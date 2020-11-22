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Сарпсборг-08
1:2
Конец матча

Стадион:
Викинг
0'
1:0
53' Гол
Утвик Бьерн
54' Желтая карточка
Kristoffer Loekberg
1:1
60' Гол
Ylldren Ibrahimaj
1:2
72' Гол
Ylldren Ibrahimaj
80' Желтая карточка
Викстёль Рольф
90' Желтая карточка
Ylldren Ibrahimaj
90'+8
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
22
Дюрестам
Микаэль
7
Хальворсен
Уле
Йорген
6
Несс Николай
15
Хеберг-Ветти
Геуте
16
Томассен
Йоахим
20
Салетрос
Антон
14
Хейнтс
Тобиас
11
Линнсет
Йонатан
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
20
Ylldren
Ibrahimaj
24
Kristoffer
Loekberg
9
Торстейнбё
Фредерик
7
Бютюки
Зюмер
14
Бериша
Ветон
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
Сарпсборг-08
3-4-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

53'
Утвик Бьерн
(Салетрос Антон)
1:0
54'
 
Kristoffer Loekberg
58'
 
Белл Джо
Kristoffer Loekberg
60'
1:1
Ylldren Ibrahimaj
72'
1:2
Ylldren Ibrahimaj
76'
Солтведт Йоахим
Томассен Йоахим
 
76'
Mohamed Ofkir
Линнсет Йонатан
 
80'
 
Викстёль Рольф
85'
Боянг Сулайман
Magnar Oedegaard
 
90'
 
Sebastian Soeraas Sebulonsen
Де Ланлай Янн-Эрик
90'
 
Even Oestensen
Бютюки Зюмер
90'
 
Хёйланд Томми
Торстейнбё Фредерик
90'
 
Андрессон Аксель
Sondre Bjoershol
90'
 
Ylldren Ibrahimaj

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.24
2. Хальворсен Уле Йорген 4 (1) 0.16
3. Исмаила Кулибали 4 0.16
4. Линнсет Йонатан 3 0.12
5. Солтведт Йоахим 3 0.12
6. Ларсен Йорген 2 0.08
7. Хейнтс Тобиас 2 0.08
8. Дюрестам Микаэль 2 0.08
9. Утвик Бьерн 2 0.08
10. Салетрос Антон 1 0.04
11. Mohamed Ofkir 1 0.04
12. Молинс Гильермо 0 0
13. Томассен Йоахим 0 0
14. Несс Николай 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 12 (5) 0.48
2. Бютюки Зюмер 9 0.36
3. Ylldren Ibrahimaj 6 0.24
4. Viljar Vevatne 3 0.12
5. Перейра Адриан 2 0.08
6. Де Ланлай Янн-Эрик 2 0.08
7. Белл Джо 2 0.08
8. Торстейнбё Фредерик 2 0.08
9. Kristoffer Loekberg 2 0.08
10. Викстёль Рольф 1 0.04
11. Хёйланд Томми 1 0.04
12. Even Oestensen 1 0.04
13. Johnny Furdal 0 0
14. Jefferson De Souza 0 0
15. Sebastian Soeraas Sebulonsen 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 6 0
2. Хальворсен Уле Йорген 4 0
3. Томассен Йоахим 4 0
4. Боянг Сулайман 4 0
5. Исмаила Кулибали 4 0
6. Линнсет Йонатан 3 0
7. Ларсен Йорген 3 0
8. Дюрестам Микаэль 2 0
9. Magnar Oedegaard 2 0
10. Alexander Jakobsen 2 0
11. Салетрос Антон 2 0
12. Конте Бубакар 2 0
13. Молинс Гильермо 1 0
14. Хорн Йорген 1 0
15. Фальк Аслак 1 0
16. Нильссон Давид 1 0
17. Несс Николай 1 0
18. Адеоти Жордан 1 0
19. Хейнтс Тобиас 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 6 0
2. Хёйланд Томми 5 0
3. Viljar Vevatne 4 0
4. Kristoffer Loekberg 4 0
5. Ylldren Ibrahimaj 4 0
6. Белл Джо 4 0
7. Торстейнбё Фредерик 3 0
8. Even Oestensen 3 0
9. Бериша Ветон 2 0
10. Henrik Heggheim 2 0
11. Бютюки Зюмер 1 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
14. Sondre Bjoershol 1 0
15. Sondre Auklend 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 13.33% (4) 20% (6) 10% (3) 26.67% (8) 13.33% (4) 16.67% (5)
 Викинг 11.63% (5) 9.3% (4) 18.6% (8) 16.28% (7) 25.58% (11) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн
Викинг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн
Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Викинг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 3:0 Викинг Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 0:1 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 25 22 2 1 85 - 27 68
2. Мольде 25 16 2 7 62 - 30 50
3. Волеренга 25 13 7 5 42 - 29 46
4. Русенборг 24 13 6 5 43 - 25 45
5. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
6. Кристиансунд 25 10 10 5 47 - 35 40
7. Викинг 25 10 6 9 44 - 44 36
8. Хёугесунн 25 10 4 11 32 - 40 34
9. Стабек 25 7 10 8 31 - 37 31
10. Сарпсборг-08 25 8 4 13 30 - 35 28
11. Саннефьёрд 25 8 4 13 27 - 40 28
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Старт 25 6 7 12 30 - 45 25
14. Стрёмсгодсет 0:2 25 5 9 11 30 - 47 24
15. Мьёндален 25 6 2 17 21 - 42 20
16. Олесунн 25 2 5 18 27 - 72 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 4.20 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.56 3.40

Самый высокий коэффициент на матч «Сарпсборг-08» – «Викинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сарпсборг-08» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Викинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сарпсборг-08» – «Викинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.50 1.18 11.00 1.02 1.85 1.90 3.40 1.29 3.30 1.30 1.95 1.85 1.73 2.12 1.85 1.90 1.23 3.95 1.12 5.55 1.07 8.10 1.02 11.00 1.01 14.50 0.00 14.50
12.00 1.00 11.00 1.02 4.40 1.20 3.52 1.30 2.23 1.73 1.72 2.12 1.45 2.67 1.22 3.88 1.15 4.65 1.04 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.48 2.55 2.18 1.68 1.03 10.00 1.18 4.60 1.03 10.00
3.52 1.30 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.29 1.88 1.86 1.41 2.70 1.28 3.45
4.65 1.20 3.26 1.34 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:2 Викинг онлайн

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