Рид
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Josko Arena
Рапид Вена
30
Пэйнтсил
Сет
22
Нутц
Штефан
17
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хаас МануэльЗащитник
- Защитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Салли СадамНападающий
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Алар ДениНападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.25
|2.
|Грюлль Марко
|2 (2)
|0.25
|3.
|Грубек Валентин
|1
|0.13
|4.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.13
|5.
|Нутц Штефан
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|4 (2)
|0.5
|2.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.5
|3.
|Китагава Коя
|3
|0.38
|4.
|Мург Томас
|2
|0.25
|5.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0.25
|6.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.13
|7.
|Шик Торстен
|1
|0.13
|8.
|Демир Юсуф
|1
|0.13
|9.
|Любичич Деян
|0
|0
|10.
|Стойкович Филип
|0
|0
|11.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|12.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Райфельтсхаммер Томас
|2
|0
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|2
|0
|3.
|Лергер Михель
|2
|0
|4.
|Райнер Константин
|0
|1
|5.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|6.
|Нутц Штефан
|1
|0
|7.
|Такугнади Балакием
|1
|0
|8.
|Майзль Лука
|1
|0
|9.
|Салли Садам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|2.
|Стойкович Филип
|2
|0
|3.
|Кара Эркан
|2
|0
|4.
|Шик Торстен
|1
|0
|5.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|6.
|Мург Томас
|1
|0
|7.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|8.
|Китагава Коя
|1
|0
|9.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|10.
|Граймль Лео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рид
|0
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
|Рапид Вена
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Рид Последние 20 матчей: +9 =3 -8Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм
Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц
Рапид Вена Последние 20 матчей: +15 =2 -3Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена
Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена
Последние игры между собой
Рид: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 15
Рапид Вена: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 5
Рапид Вена 5:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Рид Бундеслига Рид 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Рид Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 3:2 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 8
|19
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 8
|18
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 15
|9
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Рид
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|10.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 26
|4
Победитель
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