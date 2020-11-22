Сарпсборг-08
0:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Сарпсборг
Викинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|6 (5)
|0.24
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|4 (1)
|0.16
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.16
|4.
|Линнсет Йонатан
|3
|0.12
|5.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.12
|6.
|Ларсен Йорген
|2
|0.08
|7.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.08
|8.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.08
|9.
|Салетрос Антон
|1
|0.04
|10.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.04
|11.
|Утвик Бьерн
|1
|0.04
|12.
|Молинс Гильермо
|0
|0
|13.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|14.
|Несс Николай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|12 (5)
|0.48
|2.
|Бютюки Зюмер
|9
|0.36
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0.16
|4.
|Viljar Vevatne
|3
|0.12
|5.
|Перейра Адриан
|2
|0.08
|6.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0.08
|7.
|Белл Джо
|2
|0.08
|8.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0.08
|9.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.08
|10.
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|11.
|Хёйланд Томми
|1
|0.04
|12.
|Even Oestensen
|1
|0.04
|13.
|Johnny Furdal
|0
|0
|14.
|Jefferson De Souza
|0
|0
|15.
|Sebastian Soeraas Sebulonsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|6
|0
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|4
|0
|3.
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|5.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|6.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|7.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|8.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|9.
|Magnar Oedegaard
|2
|0
|10.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|11.
|Салетрос Антон
|2
|0
|12.
|Конте Бубакар
|2
|0
|13.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|14.
|Хорн Йорген
|1
|0
|15.
|Фальк Аслак
|1
|0
|16.
|Нильссон Давид
|1
|0
|17.
|Несс Николай
|1
|0
|18.
|Адеоти Жордан
|1
|0
|19.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|5
|0
|2.
|Хёйланд Томми
|5
|0
|3.
|Viljar Vevatne
|4
|0
|4.
|Белл Джо
|4
|0
|5.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|6.
|Kristoffer Loekberg
|3
|0
|7.
|Ylldren Ibrahimaj
|3
|0
|8.
|Even Oestensen
|3
|0
|9.
|Бериша Ветон
|2
|0
|10.
|Henrik Heggheim
|2
|0
|11.
|Бютюки Зюмер
|1
|0
|12.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|13.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|14.
|Sondre Bjoershol
|1
|0
|15.
|Sondre Auklend
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|Викинг
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|19.51% (8)
|14.63% (6)
|24.39% (10)
|19.51% (8)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =4 -8Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн
Викинг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн
Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Викинг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Сарпсборг-08 3:0 Викинг Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 0:1 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|24
|21
|2
|1
|83 - 27
|65
|2.
|Мольде
|25
|16
|2
|7
|62 - 30
|50
|3.
|Волеренга
|25
|13
|7
|5
|42 - 29
|46
|4.
|Русенборг
|24
|13
|6
|5
|43 - 25
|45
|5.
|Одд
|0:0
|25
|13
|4
|8
|44 - 35
|43
|6.
|Кристиансунд
|1:0
|25
|10
|10
|5
|47 - 35
|40
|7.
|Хёугесунн
|2:1
|25
|10
|4
|11
|31 - 39
|34
|8.
|Викинг
|0:0
|25
|9
|7
|9
|42 - 43
|34
|9.
|Стабек
|25
|7
|10
|8
|31 - 37
|31
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|25
|8
|5
|12
|29 - 33
|29
|11.
|Саннефьёрд
|1:2
|25
|8
|4
|13
|26 - 39
|28
|12.
|Бранн
|24
|6
|7
|11
|30 - 41
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|24
|5
|9
|10
|30 - 45
|24
|14.
|Старт
|0:0
|25
|5
|8
|12
|28 - 44
|23
|15.
|Мьёндален
|0:1
|25
|6
|2
|17
|21 - 42
|20
|16.
|Олесунн
|25
|2
|5
|18
|27 - 72
|11
Победитель
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