Гётеборг
Позже
Стадион: Гамла Уллеви
Хеккен
89
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Аффан АминПолузащитник
- Нападающий
-
27 Yahya Kalley
-
31 Tom Amos
-
-
23 Emil Holm
-
Главный тренер: Нильссон Роланд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ali Youssef
-
18 Kevin Yakob
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.19
|2.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|5
|0.19
|3.
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0.11
|4.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.11
|5.
|Фарнеруд Александер
|3
|0.11
|6.
|Вернблум Понтус
|2
|0.07
|7.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.07
|8.
|Sargon Abraham
|1
|0.04
|9.
|Emil Holm
|1
|0.04
|10.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.04
|11.
|Юханссон Якоб
|0
|0
|12.
|Christian Kouakou III
|0
|0
|13.
|Яллоу Александр
|0
|0
|14.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|15.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|8
|0.3
|2.
|Ирандуст Далехо
|6 (1)
|0.22
|3.
|Leo Bengtsson
|6
|0.22
|4.
|Patrik Waalemark
|3
|0.11
|5.
|Берггрен Густав
|3
|0.11
|6.
|Ясин Ахмед
|2
|0.07
|7.
|Хаммар Юхан
|2
|0.07
|8.
|Жута Леонард
|1
|0.04
|9.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.04
|10.
|Туоминен Яссе
|1 (1)
|0.04
|11.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.04
|12.
|Ali Youssef
|1
|0.04
|13.
|Люндберг Виктор
|1
|0.04
|14.
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|15.
|Alexander Faltsetas
|1
|0.04
|16.
|Нильссон Хокан
|1
|0.04
|17.
|Adam Andersson II
|1
|0.04
|18.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|19.
|Марич Аднан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрлингмарк Огюст
|6
|1
|2.
|Айеш Хосам
|5
|0
|3.
|Калисир Андре
|4
|0
|4.
|Яллоу Александр
|4
|0
|5.
|Alhassan Yusuf
|4
|0
|6.
|Emil Holm
|4
|0
|7.
|Сана Тобиас
|3
|0
|8.
|Да Грака Кристофер
|3
|0
|9.
|Вернблум Понтус
|2
|0
|10.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|11.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|12.
|Christian Kouakou III
|2
|0
|13.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|14.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|15.
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|16.
|Сёдер Робин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Линдгрен Расмус
|5
|0
|2.
|Alexander Faltsetas
|3
|1
|3.
|Ясин Ахмед
|4
|0
|4.
|Берггрен Густав
|4
|0
|5.
|Leo Bengtsson
|4
|0
|6.
|Фрайберг Эрик
|3
|0
|7.
|Godswill Ekpolo
|3
|0
|8.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|9.
|Содерлунд Александер
|2
|0
|10.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|11.
|Туоминен Яссе
|2
|0
|12.
|Гулан Никола
|1
|0
|13.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|14.
|Жута Леонард
|1
|0
|15.
|Марич Аднан
|1
|0
|16.
|Adam Andersson II
|1
|0
|17.
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|18.
|Ali Youssef
|1
|0
|19.
|Patrik Waalemark
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|34.62% (9)
|Хеккен
|10% (4)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|15% (6)
|22.5% (9)
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =7 -8Хельсинборг 0:1 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Мальмё 3:1 Гётеборг АИК 2:0 Гётеборг
Гётеборг 1:0 Варберг БоИС Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =7 -4Хеккен 2:1 Эстерсунд Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 0:2 Юргорден Хеккен 2:2 Мьельбю
Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Хеккен: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Гётеборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|28
|16
|9
|3
|58 - 27
|57
|2.
|Эльфсборг
|28
|12
|13
|3
|46 - 35
|49
|3.
|Юргорден
|28
|13
|6
|9
|46 - 31
|45
|4.
|Хеккен
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|5.
|Хаммарбю
|28
|10
|11
|7
|46 - 44
|41
|6.
|Норрчёпинг
|27
|11
|7
|9
|52 - 41
|40
|7.
|Эребру
|28
|11
|6
|11
|35 - 37
|39
|8.
|Мьельбю
|27
|10
|8
|9
|42 - 41
|38
|9.
|АИК
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Сириус
|27
|9
|10
|8
|42 - 47
|37
|11.
|Варберг БоИС
|28
|9
|7
|12
|42 - 41
|34
|12.
|Эстерсунд
|28
|8
|9
|11
|27 - 38
|33
|13.
|Гётеборг
|27
|5
|12
|10
|28 - 40
|27
|14.
|Кальмар
|28
|5
|9
|14
|29 - 49
|24
|15.
|Фалькенберг
|27
|5
|8
|14
|30 - 47
|23
|16.
|Хельсинборг
|28
|4
|10
|14
|29 - 45
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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