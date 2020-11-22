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Одд
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Старт
0'
0:1
52' Гол
Шульц Эрик
1:1
64' Гол
Рууд Эспен
1:2
82' Гол
Kevin Kabran
90' Желтая карточка
Martin Ramsland
90' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
90' Желтая карточка
Эль-Макрини Мохамед
90'+6
12
Egil
Selvik
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
6
Хофф
Вебьёрн
5
Кителано
Йон
14
Нордквелле
Фредрик
26
Filip
Roenningen
Joergensen
16
Joshua
Kitolano
7
Родич
Владимир
9
Бакенга
Мушага
11
Рашани
Эльбасан
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
6
Йоргенсен
Йоаким
2
Jesper
Daland
22
Kristoffer
Toennessen
23
Erlend
Segberg
4
Эль-Макрини
Мохамед
11
Шульц
Эрик
8
Марковик
Эман
30
Боланьос
Кристиан
7
Kevin
Kabran
Одд
4-3-3
Старт
4-3-3

Ход матча

44'
Симович Робин
Рашани Эльбасан
 
52'
0:1
Шульц Эрик
62'
 
Martin Ramsland
Боланьос Кристиан
64'
Рууд Эспен
(Нордквелле Фредрик)
1:1
72'
Леуритсен Тобиас
Нордквелле Фредрик
 
73'
 
Скаанес Каспер
Шульц Эрик
82'
1:2
Kevin Kabran
(Martin Ramsland)
85'
Качи
Родич Владимир
 
85'
Kevin Johnsen
Кителано Йон
 
86'
 
Берган Вегар
Марковик Эман
90'
 
Martin Ramsland
90'
Хофф Вебьёрн
 
90'
 
Эль-Макрини Мохамед

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 9 0.36
2. Рууд Эспен 7 (3) 0.28
3. Борвен Торгейр 6 (3) 0.24
4. Kasper Lunding 4 0.16
5. Рашани Эльбасан 3 0.12
6. Хофф Вебьёрн 3 0.12
7. Joshua Kitolano 3 0.12
8. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.12
9. Симович Робин 2 0.08
10. Markus Andre Kaasa 1 0.04
11. Нордквелле Фредрик 1 0.04
12. Риса Бирк 1 0.04
13. Kevin Johnsen 1 0.04
14. Odin Luraas Bjoertuft 1 0.04
15. Родич Владимир 0 0
16. Качи 0 0
17. Кителано Йон 0 0
18. Bilal Njie 0 0
19. Filip Roenningen Joergensen 0 0
Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шульц Эрик 8 0.32
2. Mathias Bringaker 4 0.16
3. Kevin Kabran 2 0.08
4. Erlend Segberg 2 0.08
5. Боланьос Кристиан 2 (1) 0.08
6. Скаанес Каспер 2 0.08
7. Jesper Daland 1 0.04
8. Kristoffer Toennessen 1 0.04
9. Isaac Twum 1 0.04
10. Эль-Макрини Мохамед 1 0.04
11. Сколевик Стеффен 1 0.04
12. Марковик Эман 1 0.04
13. Mikael Ugland 1 0.04
14. Бёруфсен Эспен 0 0
15. Martin Ramsland 0 0
16. Eirik Wichne 0 0
17. Sander Sjoekvist 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 5 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Хофф Вебьёрн 3 0
4. Риса Бирк 3 0
5. Кителано Йон 2 0
6. Kasper Lunding 2 0
7. Joshua Kitolano 2 0
8. Родич Владимир 1 0
9. Россбах Сондре 1 0
10. Качи 1 0
11. Markus Andre Kaasa 1 0
12. Odin Luraas Bjoertuft 1 0
Старт
# Игрок      
1. Эль-Макрини Мохамед 4 1
2. Kevin Kabran 5 0
3. Eirik Wichne 5 0
4. Шульц Эрик 4 0
5. Martin Ramsland 3 0
6. Erlend Segberg 3 0
7. Марковик Эман 3 0
8. Mikael Ugland 3 0
9. Скаанес Каспер 2 0
10. Берган Вегар 2 0
11. Jesper Daland 2 0
12. Isaac Twum 2 0
13. Аремю Афииз 2 0
14. Доймеланд Йонас 1 0
15. Йоргенсен Йоаким 1 0
16. Бёруфсен Эспен 1 0
17. Сколевик Стеффен 1 0
18. Mathias Bringaker 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 15.56% (7) 11.11% (5) 17.78% (8) 15.56% (7) 20% (9) 20% (9)
 Старт 3.7% (1) 25.93% (7) 14.81% (4) 11.11% (3) 22.22% (6) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Волеренга 2:0 Одд Одд 3:0 Викинг Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд
Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт
Старт Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Старт 3:2 Сарпсборг-08 Русенборг 1:0 Старт Старт 0:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:1 Старт
Старт 5:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Старт Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт

Последние игры между собой

Одд: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Старт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Старт 0:5 Одд Типпелиген Одд 2:1 Старт Товарищеские матчи Старт 0:1 Одд Типпелиген Одд 3:0 Старт Типпелиген
Одд 3:4 Старт Товарищеские матчи Старт 1:2 Одд Типпелиген Одд 3:0 Старт Типпелиген Старт 0:4 Одд Типпелиген Одд 3:3 Старт Типпелиген Одд 1:0 Старт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 25 22 2 1 85 - 27 68
2. Мольде 25 16 2 7 62 - 30 50
3. Волеренга 25 13 7 5 42 - 29 46
4. Русенборг 24 13 6 5 43 - 25 45
5. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
6. Кристиансунд 25 10 10 5 47 - 35 40
7. Викинг 25 10 6 9 44 - 44 36
8. Хёугесунн 25 10 4 11 32 - 40 34
9. Стабек 25 7 10 8 31 - 37 31
10. Сарпсборг-08 25 8 4 13 30 - 35 28
11. Саннефьёрд 25 8 4 13 27 - 40 28
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Старт 25 6 7 12 30 - 45 25
14. Стрёмсгодсет 0:2 25 5 9 11 30 - 47 24
15. Мьёндален 25 6 2 17 21 - 42 20
16. Олесунн 25 2 5 18 27 - 72 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Рашани Эльбасан уходит с поля. Симович Робин выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 6.70 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 1.76 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.35 4.80

Самый высокий коэффициент на матч «Одд» – «Старт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Одд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Старт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Одд» – «Старт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.10 1.14 12.00 1.03 3.60 1.25 4.10 1.21 1.97 1.77 2.14 1.71 2.02 1.81 1.77 2.05 1.14 5.20 1.32 3.10 1.02 11.00 1.11 6.20 1.04 9.00 1.02 11.50 1.01 12.00
12.75 1.00 12.75 1.00 5.00 1.15 4.05 1.24 2.53 1.58 1.99 1.82 1.61 2.26 1.32 3.14 1.21 3.84 1.08 6.15 1.06 6.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.39 1.53 1.04 9.00 1.22 4.00 1.05 8.50
3.85 1.26 2.53 1.52 1.67 2.21 1.25 3.95 1.18 5.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.28 2.14 1.66 1.59 2.28 1.35 3.00
5.15 1.16 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 2.20
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Где смотреть матч Одд 1:2 Старт онлайн

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