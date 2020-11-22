Сарпсборг-08
1:2
Конец матча
Стадион: Сарпсборг
Викинг
1:0
53' ГолУтвик Бьерн
54' Желтая карточкаKristoffer Loekberg
1:1
60' ГолYlldren Ibrahimaj
1:2
72' ГолYlldren Ibrahimaj
80' Желтая карточкаВикстёль Рольф
90' Желтая карточкаYlldren Ibrahimaj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
53'
1:0
60'
72'
80'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|6 (5)
|0.24
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|4 (1)
|0.16
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.16
|4.
|Линнсет Йонатан
|3
|0.12
|5.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.12
|6.
|Ларсен Йорген
|2
|0.08
|7.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.08
|8.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.08
|9.
|Утвик Бьерн
|2
|0.08
|10.
|Салетрос Антон
|1
|0.04
|11.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.04
|12.
|Молинс Гильермо
|0
|0
|13.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|14.
|Несс Николай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|12 (5)
|0.48
|2.
|Бютюки Зюмер
|9
|0.36
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|6
|0.24
|4.
|Viljar Vevatne
|3
|0.12
|5.
|Перейра Адриан
|2
|0.08
|6.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0.08
|7.
|Белл Джо
|2
|0.08
|8.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0.08
|9.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.08
|10.
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|11.
|Хёйланд Томми
|1
|0.04
|12.
|Even Oestensen
|1
|0.04
|13.
|Johnny Furdal
|0
|0
|14.
|Jefferson De Souza
|0
|0
|15.
|Sebastian Soeraas Sebulonsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|6
|0
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|4
|0
|3.
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|5.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|6.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|7.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|8.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|9.
|Magnar Oedegaard
|2
|0
|10.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|11.
|Салетрос Антон
|2
|0
|12.
|Конте Бубакар
|2
|0
|13.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|14.
|Хорн Йорген
|1
|0
|15.
|Фальк Аслак
|1
|0
|16.
|Нильссон Давид
|1
|0
|17.
|Несс Николай
|1
|0
|18.
|Адеоти Жордан
|1
|0
|19.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|6
|0
|2.
|Хёйланд Томми
|5
|0
|3.
|Viljar Vevatne
|4
|0
|4.
|Kristoffer Loekberg
|4
|0
|5.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0
|6.
|Белл Джо
|4
|0
|7.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|8.
|Even Oestensen
|3
|0
|9.
|Бериша Ветон
|2
|0
|10.
|Henrik Heggheim
|2
|0
|11.
|Бютюки Зюмер
|1
|0
|12.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|13.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|14.
|Sondre Bjoershol
|1
|0
|15.
|Sondre Auklend
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|13.33% (4)
|20% (6)
|10% (3)
|26.67% (8)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|Викинг
|11.63% (5)
|9.3% (4)
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|25.58% (11)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =4 -8Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн
Викинг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн
Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Викинг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Сарпсборг-08 3:0 Викинг Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 0:1 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0
|25
|22
|2
|1
|85 - 27
|68
|2.
|Мольде
|25
|16
|2
|7
|62 - 30
|50
|3.
|Волеренга
|25
|13
|7
|5
|42 - 29
|46
|4.
|Русенборг
|24
|13
|6
|5
|43 - 25
|45
|5.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Кристиансунд
|25
|10
|10
|5
|47 - 35
|40
|7.
|Викинг
|25
|10
|6
|9
|44 - 44
|36
|8.
|Хёугесунн
|25
|10
|4
|11
|32 - 40
|34
|9.
|Стабек
|25
|7
|10
|8
|31 - 37
|31
|10.
|Сарпсборг-08
|25
|8
|4
|13
|30 - 35
|28
|11.
|Саннефьёрд
|25
|8
|4
|13
|27 - 40
|28
|12.
|Бранн
|24
|6
|7
|11
|30 - 41
|25
|13.
|Старт
|25
|6
|7
|12
|30 - 45
|25
|14.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|25
|5
|9
|11
|30 - 47
|24
|15.
|Мьёндален
|25
|6
|2
|17
|21 - 42
|20
|16.
|Олесунн
|25
|2
|5
|18
|27 - 72
|11
Победитель
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