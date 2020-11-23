  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Гётеборг
1:1
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
6' Желтая карточка
Берггрен Густав
0:1
9' Гол
Leo Bengtsson
1:1
18' Гол
Sargon Abraham
37' Желтая карточка
Вернблум Понтус
63' Желтая карточка
Leo Bengtsson
90' Желтая карточка
Яллоу Александр
90'+6
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
15
Юханссон
Якоб
7
Эрикссон
Себастьян
16
Sargon
Abraham
86
Вернблум
Понтус
28
Alhassan
Yusuf
22
Хараишвили
Георгий
89
Сана
Тобиас
17
Фарнеруд
Александер
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
11
Люндберг
Виктор
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
Гётеборг
4-4-2
Хеккен
4-3-3

Ход матча

6'
 
Берггрен Густав
9'
0:1
Leo Bengtsson
(Godswill Ekpolo)
18'
Sargon Abraham
(Яллоу Александр)
1:1
37'
Вернблум Понтус
 
50'
Эрлингмарк Огюст
Хараишвили Георгий
 
63'
 
Leo Bengtsson
63'
Сёдер Робин
Фарнеруд Александер
 
69'
 
Patrik Waalemark
Люндберг Виктор
69'
 
Ali Youssef
Содерлунд Александер
81'
 
Oskar Sverrisson
Godswill Ekpolo
82'
 
Alexander Faltsetas
Leo Bengtsson
86'
Emil Holm
Sargon Abraham
 
90'
Яллоу Александр
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 5 (3) 0.18
2. Карлссон-Лагемюр Патрик 5 0.18
3. Эрлингмарк Огюст 3 0.11
4. Айеш Хосам 3 (2) 0.11
5. Фарнеруд Александер 3 0.11
6. Sargon Abraham 2 0.07
7. Вернблум Понтус 2 0.07
8. Хараишвили Георгий 2 0.07
9. Emil Holm 1 0.04
10. Бьярсмюр Маттиас 1 0.04
11. Яллоу Александр 0 0
12. Юханссон Якоб 0 0
13. Christian Kouakou III 0 0
14. Alhassan Yusuf 0 0
15. Jesper Tolinsson 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 8 0.29
2. Leo Bengtsson 7 0.25
3. Ирандуст Далехо 6 (1) 0.21
4. Patrik Waalemark 3 0.11
5. Берггрен Густав 3 0.11
6. Ясин Ахмед 2 0.07
7. Хаммар Юхан 2 0.07
8. Жута Леонард 1 0.04
9. Линдгрен Расмус 1 0.04
10. Туоминен Яссе 1 (1) 0.04
11. Фрайберг Эрик 1 0.04
12. Ali Youssef 1 0.04
13. Люндберг Виктор 1 0.04
14. Тойвио Йоона 1 0.04
15. Alexander Faltsetas 1 0.04
16. Нильссон Хокан 1 0.04
17. Adam Andersson II 1 0.04
18. Godswill Ekpolo 0 0
19. Марич Аднан 0 0

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. Эрлингмарк Огюст 6 1
2. Айеш Хосам 5 0
3. Яллоу Александр 5 0
4. Калисир Андре 4 0
5. Alhassan Yusuf 4 0
6. Emil Holm 4 0
7. Вернблум Понтус 3 0
8. Сана Тобиас 3 0
9. Да Грака Кристофер 3 0
10. Бьярсмюр Маттиас 2 0
11. Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
12. Christian Kouakou III 2 0
13. Jesper Tolinsson 0 1
14. Фарнеруд Александер 1 0
15. Вернерссон Виктор 1 0
16. Сёдер Робин 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Линдгрен Расмус 5 0
2. Берггрен Густав 5 0
3. Leo Bengtsson 5 0
4. Alexander Faltsetas 3 1
5. Ясин Ахмед 4 0
6. Фрайберг Эрик 3 0
7. Godswill Ekpolo 3 0
8. Люндберг Виктор 2 0
9. Содерлунд Александер 2 0
10. Абрахамссон Петер 2 0
11. Туоминен Яссе 2 0
12. Гулан Никола 1 0
13. Тойвио Йоона 1 0
14. Жута Леонард 1 0
15. Марич Аднан 1 0
16. Adam Andersson II 1 0
17. Ирандуст Далехо 1 0
18. Ali Youssef 1 0
19. Patrik Waalemark 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6) 7.41% (2) 11.11% (3) 33.33% (9)
 Хеккен 12.2% (5) 17.07% (7) 17.07% (7) 17.07% (7) 14.63% (6) 21.95% (9)

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Хельсинборг 0:1 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Мальмё 3:1 Гётеборг АИК 2:0 Гётеборг
Гётеборг 1:0 Варберг БоИС Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Хеккен 2:1 Эстерсунд Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 0:2 Юргорден Хеккен 2:2 Мьельбю
Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Хеккен: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Хеккен 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 4:1 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 28 16 9 3 58 - 27 57
2. Эльфсборг 28 12 13 3 46 - 35 49
3. Юргорден 28 13 6 9 46 - 31 45
4. Хеккен 28 11 12 5 42 - 29 45
5. Норрчёпинг 28 12 7 9 56 - 42 43
6. Мьельбю 28 11 8 9 43 - 41 41
7. Хаммарбю 28 10 11 7 46 - 44 41
8. Эребру 28 11 6 11 35 - 37 39
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 28 9 10 9 42 - 48 37
11. Варберг БоИС 28 9 7 12 42 - 41 34
12. Эстерсунд 28 8 9 11 27 - 38 33
13. Гётеборг 28 5 13 10 29 - 41 28
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 28 5 8 15 31 - 51 23
16. Хельсинборг 28 4 10 14 29 - 45 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Вернблум Понтус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Sargon Abraham бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Leo Bengtsson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Берггрен Густав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 3.20 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 1.40 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.22 2.19
  8.27 1.35 5.28

Самый высокий коэффициент на матч «Гётеборг» – «Хеккен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гётеборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хеккен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гётеборг» – «Хеккен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.03 6.70 1.09 6.50 1.09 2.28 1.63 1.90 1.90 1.45 2.62 1.33 3.15 1.04 9.00 1.08 6.80 1.03 10.00 1.01 14.00 1.02 11.00 0.00 21.00
7.20 1.05 6.20 1.09 3.14 1.34 2.43 1.56 1.71 2.26 1.41 2.91 1.28 3.54 1.08 6.85 1.06 6.80
3.31 1.35 2.89 1.44 2.46 1.58 2.00 1.88 1.41 3.04 1.23 4.33 1.37 3.23 1.91 1.97 1.21 4.72 1.44 2.89 1.37 3.23 1.52 2.64 1.16 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
1.70 2.15 1.92 1.82 1.10 7.00 1.33 3.15 1.01 12.60
2.56 1.51 1.78 2.04 1.39 3.00 1.11 6.50 1.07 8.60
2.77 1.47 2.27 1.68 1.76 2.13 1.49 2.74 1.35 3.33 1.18 5.11 1.47 2.79 1.18 5.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.64 1.28 2.50 1.53 1.61 2.31 1.25 3.95 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Гётеборг 1:1 Хеккен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный