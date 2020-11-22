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  3. Норвегия
Стрёмсгодсет
0:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
0:1
4' Гол
Юнкер Каспер
0:2
12' Гол
Синкернагель Филип
73'
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
4
Tchamba
Bangou
19
Halldor
Stenevik
8
Johan
Hove
7
Стенгель
Херман
20
Mikkel
Maigaard
23
Valdimar
Ingimundarson
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
6
Амундсен
Исак
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
22
Моберг
Вегар
14
Салтнес
Ульрик
16
Конрадсен
Мортен
10
Синкернагель
Филип
21
Юнкер
Каспер
26
Сольбаккен
Ола
Стрёмсгодсет
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Юнкер Каспер
12'
0:2
Синкернагель Филип
(Сампстед Альфонс)
46'
 
Хаген Элиас
Моберг Вегар
66'
 
Фет Сондре
Конрадсен Мортен

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 1
  • 7 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Johan Hove 8 0.32
2. Сальвесен Ларс-Йорген 6 0.24
3. Mikkel Maigaard 5 (4) 0.2
4. Moses Mawa 5 0.2
5. Токстад Кристоффер 1 0.04
6. Стенгель Херман 1 0.04
7. Marcus Moelvadgaard 1 0.04
8. Valdimar Ingimundarson 1 0.04
9. Halldor Stenevik 0 0
10. Look Sa Nicholas Mickelson 0 0
11. Jack Ipalibo 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юнкер Каспер 19 (2) 0.76
2. Синкернагель Филип 15 (3) 0.6
3. Хёуге Йенс 14 (3) 0.56
4. Салтнес Ульрик 11 0.44
5. Бонифасе Виктор 6 0.24
6. Берг Патрик 4 0.16
7. Фет Сондре 3 0.12
8. Сольбаккен Ола 2 0.08
9. Моберг Вегар 2 0.08
10. Sammy Skytte 2 0.08
11. Бьёркан Фредрик Андре 1 0.04
12. Хейбротен Мариус 1 0.04
13. Ветлесен Уго 1 0.04
14. Лоде Мариус 1 0.04
15. Тунекти Себастьян 1 0.04
16. Сампстед Альфонс 0 0
17. Хаген Элиас 0 0
18. Хайкин Никита 0 0
19. Моэ Бреде 0 0
20. Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 7 0
2. Jack Ipalibo 3 2
3. Look Sa Nicholas Mickelson 4 0
4. Парр Джонатан 3 0
5. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
6. Лейфссон Ари 3 0
7. Moses Mawa 3 0
8. Токстад Кристоффер 2 0
9. Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
10. Marcus Moelvadgaard 2 0
11. Kreshnik Krasniqi 2 0
12. Стенгель Херман 1 0
13. Mikkel Maigaard 1 0
14. Johan Hove 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 3 1
2. Фет Сондре 4 0
3. Бонифасе Виктор 4 0
4. Юнкер Каспер 3 0
5. Синкернагель Филип 3 0
6. Салтнес Ульрик 2 0
7. Берг Патрик 2 0
8. Хейбротен Мариус 2 0
9. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
10. Хёуге Йенс 2 0
11. Смитс Джошуа 1 0
12. Фооснес Александер 1 0
13. Моберг Вегар 1 0
14. Sammy Skytte 1 0
15. Ветлесен Уго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 10.71% (3) 10.71% (3) 10.71% (3) 32.14% (9) 7.14% (2) 28.57% (8)
 Будё-Глимт 7.41% (6) 20.99% (17) 20.99% (17) 22.22% (18) 14.81% (12) 13.58% (11)

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт
Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Будё-Глимт: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:5 Стрёмсгодсет Типпелиген Будё-Глимт 0:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 25 22 2 1 85 - 27 68
2. Мольде 25 16 2 7 62 - 30 50
3. Волеренга 25 13 7 5 42 - 29 46
4. Русенборг 24 13 6 5 43 - 25 45
5. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
6. Кристиансунд 25 10 10 5 47 - 35 40
7. Викинг 25 10 6 9 44 - 44 36
8. Хёугесунн 25 10 4 11 32 - 40 34
9. Стабек 25 7 10 8 31 - 37 31
10. Сарпсборг-08 25 8 4 13 30 - 35 28
11. Саннефьёрд 25 8 4 13 27 - 40 28
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Старт 25 6 7 12 30 - 45 25
14. Стрёмсгодсет 0:2 25 5 9 11 30 - 47 24
15. Мьёндален 25 6 2 17 21 - 42 20
16. Олесунн 25 2 5 18 27 - 72 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Синкернагель Филип бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Юнкер Каспер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Будё-Глимт
3.58
6.70
1.87
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.50 6.70 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.58 4.25 1.87

Самый высокий коэффициент на матч «Стрёмсгодсет» – «Будё-Глимт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стрёмсгодсет» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Будё-Глимт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стрёмсгодсет» – «Будё-Глимт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 6.65 1.08 3.50 1.28 2.91 1.41 2.15 1.78 1.67 2.20 1.48 2.57 1.25 3.62 1.19 4.10 1.07 6.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.19 3.26 1.34 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.75 1.14 2.59 1.50 1.93 1.87 1.53 2.50 1.24 4.05
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