Одд
0:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Скагерак Арена Зрители: 600
Старт
12
Egil
Selvik
- Основной состав
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
30 Petter Hagen
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|9
|0.36
|2.
|Рууд Эспен
|6 (3)
|0.24
|3.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.24
|4.
|Kasper Lunding
|4
|0.16
|5.
|Рашани Эльбасан
|3
|0.12
|6.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.12
|7.
|Joshua Kitolano
|3
|0.12
|8.
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.12
|9.
|Симович Робин
|2
|0.08
|10.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.04
|11.
|Риса Бирк
|1
|0.04
|12.
|Kevin Johnsen
|1
|0.04
|13.
|Нордквелле Фредрик
|1
|0.04
|14.
|Odin Luraas Bjoertuft
|1
|0.04
|15.
|Родич Владимир
|0
|0
|16.
|Качи
|0
|0
|17.
|Кителано Йон
|0
|0
|18.
|Bilal Njie
|0
|0
|19.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шульц Эрик
|7
|0.28
|2.
|Mathias Bringaker
|4
|0.16
|3.
|Erlend Segberg
|2
|0.08
|4.
|Боланьос Кристиан
|2 (1)
|0.08
|5.
|Скаанес Каспер
|2
|0.08
|6.
|Kevin Kabran
|1
|0.04
|7.
|Jesper Daland
|1
|0.04
|8.
|Kristoffer Toennessen
|1
|0.04
|9.
|Isaac Twum
|1
|0.04
|10.
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|0.04
|11.
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|12.
|Марковик Эман
|1
|0.04
|13.
|Mikael Ugland
|1
|0.04
|14.
|Бёруфсен Эспен
|0
|0
|15.
|Eirik Wichne
|0
|0
|16.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|5
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|3.
|Риса Бирк
|3
|0
|4.
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|5.
|Кителано Йон
|2
|0
|6.
|Kasper Lunding
|2
|0
|7.
|Joshua Kitolano
|2
|0
|8.
|Родич Владимир
|1
|0
|9.
|Россбах Сондре
|1
|0
|10.
|Качи
|1
|0
|11.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0
|12.
|Odin Luraas Bjoertuft
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Kevin Kabran
|5
|0
|2.
|Eirik Wichne
|5
|0
|3.
|Эль-Макрини Мохамед
|3
|1
|4.
|Шульц Эрик
|4
|0
|5.
|Erlend Segberg
|3
|0
|6.
|Марковик Эман
|3
|0
|7.
|Mikael Ugland
|3
|0
|8.
|Martin Ramsland
|2
|0
|9.
|Скаанес Каспер
|2
|0
|10.
|Берган Вегар
|2
|0
|11.
|Jesper Daland
|2
|0
|12.
|Isaac Twum
|2
|0
|13.
|Аремю Афииз
|2
|0
|14.
|Доймеланд Йонас
|1
|0
|15.
|Йоргенсен Йоаким
|1
|0
|16.
|Бёруфсен Эспен
|1
|0
|17.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|18.
|Mathias Bringaker
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|15.91% (7)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|15.91% (7)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|Старт
|4% (1)
|28% (7)
|16% (4)
|8% (2)
|24% (6)
|20% (5)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Волеренга 2:0 Одд Одд 3:0 Викинг Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд
Старт Последние 20 матчей: +5 =5 -10Старт 3:2 Сарпсборг-08 Русенборг 1:0 Старт Старт 0:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:1 Старт
Старт 5:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Старт Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт
Последние игры между собой
Одд: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Старт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|24
|21
|2
|1
|83 - 27
|65
|2.
|Мольде
|25
|16
|2
|7
|62 - 30
|50
|3.
|Волеренга
|25
|13
|7
|5
|42 - 29
|46
|4.
|Русенборг
|24
|13
|6
|5
|43 - 25
|45
|5.
|Одд
|0:0
|25
|13
|4
|8
|44 - 35
|43
|6.
|Кристиансунд
|1:0
|25
|10
|10
|5
|47 - 35
|40
|7.
|Хёугесунн
|2:1
|25
|10
|4
|11
|31 - 39
|34
|8.
|Викинг
|0:0
|25
|9
|7
|9
|42 - 43
|34
|9.
|Стабек
|25
|7
|10
|8
|31 - 37
|31
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|25
|8
|5
|12
|29 - 33
|29
|11.
|Саннефьёрд
|1:2
|25
|8
|4
|13
|26 - 39
|28
|12.
|Бранн
|24
|6
|7
|11
|30 - 41
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|24
|5
|9
|10
|30 - 45
|24
|14.
|Старт
|0:0
|25
|5
|8
|12
|28 - 44
|23
|15.
|Мьёндален
|0:1
|25
|6
|2
|17
|21 - 42
|20
|16.
|Олесунн
|25
|2
|5
|18
|27 - 72
|11
Победитель
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