Томич Томислав 1 0
8. Майер Маркус 1 0
9. Хаусьелль Марко 1 0
10. Чиркович Александар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 0
 Адмира 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер
Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен
Адмира Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира
Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Адмира: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сваровски Тироль 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Сваровски Тироль Бундеслига
Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 1 1 26 - 8 19
2. Рапид Вена Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. ЛАСК Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5. Санкт-Пёльтен Заявка 8 3 2 3 15 - 10 11
6. Сваровски Тироль Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Вольфсбергер Заявка 7 3 0 4 14 - 15 9
8. Аустрия Вена Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 7 - 16 7
10. Рид Заявка 7 2 0 5 8 - 16 6
11. Альтах Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
12. Адмира Заявка 8 1 1 6 9 - 26 4
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 19.00 68.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 4.00 4.55
  1.30 5.22 11.96

Самый высокий коэффициент на матч «Сваровски Тироль» – «Адмира» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сваровски Тироль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Адмира» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сваровски Тироль» – «Адмира», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.00 1.03 7.00 1.08 3.20 1.32 2.35 1.55 1.90 1.90 1.67 2.20 1.05 8.50 1.20 4.20 1.03 10.00 1.05 8.50 1.12 9.00 1.03 10.00
11.25 1.00 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.16 1.77 1.67 2.21 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.40
7.33 1.11 2.64 1.53 2.11 1.78 1.72 2.19 1.33 3.43 2.16 1.75 1.17 5.31 1.56 2.51 1.34 3.41 1.22 4.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.15 1.70 1.72 2.05 1.16 4.80 1.09 6.50 1.08 7.00
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05
3.42 1.35 2.82 1.47 2.22 1.73 1.72 2.21 1.51 2.66 1.29 3.75 1.79 2.09 1.50 2.68 1.36 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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