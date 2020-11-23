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Гётеборг
 
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Стадион:
Хеккен
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
15
Юханссон
Якоб
7
Эрикссон
Себастьян
16
Sargon
Abraham
86
Вернблум
Понтус
28
Alhassan
Yusuf
22
Хараишвили
Георгий
89
Сана
Тобиас
17
Фарнеруд
Александер
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
11
Люндберг
Виктор
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
Гётеборг
4-4-2
Хеккен
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 5 (3) 0.19
2. Карлссон-Лагемюр Патрик 5 0.19
3. Эрлингмарк Огюст 3 0.11
4. Айеш Хосам 3 (2) 0.11
5. Фарнеруд Александер 3 0.11
6. Вернблум Понтус 2 0.07
7. Хараишвили Георгий 2 0.07
8. Sargon Abraham 1 0.04
9. Emil Holm 1 0.04
10. Бьярсмюр Маттиас 1 0.04
11. Юханссон Якоб 0 0
12. Christian Kouakou III 0 0
13. Яллоу Александр 0 0
14. Alhassan Yusuf 0 0
15. Jesper Tolinsson 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 8 0.3
2. Ирандуст Далехо 6 (1) 0.22
3. Leo Bengtsson 6 0.22
4. Patrik Waalemark 3 0.11
5. Берггрен Густав 3 0.11
6. Ясин Ахмед 2 0.07
7. Хаммар Юхан 2 0.07
8. Жута Леонард 1 0.04
9. Линдгрен Расмус 1 0.04
10. Туоминен Яссе 1 (1) 0.04
11. Фрайберг Эрик 1 0.04
12. Ali Youssef 1 0.04
13. Люндберг Виктор 1 0.04
14. Тойвио Йоона 1 0.04
15. Alexander Faltsetas 1 0.04
16. Нильссон Хокан 1 0.04
17. Adam Andersson II 1 0.04
18. Godswill Ekpolo 0 0
19. Марич Аднан 0 0

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. Эрлингмарк Огюст 6 1
2. Айеш Хосам 5 0
3. Калисир Андре 4 0
4. Яллоу Александр 4 0
5. Alhassan Yusuf 4 0
6. Emil Holm 4 0
7. Сана Тобиас 3 0
8. Да Грака Кристофер 3 0
9. Вернблум Понтус 2 0
10. Бьярсмюр Маттиас 2 0
11. Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
12. Christian Kouakou III 2 0
13. Jesper Tolinsson 0 1
14. Фарнеруд Александер 1 0
15. Вернерссон Виктор 1 0
16. Сёдер Робин 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Линдгрен Расмус 5 0
2. Alexander Faltsetas 3 1
3. Ясин Ахмед 4 0
4. Берггрен Густав 4 0
5. Leo Bengtsson 4 0
6. Фрайберг Эрик 3 0
7. Godswill Ekpolo 3 0
8. Люндберг Виктор 2 0
9. Содерлунд Александер 2 0
10. Абрахамссон Петер 2 0
11. Туоминен Яссе 2 0
12. Гулан Никола 1 0
13. Тойвио Йоона 1 0
14. Жута Леонард 1 0
15. Марич Аднан 1 0
16. Adam Andersson II 1 0
17. Ирандуст Далехо 1 0
18. Ali Youssef 1 0
19. Patrik Waalemark 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 11.54% (3) 11.54% (3) 23.08% (6) 7.69% (2) 11.54% (3) 34.62% (9)
 Хеккен 10% (4) 17.5% (7) 17.5% (7) 17.5% (7) 15% (6) 22.5% (9)

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Хельсинборг 0:1 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Мальмё 3:1 Гётеборг АИК 2:0 Гётеборг
Гётеборг 1:0 Варберг БоИС Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Хеккен 2:1 Эстерсунд Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 0:2 Юргорден Хеккен 2:2 Мьельбю
Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Хеккен: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Хеккен 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 4:1 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 28 16 9 3 58 - 27 57
2. Эльфсборг 28 12 13 3 46 - 35 49
3. Юргорден 28 13 6 9 46 - 31 45
4. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
5. Хаммарбю 28 10 11 7 46 - 44 41
6. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
7. Эребру 28 11 6 11 35 - 37 39
8. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 27 9 10 8 42 - 47 37
11. Варберг БоИС 28 9 7 12 42 - 41 34
12. Эстерсунд 28 8 9 11 27 - 38 33
13. Гётеборг 27 5 12 10 28 - 40 27
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
16. Хельсинборг 28 4 10 14 29 - 45 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Хеккен
3.75
3.40
2.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 3.20 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.40 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 3.52 3.22 2.23
  3.62 3.20 2.28

Самый высокий коэффициент на матч «Гётеборг» – «Хеккен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гётеборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хеккен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гётеборг» – «Хеккен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.03 6.70 1.09 2.95 1.37 2.28 1.63 1.90 1.90 1.69 2.17 1.33 3.15 1.23 3.85 1.08 6.80 1.06 7.50 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 21.00
7.20 1.05 6.20 1.09 3.14 1.34 2.43 1.56 1.71 2.26 1.41 2.91 1.28 3.54 1.08 6.85 1.05 7.40
3.33 1.35 2.92 1.45 2.48 1.58 2.01 1.88 1.76 2.15 1.57 2.51 1.28 3.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.70 2.15 1.32 3.20 1.10 7.00
2.56 1.51 1.78 2.04 1.39 3.00 1.11 6.50 1.07 8.60
2.81 1.47 2.30 1.67 1.79 2.12 1.50 2.72 1.36 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.64 1.28 2.50 1.53 1.61 2.32 1.25 3.95 1.15 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Гётеборг - Хеккен онлайн

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