Стрёмсгодсет
1:2
Конец матча
Стадион: Мариенлист Зрители: 200
Будё-Глимт
0:1
4' ГолЮнкер Каспер
0:2
12' ГолСинкернагель Филип
82' Желтая карточкаБонифасе Виктор
1:2
84' ГолValdimar Ingimundarson
10
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
4'
0:1
12'
82'
84'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
9 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Johan Hove
|8
|0.32
|2.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|6
|0.24
|3.
|Mikkel Maigaard
|5 (4)
|0.2
|4.
|Moses Mawa
|5
|0.2
|5.
|Valdimar Ingimundarson
|2
|0.08
|6.
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|7.
|Стенгель Херман
|1
|0.04
|8.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0.04
|9.
|Halldor Stenevik
|0
|0
|10.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|0
|0
|11.
|Jack Ipalibo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юнкер Каспер
|19 (2)
|0.76
|2.
|Синкернагель Филип
|15 (3)
|0.6
|3.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.56
|4.
|Салтнес Ульрик
|11
|0.44
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.24
|6.
|Берг Патрик
|4
|0.16
|7.
|Фет Сондре
|3
|0.12
|8.
|Сольбаккен Ола
|2
|0.08
|9.
|Моберг Вегар
|2
|0.08
|10.
|Sammy Skytte
|2
|0.08
|11.
|Бьёркан Фредрик Андре
|1
|0.04
|12.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.04
|13.
|Ветлесен Уго
|1
|0.04
|14.
|Лоде Мариус
|1
|0.04
|15.
|Тунекти Себастьян
|1
|0.04
|16.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|17.
|Хаген Элиас
|0
|0
|18.
|Хайкин Никита
|0
|0
|19.
|Моэ Бреде
|0
|0
|20.
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|7
|0
|2.
|Jack Ipalibo
|3
|2
|3.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|4
|0
|4.
|Парр Джонатан
|3
|0
|5.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|6.
|Лейфссон Ари
|3
|0
|7.
|Moses Mawa
|3
|0
|8.
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|9.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|10.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|11.
|Kreshnik Krasniqi
|2
|0
|12.
|Стенгель Херман
|1
|0
|13.
|Mikkel Maigaard
|1
|0
|14.
|Johan Hove
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бонифасе Виктор
|5
|0
|2.
|Лоде Мариус
|3
|1
|3.
|Фет Сондре
|4
|0
|4.
|Юнкер Каспер
|3
|0
|5.
|Синкернагель Филип
|3
|0
|6.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|7.
|Берг Патрик
|2
|0
|8.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|9.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|11.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|12.
|Фооснес Александер
|1
|0
|13.
|Моберг Вегар
|1
|0
|14.
|Sammy Skytte
|1
|0
|15.
|Ветлесен Уго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|31.03% (9)
|6.9% (2)
|31.03% (9)
|Будё-Глимт
|9.64% (8)
|20.48% (17)
|20.48% (17)
|21.69% (18)
|14.46% (12)
|13.25% (11)
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +3 =7 -10Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт
Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Будё-Глимт: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:5 Стрёмсгодсет Типпелиген Будё-Глимт 0:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|25
|22
|2
|1
|85 - 28
|68
|2.
|Мольде
|25
|16
|2
|7
|62 - 30
|50
|3.
|Волеренга
|25
|13
|7
|5
|42 - 29
|46
|4.
|Русенборг
|24
|13
|6
|5
|43 - 25
|45
|5.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Кристиансунд
|25
|10
|10
|5
|47 - 35
|40
|7.
|Викинг
|25
|10
|6
|9
|44 - 44
|36
|8.
|Хёугесунн
|25
|10
|4
|11
|32 - 40
|34
|9.
|Стабек
|25
|7
|10
|8
|31 - 37
|31
|10.
|Сарпсборг-08
|25
|8
|4
|13
|30 - 35
|28
|11.
|Саннефьёрд
|25
|8
|4
|13
|27 - 40
|28
|12.
|Бранн
|24
|6
|7
|11
|30 - 41
|25
|13.
|Старт
|25
|6
|7
|12
|30 - 45
|25
|14.
|Стрёмсгодсет
|25
|5
|9
|11
|31 - 47
|24
|15.
|Мьёндален
|25
|6
|2
|17
|21 - 42
|20
|16.
|Олесунн
|25
|2
|5
|18
|27 - 72
|11
Победитель
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