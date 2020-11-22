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Рид
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Рапид Вена
0' 8'
1
Радлингер
Самуэль
31
Такугнади
Балакием
28
Райфельтсхаммер
Томас
6
Райнер
Константин
5
Лергер
Михель
4
Цигль
Марсель
16
Лакнер
Маркус
30
Пэйнтсил
Сет
22
Нутц
Штефан
17
Грюлль
Марко
9
Гшвайдль
Бернд
25
Гартлер
Пауль
13
Шик
Торстен
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
14
Граховац
Срджан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
8
Рицмайер
Марсель
48
Демир
Юсуф
29
Кара
Эркан
9
Фунтас
Таксиархис
Рид
4-2-3-1
Рапид Вена
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.25
2. Грюлль Марко 2 (2) 0.25
3. Грубек Валентин 1 0.13
4. Пэйнтсил Сет 1 0.13
5. Нутц Штефан 1 0.13
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 4 (2) 0.5
2. Фунтас Таксиархис 4 0.5
3. Китагава Коя 3 0.38
4. Мург Томас 2 0.25
5. Кнасмюлльнер Кристоф 2 0.25
6. Рицмайер Марсель 1 0.13
7. Шик Торстен 1 0.13
8. Демир Юсуф 1 0.13
9. Любичич Деян 0 0
10. Стойкович Филип 0 0
11. Хофманн Максимилиан 0 0
12. Ульманн Максимилиан 0 0

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Райфельтсхаммер Томас 2 0
2. Оффенбахер Даниэль 2 0
3. Лергер Михель 2 0
4. Райнер Константин 0 1
5. Радлингер Самуэль 1 0
6. Нутц Штефан 1 0
7. Такугнади Балакием 1 0
8. Майзль Лука 1 0
9. Салли Садам 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 3 0
2. Стойкович Филип 2 0
3. Кара Эркан 2 0
4. Шик Торстен 1 0
5. Фунтас Таксиархис 1 0
6. Мург Томас 1 0
7. Ульманн Максимилиан 1 0
8. Китагава Коя 1 0
9. Аразе Кельвин 1 0
10. Граймль Лео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рид 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 42.86% (3)
 Рапид Вена 16.67% (3) 22.22% (4) 11.11% (2) 5.56% (1) 11.11% (2) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм
Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц
Рапид Вена Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена
Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена

Последние игры между собой

Рид: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 15
Рапид Вена: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 5
Рапид Вена 2:1 Рид Кубок Рид 3:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 4:2 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 5:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Рид Бундеслига Рид 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Рид Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 3:2 Рапид Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 1 1 26 - 8 19
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
3. ЛАСК Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5. Санкт-Пёльтен Заявка 8 3 2 3 15 - 10 11
6. Сваровски Тироль Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Вольфсбергер Заявка 7 3 0 4 14 - 15 9
8. Аустрия Вена Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
9. Рид 0:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
10. Хартберг Заявка 8 1 4 3 7 - 16 7
11. Альтах Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
12. Адмира Заявка 8 1 1 6 9 - 26 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Josko Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Рапид Вена
8.40
6.10
1.33
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.60 5.80 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 8.40 6.10 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 8.40 6.00 1.31
  8.19 5.93 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Рид» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рид» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 7.00 1.08 6.10 1.10 3.30 1.31 2.08 1.74 2.70 1.44 2.12 1.72 2.00 1.81 1.82 1.99 1.63 2.28 1.42 2.70 1.22 4.00 1.18 4.60 1.07 7.40
6.90 1.06 6.20 1.09 3.32 1.31 2.75 1.45 2.04 1.86 1.63 2.28 1.43 2.74 1.22 3.90 1.16 4.50 1.05 7.30
7.43 1.11 3.41 1.33 2.65 1.52 2.74 1.47 2.27 1.66 2.01 1.85 1.81 2.06 1.61 2.38 1.42 2.94 1.15 5.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.86 1.94 1.38 2.90
4.85 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.28 3.68
3.72 1.31 3.24 1.35 2.24 1.68 1.85 2.01 1.61 2.38 1.36 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.49 1.87 1.87 1.50 2.50
5.95 1.13 5.35 1.16 2.48 1.54 1.84 1.96 1.49 2.62 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.31
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Рид 0:0 Рапид Вена онлайн

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